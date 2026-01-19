  • Новость часаПриставы начали принудительное выселение Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках
    Агрессия США напомнила Латинской Америке заветы Боливара

    @ Matteo Secci/Keystone Press Agency/Global Look Press

    19 января 2026, 11:24 Мнение

    Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.

    Никита Анисимов Никита Анисимов

    журналист, член Общественной палаты РФ

    Начало 2026 года для Латинской Америки стартовало экстренными новостями из Каракаса. Шутка ли, в отношении Венесуэлы – страны с самыми большими запасами нефти в мире в 300 млрд баррелей – не стесняясь применили практики времен американского Дикого Запада, с лихими ограблениями поездов и банков.  Кроме нефти там еще и большие запасы золота, бокситов, природного газа, редкоземельных металлов – настоящий «большой куш». Да и стоит ли удивляться, США в 20 веке вторгались минимум в семь стран региона, а может и больше, это как посчитать.

    Страны-соседи отреагировали каждый по-своему, хотя почти все единодушно: США не должны посягать на независимость и суверенитет военными методами. Например, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал захват президента Венесуэлы «оскорблением суверенитета и чрезвычайно опасным прецедентом для всего международного сообщества». Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила о нарушении Вашингтоном положений Устава ООН. Президент соседней Колумбии Густаво Петро вообще поставил под сомнение обоснованность обвинений США, заявив, что имена Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес не фигурируют в колумбийских судебных архивах по делам о наркоторговле.

    Жестче всех предсказуемо высказался президент Кубы, одного из главный союзников и торговых партнеров Венесуэлы в регионе, Мигель Диас-Канель: «Нападение на рассвете на мирный и благородный народ можно назвать только трусостью, преступлением и предательством».

    Куба попала под американский удар вместе с Венесуэлой. 32 кубинских военных погибли в Каракасе в ночь захвата американцами президента Мадуро. Кубинцы вступили в бой с американским спецназом и до конца выполняли свой долг. В Гаване в столичном аэропорту имени Хосе Марти с военными почестями прошла церемония прощания с кубинскими героями. Как отметил на церемонии министр внутренних дел Кубы Ласаро Альберто Альварес Касас, «несмотря на огромные материальные богатства империализм никогда не сможет купить достоинство кубинского народа».

    Кубу не зря называют «Островом свободы». Эта небольшая страна давно стала символом отстаивания своего суверенитета под боком у громадного северного соседа. Битва в заливе Свиней стала успешным примером того, как маленькая, но мотивированная кубинская армия разбила отряды наемников ЦРУ и даже подбила несколько американских бомбардировщиков. И сегодня на Кубе уже проходят общенациональные учения гражданской обороны, в рамках которых обычные кубинцы учатся стрелять из орудий и даже осваивают средства ПВО. Недаром государственный девиз современной Кубы: «Родина или смерть. Мы победим!».

    Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие латиноамериканские политики. В XXI веке борьба за суверенитет продолжается в ускоренном темпе, где каждый день приносит новые вызовы.

    Экономически страны региона всегда были в большей мере ориентированы на огромный внутренний рынок США, как и трудовая миграция. Но последние десятилетия Латинская Америка заметно сократила экономическую зависимость от Вашингтона. Китай стал главным торговым партнером целого ряда стран региона, в том числе Аргентины, Бразилии, Чили и Перу. Пекин реализует в этих странах массу крупных инфраструктурных проектов, от строительства морских портов до развития чистой энергетики и связи 5G. Недавно большинство стран ЕС после 25 лет переговоров одобрили соглашение с латиноамериканским объединением МЕРКОСУР, призванное создать крупнейшую в мире зону свободной торговли, охватывающую около 700 млн человек.

    Таким образом, у Латинской Америки есть альтернативы для сотрудничества, и латиноамериканцы не стремятся быть вассалами США. Наоборот, агрессивная политика североамериканского гегемона скорее делает народными героями тех, кто отстаивает суверенитет своих стран, в том числе от Вашингтона. Тем более опыта борьбы за независимость Латинской Америке не занимать. Когда-то успешно разгромив испанских колонизаторов, эти страны давно не нуждаются во внешней опеке и верны заветам освободителя и героя революции Симона Боливара, выигравшего более 450 сражений у превосходящих по численности испанцев. «Не сравнивайте свои материальные силы с силами врага: дух нельзя сравнивать с материей», – подбадривал восставших крестьян латиноамериканский генерал. Многие из его цитат до сих пор сохраняют особую актуальность: «Свобода – право всего человечества, а не только немногих привилегированных».

    В поисках геополитического равновесия латиноамериканцы всегда с большим вниманием смотрели на Россию. И у нас общие цели по построению более справедливого миропорядка. На прошлой неделе по инициативе бразильской стороны состоялся телефонный разговор президентов России Владимира Путина и Бразилии Луиса Инасиу Лула да Сильва, в ходе которого главы государств обсудили ситуацию вокруг Венесуэлы и подтвердили совпадение подходов касательно обеспечения суверенитета и национальных интересов республики. А на церемонии вручения верительных грамот в Кремле российских лидер отметил, что сотрудничество России и Бразилии поступательно развивается и наполняется новыми взаимовыгодными проектами.

    Чтобы успешнее продвигать экономическое присутствие России в регионе, его важно сопровождать в том числе различными гуманитарными проектами в сфере культуры, образования и спорта. За последние несколько лет в Латинской Америке реализованы целый ряд инициатив народной дипломатии: открытие памятного объекта советским подводникам в Панаме, мурала российско-чилийской дружбы в Сантьяго, проведение в Бразилии серии концертов к 80-летию Победы. 

    Российско-латиноамериканское общественное сотрудничество позволяет в этот непростой геополитический период экономить время и быстрее наводить мосты дружбы между нашими народами, которые невозможно разрушить ни американскими бомбардировками, ни новым акустическим оружием.

