От чего зависит стойкость Кубы перед Америкой

Tекст: Геворг Мирзаян

Весь мир гадает о том, какая следующая страна станет жертвой амбиций Дональда Трампа. Кто-то считает, что это будет Иран, охваченный внутренними протестами. Кто-то говорит о том, что следующая в очереди Мексика, где местные наркокартели, как заявляет Вашингтон, создают угрозу для безопасности США и простых мексиканцев. Кто-то уверен, что Трамп отберет у Дании Гренландию.

Однако все чаще американские СМИ и политики говорят о Кубе – находящемся возле Флориды острове, которым вот уже более полувека управляют антиамерикански настроенные социалисты. «Куба имеет стратегическое значение в Карибском регионе. Она находится на пересечении торговых путей, да и вообще является своего рода непотопляемым авианосцем», – объясняет газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков. В свое время размещение там советских ракет воспринималось как прямая угроза нацбезопасности США – и сейчас таковой же угрозой стало бы, например, размещение китайских военных.

Президент Трамп настойчиво советует кубинским властям «заключить сделку, пока не поздно» - видимо, требуя от них согласия идти в колее интересов Соединенных Штатов, от чего нынешние власти отказываются. «Нет, господа империалисты, это не ваш “задний двор”… Мы не признаем доктрину Монро, ни королей, ни императоров, стоящих над нами», – говорит в ответ президент Кубы Мигель Диас Канель.

В Вашингтоне заявляют, что дни кубинских властей во главе с Мигелем Диасом Канелем сочтены. «Мой совет коммунистам, которые управляют Кубой и угнетают свой народ: позвоните Мадуро и спросите у него, что делать… если, конечно, сможете до него дозвониться. На вашем месте я бы уже подыскивал новое место для жизни», – говорит американский сенатор Линдси Грэм. А сенатор Тед Круз – сын выходцев с острова – уверен в том, что «жители острова будут праздновать избавление от коммунистической диктатуры».

И американцы вроде как уже подобрали нового президента для Кубы. Дональд Трамп назвал «блестящей идеей» назначить на этот пост госсекретаря Марко Рубио, чьи родители эмигрировали с острова. Казалось бы, назвал в шутку – но все прекрасно понимают уровень амбиций госсекретаря (которому, судя по всему, не светит пост президента – не при живом Джей Ди Вэнсе), а также уровень пассионарности потомков выходцев с Кубы. «Я хвастался, что однажды возглавлю армию изгнанников, чтобы свергнуть Фиделя Кастро и стать президентом свободной Кубы», – рассказывал Рубио о своем детстве.

При этом Трамп четко дает понять, что никакого военного вторжения на остров он устраивать не собирается. Видимо, потому, что не хочет больших потерь и политических проблем – как внутренних (демократы назовут это нелегитимной войной), ни внешних (в виде резкого роста антиамериканизма в регионе). И это не говоря уже о моральной травме американской элиты в виде неудачной высадки в «Заливе Свиней» в 1961 году.

Трамп уверен, что Куба «падет сама по себе». Его уверенность основана на экономических расчетах – или, скорее, надеждах. Дело в том, что ВВП Кубы сократился на 15% за последние 6 лет (включая 4% только за 2025 год). И перспектив как-то выйти из этого пике нет. «Куба сейчас переживает второе издание Особого периода (как назывались очень сложные для острова 90-е годы)», – говорит Андрей Пятаков. – Да и условия похожи – тогда Куба потеряла ключевого спонсора в лице СССР, а сейчас – в лице Венесуэлы».

Прежде всего потому, что больше не будет бесплатной венесуэльской нефти. По некоторым данным, Венесуэла поставляла на Остров Свободы от 25 до 35 тысяч баррелей нефти в день. Это примерно 50% от требуемого для Кубы нефтяного импорта – и теперь они выпадают по воле Соединенных Штатов. «Куба многие годы жила за счет больших поставок нефти и денег из Венесуэлы. В обмен она предоставляла “услуги безопасности” последним двум венесуэльским диктаторам. Но больше такого не будет», – заявил Трамп.

В теории нефть можно заменить на платную. Сейчас, на фоне прекращения венесуэльских поставок, возрастает роль Мексики, которая продает нефть Кубе. Но, во-первых, Трамп может заставить латиноамериканские страны прекратить поставки и, во-вторых, ввести морскую блокаду для того, чтобы никто из внешних государств не мог спасти остров.

А без нефти нет электричества. Оно и без того на острове подается с перебоями (в некоторых районах его нет по 20 часов), и объем выработки электроэнергии в 2025 году был на 25% меньше, чем в 2019. Без электричества же нет значительной части производства. 20% населения острова находится без надежных источников питьевой воды.

Приток денег из-за рубежа тоже ограничен.

«После распада Советского Союза кубинцы выживали за счет затягивания ремней – то есть экономии на всем. Ну а также за счет туризма и медицинского туризма – там всегда был очень высокий уровень медицинского обслуживания»,

– говорит газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Пшеничников. До пандемии остров с населением около 10 миллионов человек принимал до 4 миллионов туристов в год. Сейчас турпоток восстановился лишь процентов на 50 – и на фоне экономических проблем, разрухи и ухудшения качества жизни даже в туристических районах (например, Варадеро) вряд ли Куба может надеяться на бум иностранных гостей.

Нехватка денег отражается и на социалке. Количество врачей с 2021 по 2024 год сократилось на 29%, младенческая смертность выросла с 2018 по 2025 год вдвое. За последнее время около 10% жителей вынуждены были покинуть остров. «Народ все достало. Сейчас это очень бедная страна, а после того, как они перестанут получать нефть из Венесуэлы, жизнь там станет еще сложнее. Так что у нас есть возможность для демократизации Кубы», – говорит сенатор Рик Скотт из Флориды.

Есть и те, кто считает, что слухи о скором падении Кубы преувеличены. Во-первых, на Кубе отсутствует серьезная внутренняя оппозиция (которая, например, есть в Венесуэле). Хотя отдельные кубинские активисты пытаются заявить о себе. «Если коммунистический режим Кастро падет, кубинская оппозиция – как внутри Кубы, так и находящаяся в ссылке – готова взять на себя формирование Переходного правительства для последующей демократизации, с поддержкой США и других международных акторов», – говорит Хосе Даниэль Феррер, которого кубинские власти посадили на четыре года, а потом выпустили в США. Однако говорить о какой-то организационной структуре здесь нельзя.

Во-вторых, внутренняя сила кубинского народа. Кубинцы живут под санкциями десятилетиями. Кроме того,

население в целом настроено антиамерикански и вряд ли поддержит идею возвращения на остров американских капиталистов, мечтающих снова превратить Кубу во всеамериканский бордель и всеамериканскую плантацию.

И все же нынешнее поколение кубинцев – это не те люди, которые жили в 90-е при живом Фиделе. Ровно также, как советские граждане 80-х по уровню идейной стойкости сильно отличались от тех, которые жили в 40-е годы.

«Да, поколение 50+ там готовы терпеть невзгоды. Они люто ненавидят американцев, поскольку еще помнят время, когда Штаты разоряли остров и каждая вторая кубинка в Гаване была проституткой. Но молодые поколения смотрят американский телевизор и живут американской мечтой. На них США и делают ставку», – говорит Пшеничников. По его словам, эти «кубинские тинейджеры» могут выйти на улицы и побузить. А значит, судьбу Кубы в итоге решит внутреннее противостояние элит и поколений, а вовсе не внешнее давление со стороны США.