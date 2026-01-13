Отказ воспользоваться ничтожным положением Европы и Дании противоречил бы основам американской внешнеполитической культуры. А это значит, что аннексия ими Гренландии, мирная или военная, является неизбежной.0 комментариев
От чего зависит стойкость Кубы перед Америкой
Похоже, что следующей после Венесуэлы целью Соединенных Штатов становится еще одна страна Латинской Америки – Куба. Остров Свободы десятилетиями противостоит Вашингтону, но сейчас Куба попала в действительно крайне сложное положение. От чего зависит то, сможет ли она устоять в итоге сегодня?
Весь мир гадает о том, какая следующая страна станет жертвой амбиций Дональда Трампа. Кто-то считает, что это будет Иран, охваченный внутренними протестами. Кто-то говорит о том, что следующая в очереди Мексика, где местные наркокартели, как заявляет Вашингтон, создают угрозу для безопасности США и простых мексиканцев. Кто-то уверен, что Трамп отберет у Дании Гренландию.
Однако все чаще американские СМИ и политики говорят о Кубе – находящемся возле Флориды острове, которым вот уже более полувека управляют антиамерикански настроенные социалисты. «Куба имеет стратегическое значение в Карибском регионе. Она находится на пересечении торговых путей, да и вообще является своего рода непотопляемым авианосцем», – объясняет газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков. В свое время размещение там советских ракет воспринималось как прямая угроза нацбезопасности США – и сейчас таковой же угрозой стало бы, например, размещение китайских военных.
Президент Трамп настойчиво советует кубинским властям «заключить сделку, пока не поздно» - видимо, требуя от них согласия идти в колее интересов Соединенных Штатов, от чего нынешние власти отказываются. «Нет, господа империалисты, это не ваш “задний двор”… Мы не признаем доктрину Монро, ни королей, ни императоров, стоящих над нами», – говорит в ответ президент Кубы Мигель Диас Канель.
В Вашингтоне заявляют, что дни кубинских властей во главе с Мигелем Диасом Канелем сочтены. «Мой совет коммунистам, которые управляют Кубой и угнетают свой народ: позвоните Мадуро и спросите у него, что делать… если, конечно, сможете до него дозвониться. На вашем месте я бы уже подыскивал новое место для жизни», – говорит американский сенатор Линдси Грэм. А сенатор Тед Круз – сын выходцев с острова – уверен в том, что «жители острова будут праздновать избавление от коммунистической диктатуры».
И американцы вроде как уже подобрали нового президента для Кубы. Дональд Трамп назвал «блестящей идеей» назначить на этот пост госсекретаря Марко Рубио, чьи родители эмигрировали с острова. Казалось бы, назвал в шутку – но все прекрасно понимают уровень амбиций госсекретаря (которому, судя по всему, не светит пост президента – не при живом Джей Ди Вэнсе), а также уровень пассионарности потомков выходцев с Кубы. «Я хвастался, что однажды возглавлю армию изгнанников, чтобы свергнуть Фиделя Кастро и стать президентом свободной Кубы», – рассказывал Рубио о своем детстве.
При этом Трамп четко дает понять, что никакого военного вторжения на остров он устраивать не собирается. Видимо, потому, что не хочет больших потерь и политических проблем – как внутренних (демократы назовут это нелегитимной войной), ни внешних (в виде резкого роста антиамериканизма в регионе). И это не говоря уже о моральной травме американской элиты в виде неудачной высадки в «Заливе Свиней» в 1961 году.
Трамп уверен, что Куба «падет сама по себе». Его уверенность основана на экономических расчетах – или, скорее, надеждах. Дело в том, что ВВП Кубы сократился на 15% за последние 6 лет (включая 4% только за 2025 год). И перспектив как-то выйти из этого пике нет. «Куба сейчас переживает второе издание Особого периода (как назывались очень сложные для острова 90-е годы)», – говорит Андрей Пятаков. – Да и условия похожи – тогда Куба потеряла ключевого спонсора в лице СССР, а сейчас – в лице Венесуэлы».
Прежде всего потому, что больше не будет бесплатной венесуэльской нефти. По некоторым данным, Венесуэла поставляла на Остров Свободы от 25 до 35 тысяч баррелей нефти в день. Это примерно 50% от требуемого для Кубы нефтяного импорта – и теперь они выпадают по воле Соединенных Штатов. «Куба многие годы жила за счет больших поставок нефти и денег из Венесуэлы. В обмен она предоставляла “услуги безопасности” последним двум венесуэльским диктаторам. Но больше такого не будет», – заявил Трамп.
В теории нефть можно заменить на платную. Сейчас, на фоне прекращения венесуэльских поставок, возрастает роль Мексики, которая продает нефть Кубе. Но, во-первых, Трамп может заставить латиноамериканские страны прекратить поставки и, во-вторых, ввести морскую блокаду для того, чтобы никто из внешних государств не мог спасти остров.
А без нефти нет электричества. Оно и без того на острове подается с перебоями (в некоторых районах его нет по 20 часов), и объем выработки электроэнергии в 2025 году был на 25% меньше, чем в 2019. Без электричества же нет значительной части производства. 20% населения острова находится без надежных источников питьевой воды.
Приток денег из-за рубежа тоже ограничен.
«После распада Советского Союза кубинцы выживали за счет затягивания ремней – то есть экономии на всем. Ну а также за счет туризма и медицинского туризма – там всегда был очень высокий уровень медицинского обслуживания»,
– говорит газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Пшеничников. До пандемии остров с населением около 10 миллионов человек принимал до 4 миллионов туристов в год. Сейчас турпоток восстановился лишь процентов на 50 – и на фоне экономических проблем, разрухи и ухудшения качества жизни даже в туристических районах (например, Варадеро) вряд ли Куба может надеяться на бум иностранных гостей.
Нехватка денег отражается и на социалке. Количество врачей с 2021 по 2024 год сократилось на 29%, младенческая смертность выросла с 2018 по 2025 год вдвое. За последнее время около 10% жителей вынуждены были покинуть остров. «Народ все достало. Сейчас это очень бедная страна, а после того, как они перестанут получать нефть из Венесуэлы, жизнь там станет еще сложнее. Так что у нас есть возможность для демократизации Кубы», – говорит сенатор Рик Скотт из Флориды.
Есть и те, кто считает, что слухи о скором падении Кубы преувеличены. Во-первых, на Кубе отсутствует серьезная внутренняя оппозиция (которая, например, есть в Венесуэле). Хотя отдельные кубинские активисты пытаются заявить о себе. «Если коммунистический режим Кастро падет, кубинская оппозиция – как внутри Кубы, так и находящаяся в ссылке – готова взять на себя формирование Переходного правительства для последующей демократизации, с поддержкой США и других международных акторов», – говорит Хосе Даниэль Феррер, которого кубинские власти посадили на четыре года, а потом выпустили в США. Однако говорить о какой-то организационной структуре здесь нельзя.
Во-вторых, внутренняя сила кубинского народа. Кубинцы живут под санкциями десятилетиями. Кроме того,
население в целом настроено антиамерикански и вряд ли поддержит идею возвращения на остров американских капиталистов, мечтающих снова превратить Кубу во всеамериканский бордель и всеамериканскую плантацию.
И все же нынешнее поколение кубинцев – это не те люди, которые жили в 90-е при живом Фиделе. Ровно также, как советские граждане 80-х по уровню идейной стойкости сильно отличались от тех, которые жили в 40-е годы.
«Да, поколение 50+ там готовы терпеть невзгоды. Они люто ненавидят американцев, поскольку еще помнят время, когда Штаты разоряли остров и каждая вторая кубинка в Гаване была проституткой. Но молодые поколения смотрят американский телевизор и живут американской мечтой. На них США и делают ставку», – говорит Пшеничников. По его словам, эти «кубинские тинейджеры» могут выйти на улицы и побузить. А значит, судьбу Кубы в итоге решит внутреннее противостояние элит и поколений, а вовсе не внешнее давление со стороны США.