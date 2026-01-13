  • Новость часаДроны ВСУ повредили промышленный объект в Таганроге
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Политическая культура США подталкивает аннексию Гренландии

    Отказ воспользоваться ничтожным положением Европы и Дании противоречил бы основам американской внешнеполитической культуры. А это значит, что аннексия ими Гренландии, мирная или военная, является неизбежной.

    0 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Почему в нашем репертуаре так много ремейков

    Сейчас нам кажется, что советская киноотрасль, на которой с переменным успехом паразитирует современный российский кинематограф, была полностью и абсолютно оригинальной. Ага, сейчас.

    21 комментарий
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис «Госуслуги» как путь к справедливости

    Цифровизация впервые по-настоящему уравнивает людей вне зависимости от их социального статуса и уровня благосостояния. Именно поэтому она на удивление легко и непринужденно была принята страной.

    19 комментариев
    13 января 2026, 08:40 • В мире

    От чего зависит стойкость Кубы перед Америкой

    @ Thomas Dressler/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Геворг Мирзаян

    Похоже, что следующей после Венесуэлы целью Соединенных Штатов становится еще одна страна Латинской Америки – Куба. Остров Свободы десятилетиями противостоит Вашингтону, но сейчас Куба попала в действительно крайне сложное положение. От чего зависит то, сможет ли она устоять в итоге сегодня?

    Весь мир гадает о том, какая следующая страна станет жертвой амбиций Дональда Трампа. Кто-то считает, что это будет Иран, охваченный внутренними протестами. Кто-то говорит о том, что следующая в очереди Мексика, где местные наркокартели, как заявляет Вашингтон, создают угрозу для безопасности США и простых мексиканцев. Кто-то уверен, что Трамп отберет у Дании Гренландию.

    Однако все чаще американские СМИ и политики говорят о Кубе – находящемся возле Флориды острове, которым вот уже более полувека управляют антиамерикански настроенные социалисты. «Куба имеет стратегическое значение в Карибском регионе. Она находится на пересечении торговых путей, да и вообще является своего рода непотопляемым авианосцем», – объясняет газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков. В свое время размещение там советских ракет воспринималось как прямая угроза нацбезопасности США – и сейчас таковой же угрозой стало бы, например, размещение китайских военных.

    Президент Трамп настойчиво советует кубинским властям «заключить сделку, пока не поздно» - видимо, требуя от них согласия идти в колее интересов Соединенных Штатов, от чего нынешние власти отказываются. «Нет, господа империалисты, это не ваш “задний двор”… Мы не признаем доктрину Монро, ни королей, ни императоров, стоящих над нами», – говорит в ответ президент Кубы Мигель Диас Канель.

    В Вашингтоне заявляют, что дни кубинских властей во главе с Мигелем Диасом Канелем сочтены. «Мой совет коммунистам, которые управляют Кубой и угнетают свой народ: позвоните Мадуро и спросите у него, что делать… если, конечно, сможете до него дозвониться. На вашем месте я бы уже подыскивал новое место для жизни», – говорит американский сенатор Линдси Грэм. А сенатор Тед Круз – сын выходцев с острова – уверен в том, что «жители острова будут праздновать избавление от коммунистической диктатуры».

    И американцы вроде как уже подобрали нового президента для Кубы. Дональд Трамп назвал «блестящей идеей» назначить на этот пост госсекретаря Марко Рубио, чьи родители эмигрировали с острова. Казалось бы, назвал в шутку – но все прекрасно понимают уровень амбиций госсекретаря (которому, судя по всему, не светит пост президента – не при живом Джей Ди Вэнсе), а также уровень пассионарности потомков выходцев с Кубы. «Я хвастался, что однажды возглавлю армию изгнанников, чтобы свергнуть Фиделя Кастро и стать президентом свободной Кубы», – рассказывал Рубио о своем детстве.

    При этом Трамп четко дает понять, что никакого военного вторжения на остров он устраивать не собирается. Видимо, потому, что не хочет больших потерь и политических проблем – как внутренних (демократы назовут это нелегитимной войной), ни внешних (в виде резкого роста антиамериканизма в регионе). И это не говоря уже о моральной травме американской элиты в виде неудачной высадки в «Заливе Свиней» в 1961 году.

    Трамп уверен, что Куба «падет сама по себе». Его уверенность основана на экономических расчетах – или, скорее, надеждах. Дело в том, что ВВП Кубы сократился на 15% за последние 6 лет (включая 4% только за 2025 год). И перспектив как-то выйти из этого пике нет. «Куба сейчас переживает второе издание Особого периода (как назывались очень сложные для острова 90-е годы)», – говорит Андрей Пятаков. – Да и условия похожи – тогда Куба потеряла ключевого спонсора в лице СССР, а сейчас – в лице Венесуэлы».

    Прежде всего потому, что больше не будет бесплатной венесуэльской нефти. По некоторым данным, Венесуэла поставляла на Остров Свободы от 25 до 35 тысяч баррелей нефти в день. Это примерно 50% от требуемого для Кубы нефтяного импорта – и теперь они выпадают по воле Соединенных Штатов. «Куба многие годы жила за счет больших поставок нефти и денег из Венесуэлы. В обмен она предоставляла “услуги безопасности” последним двум венесуэльским диктаторам. Но больше такого не будет», – заявил Трамп.

    В теории нефть можно заменить на платную. Сейчас, на фоне прекращения венесуэльских поставок, возрастает роль Мексики, которая продает нефть Кубе. Но, во-первых, Трамп может заставить латиноамериканские страны прекратить поставки и, во-вторых, ввести морскую блокаду для того, чтобы никто из внешних государств не мог спасти остров.

    А без нефти нет электричества. Оно и без того на острове подается с перебоями (в некоторых районах его нет по 20 часов), и объем выработки электроэнергии в 2025 году был на 25% меньше, чем в 2019. Без электричества же нет значительной части производства. 20% населения острова находится без надежных источников питьевой воды.

    Приток денег из-за рубежа тоже ограничен.

    «После распада Советского Союза кубинцы выживали за счет затягивания ремней – то есть экономии на всем. Ну а также за счет туризма и медицинского туризма – там всегда был очень высокий уровень медицинского обслуживания»,

    – говорит газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Пшеничников. До пандемии остров с населением около 10 миллионов человек принимал до 4 миллионов туристов в год. Сейчас турпоток восстановился лишь процентов на 50 – и на фоне экономических проблем, разрухи и ухудшения качества жизни даже в туристических районах (например, Варадеро) вряд ли Куба может надеяться на бум иностранных гостей.

    Нехватка денег отражается и на социалке. Количество врачей с 2021 по 2024 год сократилось на 29%, младенческая смертность выросла с 2018 по 2025 год вдвое. За последнее время около 10% жителей вынуждены были покинуть остров. «Народ все достало. Сейчас это очень бедная страна, а после того, как они перестанут получать нефть из Венесуэлы, жизнь там станет еще сложнее. Так что у нас есть возможность для демократизации Кубы», – говорит сенатор Рик Скотт из Флориды.

    Есть и те, кто считает, что слухи о скором падении Кубы преувеличены. Во-первых, на Кубе отсутствует серьезная внутренняя оппозиция (которая, например, есть в Венесуэле). Хотя отдельные кубинские активисты пытаются заявить о себе. «Если коммунистический режим Кастро падет, кубинская оппозиция – как внутри Кубы, так и находящаяся в ссылке – готова взять на себя формирование Переходного правительства для последующей демократизации, с поддержкой США и других международных акторов», – говорит Хосе Даниэль Феррер, которого кубинские власти посадили на четыре года, а потом выпустили в США. Однако говорить о какой-то организационной структуре здесь нельзя.

    Во-вторых, внутренняя сила кубинского народа. Кубинцы живут под санкциями десятилетиями. Кроме того,

    население в целом настроено антиамерикански и вряд ли поддержит идею возвращения на остров американских капиталистов, мечтающих снова превратить Кубу во всеамериканский бордель и всеамериканскую плантацию.

    И все же нынешнее поколение кубинцев – это не те люди, которые жили в 90-е при живом Фиделе. Ровно также, как советские граждане 80-х по уровню идейной стойкости сильно отличались от тех, которые жили в 40-е годы.

    «Да, поколение 50+ там готовы терпеть невзгоды. Они люто ненавидят американцев, поскольку еще помнят время, когда Штаты разоряли остров и каждая вторая кубинка в Гаване была проституткой. Но молодые поколения смотрят американский телевизор и живут американской мечтой. На них США и делают ставку», – говорит Пшеничников.  По его словам, эти «кубинские тинейджеры» могут выйти на улицы и побузить. А значит, судьбу Кубы в итоге решит внутреннее противостояние элит и поколений, а вовсе не внешнее давление со стороны США.

    Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию

    «Именно сейчас наши самолетостроители и двигателестроители совершают большое чудо». Такими словами эксперты описывают ряд ключевых достижений, реализованных российским авиапромом в прошедшем году – и объясняют, в чем заключается их принципиальная важность. Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Как ВС России удалось достичь рекордных темпов наступления в 2025 году

    В 2025 году российским войскам в зоне СВО удалось найти и успешно применить рецепт прорыва хорошо укрепленной обороны противника – что и привело к освобождению ряда ключевых населенных пунктов Донбасса. В чем заключается эта новая тактика и какие новые системы вооружений помогли ее реализовать? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Когда и как сажать рассаду: сроки посева, правила посадки и ошибки, которые губят всходы

      Выращивание рассады – это не просто этап садоводства, а ключевой старт, от которого на 80% зависит будущий урожай. Правильно рассчитанные сроки и грамотная посадка дают растениям фору в развитии, позволяя им окрепнуть до высадки в открытый грунт. Ошибки, допущенные на этой ранней стадии, иногда невозможно исправить. Эта инструкция поможет вам избежать распространенных промахов и вырастить крепкую рассаду.

    • Утилизационный сбор на автомобили в 2026 году: что это, ставка, изменения

      Существенное влияние на цены автомобилей некоторых категорий оказывает установленный государством утилизационный сбор. Что это за платеж, кто именно и в каком размере должен его уплачивать – и куда поступают собранные таким образом средства?

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

