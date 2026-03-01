Минобороны доложило о 27 сбитых за ночь дронов ВСУ над регионами России

Захарова после ударов по Ирану напомнила о рисках базы НАТО на Азовском море

Tекст: Вера Басилая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об этом в своем Telegram-канале. «А теперь представьте, что на Азове была бы натовская база», – написала дипломат после сообщений об ударах по исламской республике.

Под огнем США и Израиля 28 февраля оказались крупнейшие иранские города, включая Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от республики ракетной и ядерной угрозами.

Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной ответной операции с применением беспилотников и ракет. По данным СМИ, ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Напомним, в субботу утром в Тегеране прогремела серия взрывов после ударов Израиля. Министерство обороны Израиля объявило о нанесении удара по Ирану и ввело на всей территории страны режим особого чрезвычайного положения.

В ответ военные объекты США на Ближнем Востоке подверглись ракетным и беспилотным ударам со стороны Ирана. В результате атак был поражен штаб Пятого флота в Бахрейне.

До этого Тегеран предупредил о возможности поражения всех американских военных баз в регионе.

Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана, назвав их вооруженной агрессией против суверенного государства.