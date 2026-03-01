Просто играть с возможностью ядерной программы – бессмысленно и опасно. Но если она рассматривается как незаменимый инструмент обеспечения политического выживания, ни ресурсов, ни сил жалеть нельзя. И надо быстро добиваться цели. Примеры Пакистана или КНДР показывают и пример, и цену.0 комментариев
Минобороны доложило о 27 сбитых за ночь дронов ВСУ над регионами России
Минобороны в канале мессенджера Max представило сводку о 27 сбитых силами ПВО за ночь дронов ВСУ над шестью регионами России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что восемь дронов были сбиты над Брянской областью, по семь БПЛА уничтожены над Белгородской и Курской областями, еще по два беспилотника нейтрализовали над Тульской и Орловской областями и один дрон сбили над Ростовской областью.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу средства ПВО сбили 97 украинских беспилотников над страной. Силы ПВО уничтожили 16 беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями.