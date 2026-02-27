Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?0 комментариев
Врачи оценили состояние найденной в Смоленске похищенной девочки
Найденную после похищения смоленскую девочку госпитализировали
После похищения в Смоленске девятилетнюю девочку нашли живой и доставили в больницу, ее состояние медики считают удовлетворительным.
Ребенок доставлен в больницу, где за ее состоянием следят врачи, передает РИА «Новости».
Представитель силовых структур подтвердил, что угрозы жизни нет: «Девочка в больнице, состояние удовлетворительное», сообщил собеседник агентства. С пострадавшей также работают психологи.
По данным прокуратуры и СУ СК Смоленской области, девятилетняя школьница во вторник около 8.00 мск вышла выгулять своего той-терьера и домой не вернулась. Спустя время собака прибежала одна, после чего были организованы масштабные поиски. Позже девочка смогла встретиться с матерью.
Следственный комитет вечером в четверг объявил, что установлен и задержан подозреваемый в похищении.
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ребенка нашли в квартире одного из домов Смоленска, там же находился мужчина 1983 года рождения; силовики региона уточнили, что это жилье принадлежит его сожительнице. По данным прокуратуры, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о похищении человека, с ним работают следователи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения девятилетней девочки.
Найденного ребенка вернули матери после задержания подозреваемого.
Правоохранители изучили старый отечественный автомобиль похитителя.