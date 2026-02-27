Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?0 комментариев
Девятилетнюю жительницу Смоленска, исчезнувшую во время прогулки с той-терьером, нашли живой и вернули матери после задержания подозреваемого в похищении.
Ребенка вернули в семью после завершения необходимых следственных действий, передает РИА «Новости». В силовых ведомствах подтвердили, что жизни несовершеннолетней сейчас ничего не угрожает.
Девятилетняя жительница Смоленска исчезла во вторник утром, когда вышла выгуливать той-терьера. Спустя некоторое время собака вернулась домой одна, после чего начались масштабные поиски.
Следователи задержали подозреваемого мужчину 1983 года рождения, а школьницу обнаружили в квартире его сожительницы.
«Вернули, всё хорошо», – сообщил источник в правоохранительных органах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Смоленске следователи возбудили уголовное дело после исчезновения девятилетней девочки. Позже сотрудники полиции обнаружили ребенка в одной из квартир на улице ее проживания.
Задержанный по подозрению в похищении мужчина отказался давать показания.