Фицо обвинил Еврокомиссию в поддержке Украины вместо Венгрии и Словакии

Фицо обвинил Еврокомиссию в игнорировании интересов Венгрии и Словакии

Tекст: Вера Басилая

По словам Фицо, решение о прекращении импорта энергосырья из России больше всего навредило Словакии и Венгрии, однако Еврокомиссия не учитывала эти последствия, передает РИА «Новости».

«Все в Европейском союзе знают, что решение прекратить импорт сырья больше всего вредит Словакии и Венгрии. Мы не чувствуем, что Европейская комиссия учитывала бы это в рамках Европейского союза», – отметил глава правительства в эфире телеканала ТА3.

По мнению Фицо, европейские органы власти фактически ставят национальные интересы Украины выше благополучия собственных государств-членов, что формирует крайне опасную политическую линию.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о соглашении с премьер-министром Словакии Робертом Фицо по созданию совместной комиссии для оценки состояния нефтепровода «Дружба».

Словакия обвинила Киев в шантаже по вопросам поставок нефти по этому трубопроводу.

Орбан также заявил о наличии тайного соглашения между Брюсселем, Киевом и венгерской оппозицией.