Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
На Москву обрушился рекордный снегопад
В четверг на Москву обрушился снегопад, который, по прогнозу синоптиков, станет самым сильным за всю зиму. В столице выпадет 23-28 мм осадков или 63% месячной нормы (фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»)
Снегопад может побить даже суточный рекорд 56-летней давности и войти в тройку самых мощных в феврале за всю историю наблюдений (фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»)
Скорее всего, обновится и максимум высоты снежного покрова этой зимы. Сейчас он составляет 61 см (фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»)
Также балканский циклон принес в Москву ветер с порывами до 17 м/сек и сильную метель (фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»)
«Зима бьет все рекорды», – отметил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, ситуация крайне сложная, но город справится. Городские службы работают в усиленном режиме, аварийные бригады дежурят круглосуточно (фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»)
Специалисты комплекса городского хозяйства организовали на дорогах дежурство тягачей для помощи водителям. Ведется мониторинг состояния улично-дорожной сети, механизированные прометания дорог и тротуаров, а также противогололедная обработка (фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»)
Москвичей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на улице и по возможности перенести поездки на личных автомобилях. Тем не менее, пробки в Москве достигли девяти баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты». На фото: последствия повреждения навеса катка на ул. Днепропетровская (фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»)
Предполагается, что метель закончится к утру пятницы. Но уже в День защитника Отечества в столице ожидается новый мощный снегопад (фото: Нафикова Светлана/Агентство «Москва»)