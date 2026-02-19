На Москву обрушился рекордный снегопад

Предполагается, что метель закончится к утру пятницы. Но уже в День защитника Отечества в столице ожидается новый мощный снегопад (фото: Нафикова Светлана/Агентство «Москва»)

Москвичей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на улице и по возможности перенести поездки на личных автомобилях. Тем не менее, пробки в Москве достигли девяти баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты». На фото: последствия повреждения навеса катка на ул. Днепропетровская (фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»)

Специалисты комплекса городского хозяйства организовали на дорогах дежурство тягачей для помощи водителям. Ведется мониторинг состояния улично-дорожной сети, механизированные прометания дорог и тротуаров, а также противогололедная обработка (фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»)

«Зима бьет все рекорды», – отметил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, ситуация крайне сложная, но город справится. Городские службы работают в усиленном режиме, аварийные бригады дежурят круглосуточно (фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»)

Также балканский циклон принес в Москву ветер с порывами до 17 м/сек и сильную метель (фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»)

Скорее всего, обновится и максимум высоты снежного покрова этой зимы. Сейчас он составляет 61 см (фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»)

Снегопад может побить даже суточный рекорд 56-летней давности и войти в тройку самых мощных в феврале за всю историю наблюдений (фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»)

В четверг на Москву обрушился снегопад, который, по прогнозу синоптиков, станет самым сильным за всю зиму. В столице выпадет 23-28 мм осадков или 63% месячной нормы (фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»)

Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.

Масленица в 2026 году: какой сегодня день Масленичной недели, точные даты и главные традиции праздника Масленичная неделя в 2026 году проходит с 16 по 22 февраля и традиционно предшествует началу Великого поста. Каждый день праздника имеет собственное название и обрядовый смысл – от «Встречи» до Прощеного воскресенья. Рассказываем, какой сегодня день Масленицы, какие даты приходятся на каждый этап седмицы, что принято делать по традиции и как правильно подготовиться к завершению праздничной недели.

Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне. Перейти в раздел