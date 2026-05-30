Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».8 комментариев
Россия информировала МАГАТЭ об украинской атаке БПЛА на шестой энергоблок ЗАЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомлено об ударе дрона ВСУ по машинному залу энергоблока №6 Запорожской АЭС, сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Директор по коммуникациям объекта Евгения Яшина подтвердила факт официального обращения в международную организацию.
«Сотрудников МАГАТЭ мы только что уведомили», – сказала Яшина.
Она также подчеркнула, что украинские военные при совершении удара полностью пренебрегли базовыми принципами ядерной безопасности.
Глава Росатома Алексей Лихачев заявил о попадании дрона в стену машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС.
Пресс-служба ЗАЭС сообщила о сохранении нормального радиационного фона на территории объекта.
Лихачев назвал целенаправленный удар украинского беспилотника шагом к опасному инциденту.