Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».
Дрон ВСУ атаковал многоэтажку в Рыльске Курской области
Украинский беспилотник ударил по многоквартирному дому в городе Рыльске Курской области, повредив остекление в нескольких квартирах, пострадавших среди жителей нет, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Хинштейн сообщил в Max об атаке FPV-дрона Вооруженных сил Украины на многоэтажный дом в Курской области. Инцидент произошел в городе Рыльске, где в результате удара были выбиты окна в трех квартирах.
«Варварские удары врага по нашей мирной территории не прекращаются. Сегодня в городе Рыльске FPV-дрон совершил атаку на многоквартирный дом. В результате удара повреждено остекление трех квартир», – заявил Хинштейн, поблагодарив волонтеров за оперативную помощь в закрытии теплового контура здания.
В ближайшее время специальная комиссия займется оценкой ущерба и составит необходимые акты. После этого ремонтные бригады приступят к восстановлению поврежденного имущества жильцов.
Кроме того, глава региона рассказал о падении обломков беспилотника в Курске, из-за чего пострадала крыша дома. В поселке Юбилейном Курского района повреждены окна шести частных домов, а также хозяйственная постройка и теплица. Во всех случаях обошлось без пострадавших.
В результате атаки беспилотника в Льговском районе ранена местная жительница, получившая минно-взрывную травму и ожог стопы.
Глава Росатома Алексей Лихачев заявил о попадании дрона в стену машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС.