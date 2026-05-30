Дрон ВСУ повредил многоэтажку в Рыльске

Дрон ВСУ атаковал многоэтажку в Рыльске Курской области

Tекст: Вера Басилая

Хинштейн сообщил в Max об атаке FPV-дрона Вооруженных сил Украины на многоэтажный дом в Курской области. Инцидент произошел в городе Рыльске, где в результате удара были выбиты окна в трех квартирах.

«Варварские удары врага по нашей мирной территории не прекращаются. Сегодня в городе Рыльске FPV-дрон совершил атаку на многоквартирный дом. В результате удара повреждено остекление трех квартир», – заявил Хинштейн, поблагодарив волонтеров за оперативную помощь в закрытии теплового контура здания.

В ближайшее время специальная комиссия займется оценкой ущерба и составит необходимые акты. После этого ремонтные бригады приступят к восстановлению поврежденного имущества жильцов.

Кроме того, глава региона рассказал о падении обломков беспилотника в Курске, из-за чего пострадала крыша дома. В поселке Юбилейном Курского района повреждены окна шести частных домов, а также хозяйственная постройка и теплица. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

В результате атаки беспилотника в Льговском районе ранена местная жительница, получившая минно-взрывную травму и ожог стопы.

Глава Росатома Алексей Лихачев заявил о попадании дрона в стену машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС.