Хегсет допустил пересмотр присутствия военных США на Ближнем Востоке
Глава Пентагона Пит Хегсет не исключил возможность сокращения военного присутствия на Ближнем Востоке после завершения конфликта с Ираном.
Хегсет допустил вывод американских подразделений с ряда военных баз, которые получили повреждения во время недавних событий на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». Окончательное решение по этому вопросу примет президент Дональд Трамп после подведения итогов противостояния с Ираном.
«Решение об этом будет принимать президент Трамп, но это будет зависеть от того, по какому пути мы захотим пойти. Мы положительно оцениваем наши партнерства в регионе. Эти решения будут приниматься с учетом итогов», – заявил Хегсет во время визита на форум «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.
Ранее Белый дом сообщил о планах сохранить американский военный контингент на Ближнем Востоке.