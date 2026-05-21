КСИР согласился провести 30 судов через Ормузский пролив

Tекст: Денис Тельманов

В районе Ормузского пролива находятся тридцать судов, которые к концу дня смогут пересечь стратегический водный путь под контролем военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции, передает ТАСС со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

По его данным, судовладельцы и капитаны тридцати судов «с прошлой ночи ведут переговоры и согласовывают свои действия с ВМС КСИР с целью прохождения Ормузского пролива».

Иранское гостелевидение отметило, что, по его оценке, весьма вероятно вечернее прохождение всех тридцати судов через пролив в координации с военно-морскими силами КСИР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции ограничили движение судов в Ормузском проливе, объявив о его закрытии до полного снятия американской морской блокады иранских портов.

Исламская республика установила жесткий контроль над Ормузским проливом и пообещала наносить удары по торговым и военным судам при пересечении акватории без предварительного разрешения.

За последние сутки 26 судов, включая танкеры и контейнеровозы, прошли через Ормузский пролив в координации и под охраной военно-морских сил КСИР.