Мишустин: Страховое покрытие по долгосрочным вкладам вырастет до двух миллионов рублей
Размер гарантированных выплат по рублевым депозитам сроком от трех лет возрастет с 1,4 млн до двух миллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.
Соответствующий документ уже подготовлен российским правительством. О грядущих изменениях рассказал Мишустин во время очередного заседания кабинета министров, передает ТАСС.
«Рассмотрим сегодня законопроект, который позволит нарастить гарантированное покрытие по стандартным рублевым депозитам, открывающимся более чем на три года. Для них страховая сумма увеличится с нынешних 1,4 млн до двух миллионов рублей», – подчеркнул председатель правительства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Минфин предложил повысить сумму страхового покрытия по долгосрочным рублевым вкладам до 2 млн рублей.
Весной 2025 года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об увеличении лимита выплат по сберегательным сертификатам до 2,8 млн рублей.
Изначально с инициативой об изменении условий страхования депозитов выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.