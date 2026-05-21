Посол Кубы в России исключил вероятность конфронтации с США
Гавана придерживается принципов невмешательства и совершенно не планирует вступать в открытое противостояние с американскими властями.
Руководство латиноамериканской республики не ищет конфликта с Вашингтоном, передает ТАСС. На конференции в Госдуме посол Кубы в России Энрике Орта Гонсалес прояснил позицию своего государства. «Куба не представляет угрозы для Соединенных Штатов, наша внешняя политика руководствуется принципом невмешательства», – сказал дипломат.
Выступая на мероприятии, посвященном роли американского фактора в политике стран Латинской Америки, представитель Гаваны добавил важную деталь. По его словам, кубинское сопротивление выступает исключительно формой защиты национального суверенитета, а не актом агрессии. Дипломат подчеркнул, что республика не желает конфронтации с народом США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп анонсировал планы Вашингтона заняться Кубой.
Портал Axios узнал о вероятной подготовке американской военной операции против карибского острова.
Глава МИД Кубы Бруно Родригес предупредил о тяжелых человеческих жертвах в случае силового давления.