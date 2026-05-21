Аэропорты Благовещенска и Хэйхэ решили соединить канатной дорогой
Первая в мире трансграничная пассажирская канатная дорога свяжет Благовещенск и китайский город Хэйхэ, сообщил зампред правительства Амурской области Павел Пузанов.
По словам Пузанова, проект создаст условия для развития транзитного туризма между государствами, передает РИА «Новости».
«Сейчас мы ведем переговоры по действительно новым турмаршрутам между двумя городами. Во-первых, конечно, самое главное – это канатная дорога, она сможет позволить обеспечить связность двух наших аэропортов», – заявил чиновник. Он добавил, что в Благовещенске уже запущен современный терминал.
Пузанов отметил, что после посещения Хэйхэ туристы смогут быстро попасть в Благовещенск и отправиться на Камчатку, Сахалин или в Иркутск. Российские авиакомпании уже прорабатывают соответствующую сетку рейсов. Для россиян поездки в Хэйхэ также станут удобнее, поскольку терминал расположен всего в 15 километрах от центра города.
Проект ориентирован не только на короткие туры, но и на масштабный поток транзитных путешественников. По поручению президента профильные службы работают над сокращением времени прохождения границы. Для повышения удобства на пунктах пропуска могут внедрить технологии ускоренной обработки данных и распознавания лиц.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил строительство первой в мире межгосударственной канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ.
На этом маршруте возводится новый международный пешеходный пункт пропуска «Благовещенск-1».