Следователи завели дело о теракте из-за гибели двух человек в Сызрани
В результате удара вражеских беспилотников по Сызрани погибли два человека, что стало основанием для начала уголовного расследования.
Правоохранительные органы начали расследование удара беспилотников по Сызрани, унесшего жизни двух человек. Информацию об этом подтвердил глава Самарской области Вячеслав Федорищев в мессенджере Мах.
Руководитель региона уточнил процессуальный статус инцидента. «Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Правоохранительным органам будет оказано полное содействие», – написал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую ночь силы ПВО уничтожили над территорией России 121 украинский беспилотник.
В небе над Ростовской областью военные нейтрализовали свыше 30 аппаратов.
Месяцем ранее власти ввели в Сызрани режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за удара дронов.