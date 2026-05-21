Медведев заявил о потере Украиной большей части населения
Количество жителей на подконтрольных Киеву территориях сократилось более чем в два раза с 1991 года, что свидетельствует о демографической катастрофе, отметил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем канале в Мах заявил, что Украина утратила свыше половины своего населения. По его словам, в 1991 году в стране проживало более 51,5 млн человек, тогда как сейчас осталось менее 23 миллионов. Политик отметил, что сокращение населения за столь короткий срок является не просто кризисом.
«Это свидетельство биологической смерти нации», – подчеркнул Медведев. Он также упомянул, что некоторые аналитики оценивают численность оставшегося населения всего в 18 млн человек.
Подобные цифры, по мнению политика, говорят о серьезности демографической ситуации на Украине. Кроме того, Медведев спрогнозировал, что в ближайшее время страна потеряет еще больше территорий.
Ранее в четверг Медведев охарактеризовал текущее разрушение Украины как процесс окончательного упадка без шансов на восстановление.
До этого украинский министр Денис Улютин оценил численность населения страны в 22–25 млн человек. Вместе с тем британский журналист Уилл Ллойд в марте сообщал о падении этого показателя до 20 млн граждан.