Путин объявил о полном выполнении задач ядерных учений
Подводя итоги совместных учений России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами, президент Владимир Путин заявил о полном выполнении всех поставленных задач, передает ТАСС. После окончания тренировки он подчеркнул: «Задачи выполнены полностью».
Глава государства отдельно выразил признательность белорусскому коллеге Александру Лукашенко и участникам маневров. Путин отметил хорошую организацию тренировки, а также грамотную и слаженную работу военнослужащих обеих армий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России и Белоруссии начались масштабные маневры ядерных сил с участием более 64 тыс. военнослужащих. Вооруженные силы двух стран завершили подготовку ко второму этапу совместных учений по применению нестратегического ядерного оружия.
Перед началом совместной тренировки Путин сообщил о задачах по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия и о проведении практических пусков баллистических и крылатых ракет.