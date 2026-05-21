  Путин наградил первых в современной истории полных кавалеров Георгиевского креста
    Москва решила вразумить Пашиняна цветами
    Лукашенко назвал ракетные комплексы «Искандер-М» оружием мечты
    Заправщики НАТО приблизились к границам России у Калининграда
    Сын Плющенко перешел в сборную Азербайджана по фигурному катанию
    Путин: Мы все служим трудовому народу
    Путин исключил втягивание России в новую гонку вооружений
    Путин анонсировал пуски баллистических и крылатых ракет на ядерных учениях
    Украинские военные заминировали дорогу к Запорожской АЭС
    Песков: Русские готовы к переговорам с Европой
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурные коды хранятся в семье

    По идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    21 мая 2026, 17:24 • Новости дня

    Путин объявил о полном выполнении задач ядерных учений

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский лидер подвел итоги совместной с Белоруссией тренировки ядерных сил и отметил успешное выполнение поставленных задач военными двух стран.

    Подводя итоги совместных учений России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами, президент Владимир Путин заявил о полном выполнении всех поставленных задач, передает ТАСС. После окончания тренировки он подчеркнул: «Задачи выполнены полностью».

    Глава государства отдельно выразил признательность белорусскому коллеге Александру Лукашенко и участникам маневров. Путин отметил хорошую организацию тренировки, а также грамотную и слаженную работу военнослужащих обеих армий.

    Президент поблагодарил российских и белорусских военных за четкие действия в ходе учений и подчеркнул значимость проведенной совместной подготовки для взаимодействия двух государств в сфере стратегической безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России и Белоруссии начались масштабные маневры ядерных сил с участием более 64 тыс. военнослужащих. Вооруженные силы двух стран завершили подготовку ко второму этапу совместных учений по применению нестратегического ядерного оружия.

    Перед началом совместной тренировки Путин сообщил о задачах по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия и о проведении практических пусков баллистических и крылатых ракет.

    21 мая 2026, 11:39 • Новости дня
    Захарова: Россия вернет историю и славу Одессе
    @ Andrey Nekrasov/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Москва не позволит киевским властям переписать прошлое основанного Екатериной Великой города Одессы и обязательно восстановит его историческое наследие, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова сообщила, что российская сторона намерена защитить прошлое Одессы от искажений, передает ТАСС.

    Дипломат обратила внимание на недавний поступок руководителя местного филиала украинского Института национальной памяти Сергея Гуцалюка.

    «Со слов Гуцалюка, сувенир отлит из снесенного нацистами бронзового памятника Екатерине Великой, которая и основала город Одессу. Вы вообще понимаете, о каком неоварварстве идет речь?», – возмутилась представитель ведомства.

    Украинский чиновник ранее продемонстрировал медаль из расплавленного монумента с изображением бутылки с зажигательной смесью и датой трагедии в Доме профсоюзов.

    Захарова напомнила, что именно благодаря российской императрице город получил свое развитие и обрел уникальную судьбу. Она резюмировала, что Москва навсегда сохранит память о героических страницах прошлого и не даст киевским властям извратить историческую правду.

    «Но мы вернем им историю. Мы вернем славу Одессе», – подчеркнула официальный представитель МИД Рсосии.

    Захарова назвала выполнение задач спецоперации гарантией справедливости для погибших в одесском Доме профсоюзов.

    Ранее Захарова спрогнозировала ускорение краха киевского режима из-за отчаянной борьбы с подлинным прошлым Одессы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о неразрывной связи богатой истории Одессы с Россией.

    21 мая 2026, 11:42 • Новости дня
    Эксперт оценил запрет на ввоз цветов из Армении

    Экономист Лизан: Россия может ужесточить экономическое воздействие на Армению

    @ Андраник Казарян/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Действующие и потенциальные торгово-экономические ограничения со стороны России ударят по ВВП Армении. Но армянский премьер Никол Пашинян использует ситуацию в своих электоральных интересах, ратуя за дальнейшее отдаление от Москвы и сближение с Брюсселем, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Россия запретила ввоз цветов из Армении.

    «Главная задача армянских властей, а также поддерживающих их финансовых и политических сил – выдавить из Армении бизнес, имеющий какое бы то ни было отношение к России и входящий в оппозицию к Пашиняну», – отметил экономист Иван Лизан.

    Он напомнил, что ранее армянский премьер выражал недовольство тем, что железнодорожная сеть республики находится в управлении Южно-Кавказской железной дороги – «дочки» РЖД. «Тогда Пашинян без какой-либо аргументации заявлял, что из-за российской концессии Ереван «теряет конкурентные преимущества», – указал собеседник.

    «Таким образом, вслед за запретом на импорт цветочной продукции Россия имеет возможность продолжить экономическое воздействие на Ереван. Потенциально могут быть отменены льготы на газ, муку, зерно, удобрения, топливо. Вполне возможно, после этого ВВП республики просядет еще на 30 – 40%», – допустил аналитик.

    «Но это нельзя назвать рычагами воздействия на Ереван. Власти республики трактуют ситуацию в свою пользу в ходе предвыборной кампании. Пашинян примется утверждать, что Москва якобы платит неблагодарностью за хорошее отношение Армении. Значит, по его утверждению, стране нужно продолжать курс в ЕС, отдаляясь от России. Он использует ухудшение жизни простых армян как буст своих политических позиций», – пояснил эксперт.

    «Европа же вряд ли постарается компенсировать Еревану потери. Максимум, Брюссель может направить в Армению около 200 млн евро на самые неотложные нужды. Впрочем, команде Пашиняна большего и не надо. Главное, что европейские партнеры создадут ему явку и помогут нарисовать нужные цифры на выборах. А оппозиция слишком разрознена, чтобы что-то противопоставить действующей власти», – заметил он.

    Ранее Россельхознадзор объявил о введении с 22 мая 2026 года временного запрета на поставки цветочной продукции из Армении. Ограничения будут действовать до завершения проверки тепличных хозяйств и анализа результатов инспекции. В ведомстве уточнили, что при импорте 96,2 млн цветов было зафиксировано 135 случаев заражения. Этот показатель составил 77% от общего числа подобных нарушений за весь 2025 год. Также Россельхознадзор приступил к проверке всей сельскохозяйственной продукции из Армении.

    В свою очередь, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил, что российская сторона экспортирует в Армению природный газ по ценам в три раза ниже рыночных. Он обратил внимание также на льготные условия поставки Еревану муки, зерна, удобрений, дизельного топлива и бензина.

    Шойгу добавил: значительную поддержку экономике оказали и российские туристы, составившие 40% от общего турпотока в прошлом году. Секретарь Совбеза напомнил, что сотрудничество с Москвой стало главным двигателем роста ВВП Армении, увеличившегося почти на 40% с 2022 года. Шойгу также обратил внимание: в 2025 году работающие в России армянские мигранты отправили домой 3,9 млрд долларов – 13% ВВП их родного государства.

    Со своей стороны, Никол Пашинян во время предвыборной кампании заявил о статусе России как сверхдержавы, подчеркнув уважение к стране и ее руководству. При этом, по его словам, Ереван уважает интересы Москвы, но не считает возможным ставить их выше национальных интересов Армении.

    21 мая 2026, 08:42 • Видео
    Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

    Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    21 мая 2026, 04:45 • Новости дня
    Рютте пригрозил России «разрушительными последствиями»

    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе высказался об опасности перед ядерным потенциалом России и Белоруссии и пригрозил Москве.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия столкнется с последствиями, если во время совместных с Белоруссией учений по ядерному потенциалу решится применить его против Украины.

    Так Рютте прокомментировал совместные российско-белорусские  учения по ядерному потенциалу, которые начались в начале недели.

    «Они знают, что если это произойдет – последствия будут разрушительными», – приводит его слова «Газета.Ru» со ссылкой на «Европейская правду».

    Рютте подчеркнул, что НАТО тщательно следит за этими учениями.

    Напомним, Россия и Белоруссии начали масштабные учения по подготовке к применению ядерных боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные отработали высшую готовность ядерных сил в Белоруссии. Глава МИД Сергей Лавров рассказал о серьезной подготовке НАТО к возможной войне против России. В маневрах по подготовке и применению ядерных сил задействованы более 64 тыс. военнослужащих.

    21 мая 2026, 04:00 • Новости дня
    Лавров указал на регресс в поведении «наглого и агрессивного» Зеленского
    @ Anthony Pizzoferrato/AP/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона при возможных в будущем контактах по украинскому урегулированию примет во внимание усиливающуюся агрессивность сторон, отметил глава МИД Сергей Лавров в интервью «Шанхайской медиагруппе» (Shanghai Media Group, SMG).

    «Мы всегда открыты к переговорам. Вот, видите, думали, что вопрос был закрыт в Анкоридже, а он не закрыт. По-прежнему имеем каналы общения с американскими представителями. Если они на каком-то этапе будут готовы возобновить прямой разговор, будет интересно послушать, как они рассматривают ситуацию, которая сложилась после Анкориджа», – сказал министр в интервью SMG.

    Лавров напомнил, что после принятия президентом России Владимиром Путиным предложения американского коллеги Дональда Трампа в Анкоридже, никакого прогресса не произошло.

    «Хотелось бы узнать, почему так происходит. Уже скоро будет год, как состоялся саммит на Аляске. Никакого прогресса даже в поведении Зеленского и европейцев, никакого сдвига. Наоборот, они становятся всё более и более агрессивными и наглыми. Мы это тоже будем учитывать», – пообещал глава МИД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров объяснил отказ России от разрушительного оружия в СВО и напомнил важный момент для решения украинского конфликта. Министр Лавров сообщил об окончательной потере интереса США к Украине. Зато Мерц заявил о готовности Европы к переговорам по Украине.

    21 мая 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский готовит провокацию на границе с Белоруссией

    Военный эксперт Кнутов: Украина готовит провокацию на границе с Белоруссией

    Эксперт: Зеленский готовит провокацию на границе с Белоруссией
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Основная задача Владимира Зеленского – показать некое проявление агрессии со стороны Белоруссии и добиться от Североатлантического альянса отправки контингента на помощь, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Зеленский заявил, что украинские власти разрабатывают план действий в связи с возможным наступлением российских войск из Белоруссии.

    «Владимир Зеленский пытается создать ситуацию, когда НАТО придется вступить в конфликт открыто. Так, ранее он устраивал провокации с дронами: через Латвию, Литву, Эстонию осуществлялись удары украинских беспилотников по России», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Кроме того, Киев поддерживает психоз вокруг Минска и проходящих российско-белорусских учений, продолжил собеседник. По словам аналитика, за утверждениями Зеленского о том, что ВС России якобы готовятся начать наступление на Черниговско-Киевском направлении с территории Белоруссии, скрываются «хотелки» главы киевского режима.

    Аналитик объясняет: «Основная задача Зеленского – показать некое проявление агрессии со стороны белорусской республики и добиться от Североатлантического альянса отправки контингента». «Дело в том, что финансовой помощью Киев в целом обеспечен. В среду Еврокомиссия и Украина подписали меморандум для выделения кредита на 90 млрд евро. На этом фоне главной проблемой остаются люди», – уточнил Кнутов.

    Спикер указал, что ВСУ не хватает около 200 тыс. человек. «Противник пытается закрыть фронт дронами, но это не получается. В результате нужно, чтобы кто-то «вписался» за них», – добавил он. По его мнению, именно с этим связаны попытки спровоцировать Минск. Эксперт напомнил, что ранее Зеленский высказывал угрозы в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа.

    «Более того, Украина держит серьезную группировку на границе. Я не исключаю, что оппоненты пойдут на провокацию: соберут войска и попытаются напасть на союзное нам государство. Такие действия потребуют от нас переброски сил для оказания помощи Белоруссии», – заключил Кнутов.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что украинские власти разрабатывают план действий в связи с возможным наступлением российских войск со стороны Белоруссии. «Детально проанализировали имеющиеся данные у наших разведок о российском планировании наступательных операций на Черниговско-Киевском направлении. По каждому возможному варианту готовим ответы», – написал он в соцсетях.

    Несколькими днями ранее глава киевского режима уже заявлял, что Украина «знает» о «дополнительных контактах между россиянами и Александром Лукашенко, которые призваны убедить его присоединиться» к конфликту на Украине либо «против одной из стран НАТО». В Минске отвергли утверждения о планируемой операции с территории Белоруссии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал утверждения Зеленского попыткой подстрекательства. «Белоруссия — наш союзник, и мы имеем Союзное государство с Белоруссией, но это суверенное государство. Поэтому подобные заявления не что иное, как попытка дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности», – сказал он.

    В Киеве неоднократно громогласно обвиняли Минск якобы в подготовке «второго фронта». Однако в последнее время такие заявления звучат все чаще – особенно на фоне тренировки воинских частей из РФ и РБ по доставке ядерных боеприпасов и подготовке к их применению. В Минобороны подчеркивали: тренировка является плановой и по своей сути «не направлена против третьих стран».

    Несмотря на это подыграть Зеленскому в нагнетании истерии решил генсек НАТО Марк Рютте. Он заявил, что Россия столкнется с последствиями, если во время совместных с Белоруссией учений по ядерному потенциалу применит его против Украины. По его словам, представители блока следят как за динамикой боевых действий на Украине, так и за проходящими российско-белорусскими учениями.

    21 мая 2026, 14:25 • Новости дня
    Песков: Русские готовы к переговорам с Европой
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва слышала заявления из Европы, что с русскими нужно говорить, русские готовы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал недавние высказывания европейских политиков о важности дипломатии, передает РИА «Новости».

    По его словам, в последние недели подобные мысли озвучивали президент Финляндии Александр Стубб и представители Берлина.

    «Слышали, кстати, и из Берлина тоже заявление о том, что рано или поздно с русскими нужно будет говорить. Русские готовы к разговору», – подчеркнул представитель Кремля.

    Он также добавил, что поиск компромиссов всегда предпочтительнее попыток обострить ситуацию. Однако именно курсом на тотальную конфронтацию сейчас активно следуют европейские лидеры, резюмировал пресс-секретарь президента Песков.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости самостоятельного диалога Европы с Москвой.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал неизбежными прямые переговоры европейских стран с Россией.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб допустил начало общения с Владимиром Путиным из-за политики США.

    21 мая 2026, 01:01 • Новости дня
    В Карибское море зашла авианосная группа ВС США Nimitz

    Tекст: Катерина Туманова

    Один из старейших авианосцев USS Nimitz во главе авианосной ударной группы зашел в Карибское море, сообщило в соцсети Х Южное командование ВС США (USSOUTHCOM).

    «Приветствуем в Карибском море, авианосная ударная группа «Нимиц»!» – сказано в сообщении.

    Южное командование уточнило, что на авианосце USS Nimitz (CVN 68) находится 17 авиакрыльев (CVW-17), эсминец USS Gridley (DDG 101) и сторожевой корабль USNS Patuxent (T-AO 201).

    «USS Nimitz доказал свою боевую мощь по всему миру, обеспечивая стабильность и защищая демократию от Тайваньского пролива до Персидского залива», – добавили американские военные.

    Напомним, американская администрация выдвинула обвинения в адрес Рауля Кастро. До этого Белый дом рассматривал возможность силового задержания бывшего кубинского лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Кубы назвали позорной политической провокацией обвинения против Кастро. Военные США значительно нарастили число разведывательных полетов у Кубы.



    21 мая 2026, 17:19 • Новости дня
    Путин наградил первых в современной истории полных кавалеров Георгиевского креста
    Путин наградил первых в современной истории полных кавалеров Георгиевского креста
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин вручил Георгиевские кресты I степени двум участникам специальной военной операции на торжественной церемонии в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля.

    Высшей степенью знака отличия ордена Святого Георгия были награждены командир разведывательного взвода мотострелкового батальона 37-й отдельной мотострелковой бригады сержант Николай Куменов и командир танка танкового батальона 126-го мотострелкового полка старший сержант Евгений Рочев, передает ТАСС.

    «Знак отличия – Георгиевский крест первой степени – вручается нашим воинам, нашим храбрым воинам Николаю Евгеньевичу Куменову и Евгению Васильевичу Рочеву. Впервые в современной России они стали полными кавалерами этой награды», – заявил Путин в ходе церемонии награждения, передает официальный сайт президента.

    Николай Куменов участвует в специальной военной операции с 2022 года. Ранее военнослужащий уже был удостоен Георгиевских крестов IV, III и II степени.

    Старший сержант Рочев также является полным кавалером этой награды. За время службы на передовой он получил Георгиевские кресты трех предыдущих степеней, а также медаль «За боевые отличия».

    Знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест – одна из главных военных наград России, которой отмечают личное мужество, храбрость и боевые заслуги военнослужащих. Награда была восстановлена в 1992 году, а современный статут утвержден в 2000-м. Георгиевский крест имеет четыре степени – от IV до I. Награждение производится последовательно: от низшей степени к высшей. Полные кавалеры Георгиевского креста – военнослужащие, удостоенные всех четырех степеней награды.

    Крестом награждают солдат, сержантов, прапорщиков и мичманов за подвиги в боевых действиях, проявленные мужество, самоотверженность и воинское мастерство. На лицевой стороне награды изображен Святой Георгий Победоносец, поражающий копьем змея. Первые награждения в современной России состоялись в 2008 году после событий в Южной Осетии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал вручение государственных наград героям спецоперации.

    В декабре прошлого года Владимир Путин наградил медалями «Золотая Звезда» проявивших героизм на фронте бойцов.

    В конце 2024 года глава государства вручил звезду Героя России военному корреспонденту Евгению Поддубному.

    21 мая 2026, 14:46 • Новости дня
    Премьер Венгрии заявил о неизбежном возврате ЕС к российскому газу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские страны возобновят импорт энергоносителей из России после завершения украинского конфликта из-за их экономической выгоды и географической доступности, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

    После окончания конфликта на Украине весь Европейский союз вернется к закупкам газа из России, передает ТАСС слова венгерского премьер-министра Петера Мадьяра.

    «Я полагаю, что когда война закончится, весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. Это диктуют факторы конкуренции и географии», – отметил политик в интервью польскому изданию Rzeczpospolita. Он добавил, что предсказать все невозможно, но интуиция подсказывает ему именно такое развитие событий.

    Мадьяр также подчеркнул, что сжиженный природный газ из США и других стран, доставляемый через Балтийское море, Польшу и Словакию, остается значительно более дорогим для Будапешта. Энергоносители, импортируемые из России, Румынии или Австрии, обходятся существенно дешевле.

    Венгрия готова обсуждать предложения Варшавы по поставкам американского СПГ, однако определяющим фактором будет цена.

    «Конечно, мы приступим к переговорам. И мы хотим работать вместе. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что сделает все возможное, чтобы снизить эту цену и сделать предложение максимально конкурентоспособным. Но это зависит не только от Польши, но и от США, от газовых рынков», — пояснил Мадьяр.

    Ранее Мадьяр уже допустил сохранение импорта энергоресурсов из России. Как писала газета ВЗГЛЯД, подобная позиция венгерского политика вызвала обеспокоенность на Украине.

    До этого Будапешт предложил отменить запрет на поставки российских углеводородов в Евросоюз.

    21 мая 2026, 14:33 • Новости дня
    Лукашенко назвал ракетные комплексы «Искандер-М» оружием мечты
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался с расчетом пусковой установки «Искандер-М», назвав комплекс «хорошей машиной».

    «Когда-то я об этой машине мечтал. А сегодня она у нас не одна. И вы лучше меня знаете, что это хорошее оружие», – сказал он, передает ТАСС.

    Командир ракетной бригады белорусских вооруженных сил Александр Кравцов пояснил, что электронный пуск практически идентичен боевому. Разница заключается лишь в том, что ракета остается на направляющей. Все режимы и этапы полностью отрабатываются расчетами в штатном порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 мая в России и Белоруссии начались масштабные маневры по подготовке и применению ядерных сил.

    На следующий день российские подразделения на территории республики отработали приведение частей применения ядерного оружия в высшие степени боевой готовности.

    В рамках этих учений военные успешно переместили специальные боеприпасы для комплексов «Искандер-М» в полевые пункты хранения.

    21 мая 2026, 10:08 • Новости дня
    Российские ядерные силы отработали пуски ракет на масштабных учениях
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения РВСН и экипажи атомных подлодок выполнили задачи по подготовке к применению баллистического и гиперзвукового оружия, сообщило Минобороны.

    Соединения Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, а также Дальней авиации выполнили мероприятия по приведению в готовность к пускам ракет, указало ведомство в Max.

    В маневрах также задействованы силы Ленинградского и Центрального военных округов.

    Мобильные ракетные комплексы стратегического назначения выведены на маршруты патрулирования и развернуты на полевых позициях. Одновременно с этим атомные подводные лодки с баллистическими ракетами вышли в районы морских полигонов для несения боевой службы.

    Личный состав Воздушно-космических сил отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал». Авиация выполняет вылеты в назначенные районы для патрулирования воздушного пространства.

    19 мая в России и Белоруссии стартовали масштабные маневры по подготовке и применению ядерных сил. В ходе этих мероприятий Минобороны привело соединения в степень высшей боевой готовности.

    21 мая 2026, 07:00 • Новости дня
    Россия перебросила ядерные боеприпасы для «Искандеров» в Белоруссию
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В рамках проходящих учений нестратегических ядерных сил российские военные успешно переместили специальные боеприпасы в полевые пункты хранения на территории Белоруссии.

    Вооруженные силы России в ходе тренировок по применению нестратегического ядерного оружия перебросили спецбоеприпасы в позиционный район базирования ракетной бригады в Белоруссии, передает ТАСС.

    В Министерстве обороны России уточнили детали проводимых маневров. «В рамках учений ядерных сил обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республики Беларусь», – отметили в военном ведомстве.

    Белорусские военнослужащие ракетного соединения сейчас отрабатывают учебно-боевые задачи. Они получают специальные боеприпасы, предназначенные для оперативно-тактических комплексов «Искандер-М», снаряжают ими ракеты-носители и скрытно выдвигаются в заданные районы для подготовки к учебным пускам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское Министерство обороны сообщило о начале масштабных учений ядерных сил.

    Военнослужащие отработали перевод частей применения ядерного оружия на высшие ступени боевой готовности в Белоруссии.

    В этих маневрах приняли участие более 64 тысяч человек.

    21 мая 2026, 16:42 • Новости дня
    Путин анонсировал пуски баллистических и крылатых ракет на ядерных учениях

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские и белорусские военные отработают задачи по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия в рамках совместной тренировки, сообщил президент России Владимир Путин.

    Практические пуски баллистических и крылатых ракет состоятся в ходе сегодняшних учений, передает ТАСС. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на совместной с Белоруссией тренировке ядерных сил.

    «В ходе совместной тренировки предстоит отработать широкий круг задач, прежде всего действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Республики Беларусь», – отметил глава государства. Он добавил, что сегодня также будут проведены практические пуски ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило о начале масштабных маневров ядерных сил.

    Военнослужащие привели ядерные силы в высшую степень боевой готовности.

    Российская армия перебросила специальные боеприпасы в полевые пункты хранения на территории Белоруссии.

    21 мая 2026, 08:33 • Новости дня
    CNN: Визит Путина в Китай оказался успешнее поездки Трампа
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Визит российского лидера Владимира Путина в Пекин прошел в более открытой и дружеской обстановке по сравнению с поездкой американского президента Дональда Трампа, сообщает CNN.

    Американские журналисты обратили внимание, что визит президента России Владимира Путина в Китай продемонстрировал более теплые отношения, чем поездка американского лидера, передает РИА «Новости».

    «Хотя обоих лидеров встретили с распростертыми объятиями, визит Путина был отмечен более открытой демонстрацией дружбы между двумя лидерами и их странами», – отмечает канал CNN.

    В последние годы Москва и Пекин значительно усилили взаимодействие в сферах торговли, дипломатии и безопасности. Подобный подход подчеркивает постоянно углубляющееся сближение двух государств на фоне изменения их отношений с США.

    Президент России Владимир Путин назвал прошедшие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином успешными. Владимира Путина встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек. В ходе церемонии оркестр исполнил гимн России, а после композицию «Подмосковные вечера».

    Российский лидер оценил встречу в узком составе как дружескую. Си Цзиньпин назвал Путина давним другом. В свою очередь, Владимир Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».

    Бывший американский разведчик Скотт Риттер указал на разное отношение Пекина к визитам Владимира Путина и Дональда Трампа.

    В сети отметили более высокий уровень приема Путина в КНР по сравнению с Трампом.

    21 мая 2026, 08:49 • Новости дня
    Китайский инженер назвал фото с Путиным самым важным подарком

    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Житель Китая Пэн Пай, встретившийся с Владимиром Путиным во второй раз, признался, что совместный снимок с российским лидером стал для него главным подарком.

    Президент России Владимир Путин во время официального визита в Пекин встретился с китайским инженером Пэн Паем, с которым впервые виделся в 2000 году, передает РИА «Новости».

    В ходе беседы глава государства вручил мужчине чайный сервиз «Классика Москвы» и подписал совместную фотографию 26-летней давности, сделанную в парке Бэйхай.

    «Я думаю, что оба подарка очень ценные и уникальные. Если бы мне пришлось выбирать, то, наверное, фотография, которая сейчас в моих руках, для меня важнее, потому что я чувствую, что она ближе к президенту Путину», – поделился впечатлениями Пэн Пай.

    Он добавил, что пока не решил, где разместит снимок, и в первую очередь заботится о его сохранности по пути домой.

    Пэн Пай, которому в июне исполнится 38 лет, работает инженером в китайской строительной компании. В 2013 году он окончил магистратуру Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета.

    Мужчина стал известен в прошлом году после публикации архивного кадра телеканалом RT, а перед новой встречей с Путиным признавался, что это событие было его давней мечтой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России провел неформальную встречу с повзрослевшим героем архивного снимка в резиденции Дяоюйтай.

    Китайский инженер преподнес российскому лидеру уникальный лилинский фарфор из провинции Хунань. Владимир Путин в ответ подарил собеседнику российский керамический сервиз.

    ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму
    Посольство: Жители Приднестровья могут обратиться за российским гражданством
    Премьер Венгрии заявил о неизбежном возврате ЕС к российскому газу
    Кравцов анонсировал введение трехуровневой оценки поведения в школах
    Флористы сказали, чем можно заменить армянские розы
    Прокуратура пояснила задержание скрывавшего останки д’Артаньяна археолога
    Пропавший в Таиланде российский криптоинвестор найден в братской могиле

    Германию заставляют продать хребет энергетической безопасности

    Едва оправившийся от кризиса немецкий энергоконцерн Uniper стал разменной монетой в отношениях между Еврокомиссией и ФРГ. По каким причинам Германия вынуждена продать один из столпов своей энергетической безопасности – и почему это решение вызвало резкую критику ряда немецких политиков? Подробности

    «Единая Россия» ставит на успех в малых делах

    «Единая Россия» продолжает подбор кандидатов на выборы в Госдуму. Лучшие шансы имеют те, кто активно работает в округе, не боится отвечать на жесткие вопросы избирателей и помогает им в конкретных жизненных ситуациях. Официальные бонусы на праймериз есть только у участников СВО. О том, как партия готовится к кампании-2026, рассказал секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев. Подробности

    Второе кресло в кабине создает новую роль для Су-57

    В России сделан новый шаг по модернизации истребителя пятого поколения Су-57: первый полет совершила двухместная версия этой машины. Как и зачем начиналась ее разработка, какие задачи лягут на второго члена экипажа – и в чем двухместная машина эффективнее варианта с одним пилотом? Подробности

    США создали повод для агрессии против Кубы

    США выдвинули обвинения против еще одного крупного зарубежного политика – бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. По сути, кубинцам дают понять: они могут просто выдать Соединенным Штатам брата Фиделя, и тогда будут выстроены «новые отношения» с Соединенными Штатами и на Кубу прольется золотой дождь. А если не выдадут – Вашингтон готов провести вторжение на остров Свободы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

      Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    • Германия требует продолжения войны

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Какой церковный праздник сегодня, 21 мая 2026 года: Вознесение Господне, что можно и нельзя делать

      Сегодня, 21 мая 2026 года, православные верующие отмечают Вознесение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Он приходится на 40-й день после Пасхи и всегда выпадает на четверг. В этот день Церковь вспоминает вознесение Иисуса Христа на небо после Воскресения. Что можно и нельзя делать сегодня, какие приметы связаны с Вознесением, можно ли работать, ходить на кладбище и почему праздник считается символом надежды и вечной жизни – в материале.

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

