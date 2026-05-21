Удары ВСУ по Брянской области убили двух человек
Атака дронов ВСУ на объект транспортной инфраструктуры в городе Унеча Брянской области привела к гибели двух мирных жителей и ранению еще одного человека, сообщили власти региона.
Вооруженные силы Украины ударили по объекту транспортной инфраструктуры в городе Унеча Брянской области. Как итог: два работника предприятия были убиты, еще один получил ранения, сообщил в Мах временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.
Накануне украинский беспилотник ранил водителя грузовика в поселке Суземка Брянской области. Днем ранее двое мужчин пострадали при ударе дронов по автозаправочной станции в Клинцовском районе области.
А в середине мая два сотрудника РЖД получили ранения после атаки беспилотника на железнодорожный вокзал все той же Унечи.