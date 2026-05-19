Случай Ермака – это еще одно напоминание о том, что оккультизм – не безобидная придурь, а реальная опасность. Люди, принимающие решения, находятся в той же информационной среде, что и население в целом.3 комментария
При ударе ВСУ по АЗС в Брянской области ранены два человека
Дроны ВСУ ударили по АЗС в Брянской области и ранили двух человек
Двое мужчин получили ранения при ударе дронов ВСУ по автозаправочной станции в селе Смотровая Буда Клинцовского района Брянской области, сообщают местные власти.
В Клинцовском районе Брянской области при ударе ВСУ по автозаправочной станции пострадали двое мужчин, повреждены несколько машин и оборудование заправки. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Он рассказал, что атака пришлась на автозаправочную станцию в селе Смотровая Буда.
«Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Повреждены четыре гражданских автомобиля, навес автозаправки», – написал Ковальчук. Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Ранее ВСУ атаковали дронами-камикадзе гражданский автомобиль в селе Солова Стародубского округа Брянской области и ранили двух мирных жителей.
До этого, 14 мая, направлявшийся в Бразилию путешественник Саша Конь погиб от удара дрона ВСУ в Брянской области. А в конце апреля жертвой атаки украинского беспилотника в Климовском районе Брянской области стал сотрудник местного предприятия.