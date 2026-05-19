При ударе ВСУ по АЗС в Брянской области ранены два человека

Дроны ВСУ ударили по АЗС в Брянской области и ранили двух человек

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Клинцовском районе Брянской области при ударе ВСУ по автозаправочной станции пострадали двое мужчин, повреждены несколько машин и оборудование заправки. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Он рассказал, что атака пришлась на автозаправочную станцию в селе Смотровая Буда.

«Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Повреждены четыре гражданских автомобиля, навес автозаправки», – написал Ковальчук. Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее ВСУ атаковали дронами-камикадзе гражданский автомобиль в селе Солова Стародубского округа Брянской области и ранили двух мирных жителей.

До этого, 14 мая, направлявшийся в Бразилию путешественник Саша Конь погиб от удара дрона ВСУ в Брянской области. А в конце апреля жертвой атаки украинского беспилотника в Климовском районе Брянской области стал сотрудник местного предприятия.