Китайский инженер рассказал о встрече с Путиным в 2000 году в парке Бэйхай

Tекст: Ирма Каплан

«Меня зовут Пэн Пай, русское имя Паша. Мне 36 лет. Сейчас я старший инженер муниципальной компании», – сказал Пэн Пай на русском языке в интервью телеканалу RT, с которым связался в соцсетях.

Он рассказал, как 25 лет назад отправился в парк Бэйхай, в котором толпа загудела, что где-то там же находится президент России Владимир Путин. Мальчик забрался на перила и помахал российскому политику рукой.

«А затем внезапно увидел, как он вышел с охраной и подошел ко мне. Он снял меня с каменных перил и поцеловал в лоб. В то время я сделал эту фотографию, не имея понятия, что это изменит мою жизнь», – добавил Пэн Пай.

Он отметил, что если бы ему снова удалось повстречать российского президента, он бы рассказал ему, что стал старшим инженером.

RT уточнил, что Пэн Пай признавался, как встреча с российским президентом вдохновила его изучать русскую культуру и науку. В 2013 году, к примеру, он окончил магистратуру Московского автомобильно-дорожного университета.

«Очень надеюсь, что вы снова приедете в Китай и я встречусь с вами!» – обратился к Путину Пэн Пай.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пока Китай и Россия тесно взаимодействуют, международный порядок не будет нарушен, а политика силы не восторжествует, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.