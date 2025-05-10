Китай заявил о прочности союза с Россией в борьбе против «политики силы»

Tекст: Вера Басилая

Ван И подчеркнул, что пока Китай и Россия тесно взаимодействуют, международный порядок не будет нарушен, а политика силы не восторжествует. По его словам, визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву показал прочность российско-китайских отношений и важность справедливости для мира, передает РИА «Новости».

Министр отметил, что главы двух государств рассмотрели вопросы украинского кризиса, палестино-израильского конфликта и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подтвердив необходимость политического решения всех острых международных проблем. Ван И подчеркнул, что Си Цзиньпин приветствовал любые усилия по достижению мира.

В ходе визита президент России Владимир Путин выразил готовность начать мирные переговоры по Украине без предварительных условий, высоко оценив объективную позицию Китая. Ван И также заявил, что попытки вбить клин между Москвой и Пекином являются иллюзией, а двусторонние отношения остаются ключевым фактором стабильности в мире.

Ранее в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.

Владимир Путин заявил, что диалог с Си Цзиньпином прошел в конструктивной, товарищеской атмосфере и завершился подписанием совместных документов.

Си Цзиньпин отметил наличие основ для продолжения многовековой дружбы России и Китая.

Путин подчеркнул, что развитие отношений России и КНР не направлено против кого бы то ни было.