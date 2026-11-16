Ушаков анонсировал визит Путина в российско-китайский университет в Шэньчжэне

Tекст: Ольга Иванова

Глава государства выступит перед студентами и преподавателями, осмотрит выставку достижений и аудитории, передает РИА «Новости». «Наш президент 18 ноября посетит совместный университет МГУ имени Ломоносова и Пекинского политехнического института Шэньчжэня», – сказал Ушаков.

Путина встретят министр образования КНР Хуай Цзиньпэн, ректор вуза Дэн Фан, вице-премьер Татьяна Голикова и глава Минобрнауки Валерий Фальков. Помощник президента добавил, что в эти дни в Китае проходит международная конференция «Русский язык и литература».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о предстоящей встрече Владимира Путина с президентом Вьетнама То Ламом на полях саммита АТЭС в Китае.

В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о договоренности о проведении встречи Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне.

Ушаков анонсировал проведение двусторонней встречи Владимира Путина с Си Цзиньпином.