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Минцифры анонсировало обязательный школьный курс по ИИ и цифровой безопасности
Шадаев: В российских школах решили ввести курс по ИИ и цифровой безопасности
В российских школах в этом учебном году вводится обязательный курс внеурочной деятельности по изучению искусственного интеллекта и цифровой безопасности для учеников 5-11-х классов, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
По словам Шадаева, занятия будут проходить один раз в неделю. Решение о запуске курса принял президент России. Министр отметил, что новые уроки помогут школьникам освоить навыки безопасного использования цифровых сервисов, передает РИА «Новости».
Глава Минцифры также заявил о планах ведомства усилить защиту детей в интернете. Для этого будут совершенствоваться механизмы возрастной идентификации и родительского контроля. Проверка возраста будет осуществляться при регистрации на онлайн-платформах, однако родители смогут сами выбирать механизм контроля.
Шадаев напомнил о действующем режиме детской SIM-карты, который позволяет ограничивать получение рекламных и авторизационных SMS на площадках с возрастными ограничениями. Он подчеркнул, что Россия делает ставку на создание безопасной среды, так как прямые запреты недостаточно эффективны, а тема защиты несовершеннолетних в Сети требует общих подходов, выходящих за рамки национального регулирования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минпросвещения утвердило часы занятий по искусственному интеллекту в школах.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о введении обязательного курса по искусственному интеллекту и информационной безопасности с пятого по 11-й класс со следующего учебного года.
В прошлом году глава Минцифры Максут Шадаев объявил о запуске в России детских SIM-карт.