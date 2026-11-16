В Турции успешно испытали систему уничтожения дронов на кабельном управлении

Турецкий комплекс нейтрализовал 51 беспилотник электромагнитным излучением

Tекст: Дарья Григоренко

Комплекс уничтожил цели с помощью высокомощного электромагнитного излучения (HPEM), которое воздействует на электронные компоненты дронов, передают «Вести» со ссылкой на компанию Aselsan.

В ходе тестирования система сначала поразила два управляемых по кабелю беспилотника на расстоянии около километра, после чего одновременно нейтрализовала 51 дрон. Ejderha использует радар для обнаружения целей и оптико-электронные средства для наведения и предназначена для борьбы с малыми и микробеспилотниками.

Акйол подчеркнул, что Ejderha стала первой в мире системой, способной одновременно вывести из строя такое количество дронов без использования боеприпасов. По его словам, комплекс перешел в стадию серийного производства и будет применяться в составе турецкой системы ПВО «Стальной купол». Испытания прошли в центре ASELSAN в Гельбеке и были приурочены к 51-летию компании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Турция успешно испытала зенитную ракетную систему большой дальности SIPER Urun-2 с перенацеливанием.

В августе китайские инженеры разработали акустический комплекс обнаружения дронов без радаров.