Женщины из украинской погранслужбы заняли оборонительные позиции под Харьковом

Tекст: Елизавета Шишкова

Командование украинской армии начало заменять мужчин на оборонительных рубежах женщинами из пограничной службы, передает РИА «Новости». Высвободившихся бойцов отправляют для комплектования штурмовых групп.

«Отмечены случаи прибытия на оборонительные позиции отрядов ПогО ГПСУ военнослужащих-женщин, которые заменили мужчин. Те в свою очередь отправлены в состав штурмовых групп», – рассказал собеседник агентства в российских силовых структурах.

В 2026 году Харьковская область остается одним из ключевых участков фронта. По информации российского военного ведомства, подразделения группировки «Север» взяли под контроль ряд населенных пунктов региона, в том числе Старицу, Зыбино, Покаляное, Нововасилевку и Охримовку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года командование ВСУ направило женщин-военнослужащих в пехотные подразделения.

Представители пророссийского подполья насчитали в рядах украинской армии более 70 тыс. женщин.

В прошлом году украинские войска экстренно вернули женщин из отпусков для переброски в Харьковскую область.