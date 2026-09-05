Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.5 комментариев
Путин одним словом назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию
Путин назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию непростой
Президент России Владимир Путин принял в воскресенье американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, отметив перед началом переговоров сложность обсуждаемой ситуации.
«Уважаемые коллеги, сердечно вас приветствую в Москве. Ситуация, конечно, непростая, с которой нам предстоит сегодня разбираться», – приводит слова Путина пресс-служба Кремля.
Российский лидер перед началом беседы попросил гостей «передать самые наилучшие пожелания и слова благодарности президенту Соединённых Штатов господину Трампу».
Затем стороны перешли к обсуждению, которое началось около 20:00 мск. Таким образом, встреча длится почти три часа.
С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Ранее президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США анонсировал визит дипломатов в Россию с предложением о прекращении конфликта. Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково.
В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.