Путин одним словом назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию

Путин назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию непростой

Tекст: Катерина Туманова

«Уважаемые коллеги, сердечно вас приветствую в Москве. Ситуация, конечно, непростая, с которой нам предстоит сегодня разбираться», – приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Российский лидер перед началом беседы попросил гостей «передать самые наилучшие пожелания и слова благодарности президенту Соединённых Штатов господину Трампу».

Затем стороны перешли к обсуждению, которое началось около 20:00 мск. Таким образом, встреча длится почти три часа.

С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США анонсировал визит дипломатов в Россию с предложением о прекращении конфликта. Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково.

В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.