Уиткофф пообещал вспоминать на пенсии встречи с Путиным в Кремле

Tекст: Тимур Шайдуллин

Спецпосланник США Стив Уиткофф признался, что на пенсии будет с теплотой вспоминать свои встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

«Благодарю вас, господин президент, за то, что вы принимаете нас сегодня здесь. Мы ждали этой встречи сегодня, сидели вместе с Джаредом, Кириллом, потом к нам присоединился Юрий и мы все говорили о том, что когда мы все уйдем на пенсию, у нас останутся эти замечательные истории и воспоминания. И общение с вами будет одним из самых памятных», – сказал он в начале переговоров с российским лидером.

С российской стороны в переговорах приняли участие помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с американскими делегатами.

Днем спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встретил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в аэропорту Внуково. Вечером Владимир Путин принял посланников США в Представительском кабинете Сенатского дворца.