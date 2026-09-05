Пропавшего генпрокурора Украины нашли в элитной клинике

Пропавшего генпрокурора Украины Кравченко нашли в элитной клинике Киева

Tекст: Тимур Шайдуллин

Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко нашли в одной из частных клиник, расположенной на территории элитного жилого комплекса в центре Киева, сообщает РИА«Новости» со ссылкой на издание «Зеркало недели».

Днем ранее, 4 сентября, издание «Украинская правда» опубликовало информацию о проведении обысков у руководителя надзорного ведомства. Однако в офисе генпрокурора эти сведения категорически опровергли.

После появления сообщений об обысках Кравченко перестал выходить на связь. По информации средств массовой информации, его точное местонахождение оставалось неизвестным на протяжении почти суток.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко перестал выходить на связь после визита в правительственный квартал Киева.

Накануне сотрудники НАБУ провели масштабную спецоперацию в здании надзорного ведомства. Правоохранители заподозрили высокопоставленных сотрудников прокуратуры в покровительстве мошенническим кол-центрам.