В Крыму заявили о фактическом признании полуострова российским из-за НАСА

Константинов: Публикация НАСА стала фактическим признанием Крыма российским

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Я считаю, что мировое сообщество уже фактически признало Крым российским. Это означает, что мир принял выбор крымчан, сделанный на референдуме в 2014 году», – заявил политик, передает РИА «Новости».

По мнению главы регионального парламента, в скором времени последует и официальное юридическое закрепление принадлежности полуострова к Российской Федерации на международном уровне.

Сенатор от ДНР Александр Волошин называл демонстрацию американским агентством НАСА Крыма в составе России неизбежным принятием реальности.

Ранее Владимир Константинов отметил неспособность Украины подтвердить российский статус полуострова.

В прошлом году СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа якобы изучала возможность официального признания Крыма частью России.