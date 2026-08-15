Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
В Крыму заявили о фактическом признании полуострова российским из-за НАСА
Константинов: Публикация НАСА стала фактическим признанием Крыма российским
Демонстрация Крымского полуострова в составе России во время трансляции НАСА свидетельствует о принятии мировым сообществом итогов референдума в Крыму, сообщил глава парламента региона Владимир Константинов.
«Я считаю, что мировое сообщество уже фактически признало Крым российским. Это означает, что мир принял выбор крымчан, сделанный на референдуме в 2014 году», – заявил политик, передает РИА «Новости».
По мнению главы регионального парламента, в скором времени последует и официальное юридическое закрепление принадлежности полуострова к Российской Федерации на международном уровне.
Сенатор от ДНР Александр Волошин называл демонстрацию американским агентством НАСА Крыма в составе России неизбежным принятием реальности.
Ранее Владимир Константинов отметил неспособность Украины подтвердить российский статус полуострова.
В прошлом году СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа якобы изучала возможность официального признания Крыма частью России.