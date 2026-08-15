Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
В Самаре пропала 13-летняя девочка
Девочка-подросток исчезла в Самаре несколько дней назад, ведутся поиски, сообщили в региональном управлении МВД в субботу.
«Полицейскими разыскивается без вести пропавшая <…> 2013 года рождения, которая 12 августа около 14.00 (13.00 мск) вышла из квартиры дома на ул. Черемшанской Кировского района областного центра и перестала выходить на связь», – указали в ведомстве, передает ТАСС.
К поискам несовершеннолетней подключились инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники уголовного розыска, участковые и госавтоинспекторы. Ориентировки с приметами пропавшей также переданы волонтерским отрядам.
На вид разыскиваемой от 13 до 15 лет, она имеет худощавое телосложение и длинные темные волосы. В день исчезновения школьница была одета в темно-синие джинсы, светлую футболку и белые кроссовки, при себе у нее находилась небольшая сумка.
Полиция просит граждан сообщать любую информацию о местонахождении подростка.
В июне спасатели обнаружили тело утонувшей девочки в реке Сок Самарской области.
Весной правоохранительные органы развернули операцию для розыска трехлетней жительницы деревни Сухарь Матак.
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