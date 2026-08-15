В Самаре пропала 13-летняя девочка

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Полицейскими разыскивается без вести пропавшая <…> 2013 года рождения, которая 12 августа около 14.00 (13.00 мск) вышла из квартиры дома на ул. Черемшанской Кировского района областного центра и перестала выходить на связь», – указали в ведомстве, передает ТАСС.

К поискам несовершеннолетней подключились инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники уголовного розыска, участковые и госавтоинспекторы. Ориентировки с приметами пропавшей также переданы волонтерским отрядам.

На вид разыскиваемой от 13 до 15 лет, она имеет худощавое телосложение и длинные темные волосы. В день исчезновения школьница была одета в темно-синие джинсы, светлую футболку и белые кроссовки, при себе у нее находилась небольшая сумка.

Полиция просит граждан сообщать любую информацию о местонахождении подростка.

В июне спасатели обнаружили тело утонувшей девочки в реке Сок Самарской области.

Весной правоохранительные органы развернули операцию для розыска трехлетней жительницы деревни Сухарь Матак.

В конце прошлого года полицейские нашли живыми четверых пропавших детей из поселка Безенчук.