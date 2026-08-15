Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев на СВО
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону спецоперации
Очередная группа подготовленных в Чечне добровольцев отправилась в зону спецоперации, они прошли комплексную боевую подготовку в Российском университете спецназа и вылетели из аэропорта Грозного для выполнения задач на передовой.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал об отправке новой группы добровольцев из республики в зону СВО.
«Очередная группа добровольцев отправилась из Чеченской Республики в зону проведения специальной военной операции для выполнения поставленных задач. Перед вылетом бойцы собрались на территории Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», – написал руководитель региона.
Перед отправкой на фронт военные прошли интенсивный курс обучения в Российском университете спецназа имени Владимира Путина. Опытные инструкторы обучили их тактике, огневой подготовке и действиям в условиях реального боя.
Традиционно обеспечение военнослужащих всем необходимым взял на себя региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Глава Чечни добавил, что на передовой добровольцы пополнят ряды спецназа «Ахмат» Министерства обороны России и сразу приступят к выполнению боевых задач.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поблагодарил жителей Чечни за огромную помощь в проведении специальной военной операции.
В мае бывший петербургский депутат Александр Малькевич отправился служить в зону боевых действий в составе полка «Ахмат». Ранее чеченские подразделения на передовой получили новую партию автомобилей «Джихад-машина» и FPV-дроны.