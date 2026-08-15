Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Украинские беспилотники атаковали диспетчерскую службу в Энергодаре
Мэр Энергодара Пухов сообщил об ударе дронов ВСУ по зданию диспетчерской службы
Беспилотные аппараты ВСУ нанесли удар по инфраструктуре города-спутника Запорожской АЭС, спровоцировав возгорание в помещении экстренной службы.
Украинские войска совершили налет на Энергодар, повредив здание Единой дежурно-диспетчерской службы и легковой автомобиль. Жертв среди населения удалось избежать, уточняет РИА «Новости».
«В ночь с 14 на 15 августа киевским режимом были совершены очередные террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам гражданской инфраструктуры нашего города. В этот раз противник целенаправленно атаковал Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС). В результате попаданий возникло возгорание», - заявил глава городской администрации Максим Пухов.
Сотрудники оперативно потушили пожар своими силами, не допустив распространения огня. Кроме того, днем FPV-дрон ударил по припаркованной на Казацкой улице машине, нанеся ей серьезный урон. Городские службы продолжают работать в обычном режиме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 августа вражеский беспилотник ударил по легковой машине в промышленной зоне Энергодара.
Ранее, в начале месяца в результате прямого попадания квадрокоптеров в пятиэтажное здание погибла мирная жительница города-спутника ЗАЭС. А в июле украинский дрон атаковал городскую автобусную остановку.