Украинские беспилотники атаковали диспетчерскую службу в Энергодаре

  • Новость часаСилы ПВО за день уничтожили 180 украинских беспилотников
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Евротройка» готовит новую войну на Украине
    Эксперт: Новый аналитический центр «Востока» сократил цикл «обнаружил – поразил»
    На Украине назвали трагедией остановку «Запорожстали» после удара России
    Иранские пилоты разбившихся Су-24 попали в плен в Катаре
    МИД предупредил США и Турцию о последствиях из-за планов вооружить Киев
    Киев начал вывоз архивов и имущества из Краматорска
    Главком ВСУ Драпатый вернул в армию оппонента Сырского
    В США призвали жестко ответить на слова Такаити о визите Путина на Курилы
    В Крыму заявили о фактическом признании полуострова российским из-за НАСА
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не нужно требовать от Вучича стать русским

    Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».

    11 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    38 комментариев
    15 августа 2026, 20:26 • Новости дня

    Украинские беспилотники атаковали диспетчерскую службу в Энергодаре

    Мэр Энергодара Пухов сообщил об ударе дронов ВСУ по зданию диспетчерской службы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Беспилотные аппараты ВСУ нанесли удар по инфраструктуре города-спутника Запорожской АЭС, спровоцировав возгорание в помещении экстренной службы.

    Украинские войска совершили налет на Энергодар, повредив здание Единой дежурно-диспетчерской службы и легковой автомобиль. Жертв среди населения удалось избежать, уточняет РИА «Новости».

    «В ночь с 14 на 15 августа киевским режимом были совершены очередные террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам гражданской инфраструктуры нашего города. В этот раз противник целенаправленно атаковал Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС). В результате попаданий возникло возгорание», - заявил глава городской администрации Максим Пухов.

    Сотрудники оперативно потушили пожар своими силами, не допустив распространения огня. Кроме того, днем FPV-дрон ударил по припаркованной на Казацкой улице машине, нанеся ей серьезный урон. Городские службы продолжают работать в обычном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 августа вражеский беспилотник ударил по легковой машине в промышленной зоне Энергодара.

    Ранее, в начале месяца в результате прямого попадания квадрокоптеров в пятиэтажное здание погибла мирная жительница города-спутника ЗАЭС. А в июле украинский дрон атаковал городскую автобусную остановку.

    15 августа 2026, 05:56 • Новости дня
    Промышленное предприятие в Самарской области подверглось ракетному удару
    Промышленное предприятие в Самарской области подверглось ракетному удару
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Самарской области промышленное предприятие подверглось ракетному удару, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

    «Уважаемые жители Самарской области! Враг нанес ракетный удар по нашему промышленному предприятию. Сформирован оперативный штаб. На местах работают все экстренные службы», – заявил глава региона в «Максе».

    В настоящее время уточняется информация о последствиях атаки и наличии пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атаке вражеского беспилотника подверглось сельхозпредприятие в промзоне Пензенской области, произошел пожар, который был оперативно ликвидирован.

    В Севастополе в ходе отражения атаки вооруженных сил Украины сбиты пять беспилотников.

    Отражена атака летевших на Москву БПЛА. Ярославская область подверглась атаке украинских БПЛА.

    Комментарии (17)
    15 августа 2026, 13:02 • Новости дня
    Российские средства ПВО за сутки сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ
    Российские средства ПВО за сутки сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства ПВО сбили 1328 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ за сутки, что стало абсолютным рекордом, следует из данных Министерства обороны России.

    Согласно данным Министерства обороны, силам ПВО удалось ликвидировать 1328 беспилотных летательных аппаратов. Этот показатель стал абсолютным максимумом за один день, передает РИА «Новости».

    Помимо внушительного арсенала дронов, расчеты перехватили и другие опасные цели. В официальном сообщении ведомства уточняется, что за этот же период были уничтожены семь управляемых авиабомб. Также удалось сбить 17 ракет «Фламинго» и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

    Прошлый исторический максимум был зафиксирован 2 августа текущего года. Тогда отечественные зенитчики успешно нейтрализовали 1158 вражеских беспилотников.

    Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО перехватили 598 БПЛА за ночь над 20 регионами России.

    В ночь на 11 августа дежурные силы ПВО уничтожили 396 украинских беспилотников.

    В середине июня Министерство обороны отчиталось о ликвидации 992 аппаратов и четырех ракет «Фламинго».

    Комментарии (16)
    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (2)
    15 августа 2026, 18:27 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили военные склады в порту Одессы

    Дроны ВС России поразили военные склады в порту Одессы

    Российские беспилотники поразили военные склады в порту Одессы
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская армия продолжает атаковать объекты портовой инфраструктуры и морские суда в Одесском регионе, используемые в интересах украинских войск.

    Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и судам, задействованным для нужд ВСУ, сообщает Минобороны.

    В течение дня российские ударные беспилотные летательные аппараты успешно поразили склады с военным имуществом в порту Одессы. Эти запасы предназначались для обеспечения украинских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные уничтожили крупный резервуар с горюче-смазочными материалами в порту Одессы.

    12 августа Вооруженные силы России поразили сухогруз с военным имуществом в этой же гавани. А в начале месяца российские войска атаковали перевозившие военные грузы судно в акватории Черного моря.

    Комментарии (6)
    15 августа 2026, 16:11 • Новости дня
    «Герани» поразили газораспределительную станцию в Черниговской области
    «Герани» поразили газораспределительную станцию в Черниговской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские расчеты беспилотников «Герань» нанесли удары по газораспределительной станции и месту хранения ударных дронов в Черниговской области, сообщило Минобороны.

    Расчеты беспилотников «Герань» успешно отработали по ряду целей в Черниговской области, указало ведомство в Max.

    В частности, была поражена газораспределительная станция, расположенная в населенном пункте Радомка. Кроме того, атаке подверглась электрическая подстанция мощностью 110 кВ в Городне.

    Также российские силы уничтожили место, где хранились и подготавливались к запуску ударные беспилотники. Этот объект находился в населенном пункте Пекуровка.

    В конце июля российские беспилотники обесточили военную подстанцию в городе Сновск Черниговской области.

    В середине того же месяца расчеты ударных дронов поразили склад вооружения ВСУ в населенном пункте Кучиновка.

    Несколькими днями ранее аппарат «Герань-2 Сикер» уничтожил газораспределительную станцию в Газопроводном.

    Комментарии (2)
    15 августа 2026, 19:02 • Новости дня
    Киев начал вывоз архивов и имущества из Краматорска

    Власти Украины начали вывоз имущества и документов из Краматорска в Закарпатье

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинская сторона активно перемещает важную документацию и материальные ценности из Краматорска в город Перечин, расположенный вблизи словацкой границы.

    Украинские власти продолжают вывозить документы и материальные средства из Краматорска в город Перечин в Закарпатской области Украины на границе со Словакией, передает РИА «Новости».

    «Из Краматорска продолжается вывоз документов и материальных средств. Эвакуация происходит в Перечин (город в Ужгородском районе Закарпатской области Украины, находящийся на границе со Словакией)», – рассказали силовики.

    Представитель силовых структур добавил, что в скором времени туда же могут отправиться и украинские чиновники из городской администрации Краматорска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей из Краматорска.

    Ранее Министерство обороны России сообщило о срочном вывозе стратегически важных предприятий из города. До этого британский журнал The Economist отметил попытку переноса промышленного сердца региона в закарпатский Перечин.

    Комментарии (3)
    15 августа 2026, 17:20 • Новости дня
    «Герани» ударили по складу с дронами в Чернигове
    «Герани» ударили по складу с дронами в Чернигове
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 Сикер» нанесли удары по складскому корпусу в городе Чернигов, в котором хранились украинские беспилотники, сообщило Минобороны.

    Удар наносился новейшими моделями «Герань-4 Сикер», он пришелся по промышленной зоне подконтрольного киевскому режиму города Чернигов, указало ведомство в Max.

    Ранее «Герани» нанесли удары по газораспределительной станции и месту хранения ударных дронов в Черниговской области.

    В июле российские военные уничтожили склад вооружения ВСУ в Черниговской области.

    Военный эксперт Юрий Кнутов отмечал недоступную для украинских зенитных комплексов высоту полета новой модификации дрона.

    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 03:44 • Новости дня
    Минобороны России пообещало Украине устроить «заморозку» зимой

    Минобороны пообещало Украине устроить заморозку зимой

    Минобороны России пообещало Украине устроить «заморозку» зимой
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне призывов к России со стороны представителей ряда стран о «заморозке» боевых действий российское Минобороны пообещало Украине «заморозку» предстоящей зимой.

    «Зимой вам будет «заморозка»», – говорится в сообщении Минобороны в «Максе».

    Свое заявление ведомство сопроводило изображением трех летящих ударных беспилотников «Герань» с надписью «Как снег на голову».

    Сообщение опубликовано как комментарий на более раннюю публикацию о том, что Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров отметил, что призывы к немедленной остановке боевых действий звучат все чаще. Однако, подчеркнул он, заморозка конфликта на текущей линии соприкосновения стала бы предательством подвига советских солдат.

    «Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое урегулирование», – подчеркнул Лавров.

    Лавров заявил о планах Москвы действовать более жестко для уничтожения каналов западной поддержки украинской армии.

    Лавров отметил стремление европейских стран добиться прекращения огня ради сохранения режима Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 04:10 • Новости дня
    Евраев сообщил о приостановке движения на выезде из Ярославля в сторону Москвы

    Tекст: Антон Антонов

    Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно перекрыли из-за атаки украинских БПЛА, сообщил глава Ярославской области Михаил Евраев.

    «Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА», – сообщил губернатор в «Максе».

    Власти ограничили проезд транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы, начиная от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Водителям рекомендовано отказаться от поездок в этом направлении или искать пути объезда.

    В настоящее время сотрудники министерства обороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности. Жителей региона призвали дождаться официального отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отражена атака семи летевших на Москву беспилотников.

    В Пензенской области ликвидирован начавшийся после атаки БПЛА пожар.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 17:27 • Новости дня
    FT: Киев скрыл статистику ракетных ударов ради обмана населения

    FT: Украина засекретила статистику ракетных ударов из-за дефицита систем ПВО

    FT: Киев скрыл статистику ракетных ударов ради обмана населения
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за критического дефицита зенитных ракет командование ВСУ перестало раскрывать данные о воздушных атаках, пытаясь утаить количество неперехваченных целей и сохранить моральный дух граждан.

    Командование ВСУ столкнулось с серьезными проблемами в противовоздушной обороне, передает РИА «Новости».

    Британская газета Financial Times отмечает критическую ситуацию с боеприпасами. «Дефицит стал настолько острым, что ВВС Украины перестали регулярно разглашать количество запускаемых Россией ракет, чтобы избежать раскрытия информации о том, сколько из них не удается перехватить», – пишет издание.

    Собеседники британских журналистов пояснили, что подобные меры продиктованы соображениями безопасности и желанием избежать паники среди граждан.

    В свою очередь, Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Киева западным оружием лишь усугубляет конфликт. Российские власти считают поставки вооружений прямой угрозой, которая отдаляет перспективы мирного урегулирования и вовлекает страны НАТО в противостояние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона перестала раскрывать данные о количестве обнаруженных российских ракет.

    Владимир Зеленский заявил о сокращении запасов ракет-перехватчиков в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

    Президент США, между тем, ответил отказом на просьбу Киева о предоставлении дополнительных боеприпасов для систем Patriot.

    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 08:57 • Новости дня
    Российские БПЛА поразили склады с ГСМ и патрульный катер в портах Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Российские вооруженные силы при помощи БПЛА дальнего действия поразили склады в порту Одессы, а также патрульный катер, привлекавшийся к проводке морских судов с грузами военного назначения, сообщило Министерство обороны.

    Российские военные продолжают наносить удары беспилотниками большой дальности по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны.

    Вечером 14 августа был поражен склад с горюче-смазочными материалами в порту Южный, предназначенный для украинской армии. В порту Одессы уничтожен патрульный катер, который привлекался к проводке морских судов с военными грузами.

    Ночью 15 августа удары продолжились. В Измаиле поражена портовая инфраструктура, используемая для хранения, погрузки и транспортировки военных грузов и горючего. Кроме того, в порту Одессы уничтожен склад с военно-техническим имуществом.

    Накануне российские военные уничтожили крупный резервуар с горюче-смазочными материалами в порту Одессы.

    Ранее российские военные уничтожили пункт управления украинского флота в порту Рени.

    Кроме того, ударные беспилотники атаковали железнодорожную станцию порта Измаил.

    Норвежские СМИ сообщили, что удары российских войск по дунайским портам Рени и Измаил в Одесской области могут привести к дальнейшей изоляции Украины от морских маршрутов.

    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 02:47 • Новости дня
    Пожар ликвидирован в Пензенской области после атаки БПЛА
    Пожар ликвидирован в Пензенской области после атаки БПЛА
    @ Официальный канал МЧС России в «Максе»

    Tекст: Антон Антонов

    Дрон атаковал сельскохозяйственное предприятие в промзоне Пензенской области, произошел пожар, который был оперативно ликвидирован, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

    «Атаке вражеского беспилотника подверглось сельхозпредприятие в промзоне Земетчинского района. Возникло локальное возгорание, которое оперативно ликвидировано. Жертв и пострадавших нет», – сообщил глава региона в «Максе».

    На месте происшествия действуют службы экстренного реагирования.

    В связи с угрозой с воздуха на всей территории Пензенской области был введен режим «Беспилотная опасность». В регионе объявили план «Ковер», что привело к введению ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Позднее был объявлен режим «Ракетная опасность».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ночного удара украинских беспилотников в Енакиеве в ДНР полностью сгорел гипермаркет «Галактика».

    Мужчина пострадал при ударе БПЛА ВСУ по сельхозтехнике в Белгородской области.

    Вооруженные силы Украины нанесли целенаправленный удар беспилотным летательным аппаратом по городу Антрацит в ЛНР, ранение получил мирный житель.

    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 03:03 • Новости дня
    Отражена атака летевших на Москву БПЛА

    Собянин: Отражена атака семи летевших на Москву беспилотников

    Отражена атака летевших на Москву БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Нейтрализованы семь БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Отражена атака семи беспилотников, летевших на Москву», – говорится в сообщении Собянина в «Максе.

    В настоящее время сотрудники экстренных служб продолжают работу на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне мэр столицы сообщил об уничтожении трех вражеских аппаратов на подлете к Москве.

    Дрон атаковал сельскохозяйственное предприятие в промзоне Пензенской области, произошел пожар, который был оперативно ликвидирован.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 07:15 • Новости дня
    Из-за атаки БПЛА жители семи хуторов остались без света в Ростовской области
    Из-за атаки БПЛА жители семи хуторов остались без света в Ростовской области
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки БПЛА около тысячи жителей семи хуторов оказались без электроснабжения, сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено около десятка БПЛА и ракет в трех районах: Чертковском, Миллеровском и Верхнедонском», – сообщил глава области в «Максе».

    Повреждения ЛЭП зафиксированы в поле между хуторами Хмызов и Закосьнов. Из-за обрыва проводов электричество пропало в домах около тысячи жителей семи хуторов.

    Информации о пострадавших среди мирного населения не поступало. На месте происшествия уже работают специалисты экстренных служб, данные о последствиях на земле продолжают уточняться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атаке вражеского беспилотника подверглось сельхозпредприятие в промзоне Пензенской области, произошел пожар, который был оперативно ликвидирован.

    Промышленное предприятие в Самарской области подверглось ракетному удару.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    15 августа 2026, 03:30 • Новости дня
    Военные в Севастополе сбили пять БПЛА

    Развожаев сообщил об уничтожении пяти атаковавших Севастополь БПЛА

    Военные в Севастополе сбили пять БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе отражения атаки вооруженных сил Украины сбиты пять беспилотников, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», – сообщил Развожаев в «Максе».

    Воздушные цели были поражены над Северной стороной, а также в Гагаринском и Балаклавском районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отражена атака семи летевших на Москву беспилотников.

    Дрон атаковал сельскохозяйственное предприятие в промзоне Пензенской области, произошел пожар, который был оперативно ликвидирован.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    14 августа 2026, 23:41 • Новости дня
    СК установил причастность генерала ВСУ Баргилевича к карательным операциям

    Tекст: Антон Антонов

    Следствие установило причастность генерал-лейтенанта ВСУ Анатолия Баргилевича к организации преступлений против мирного населения в Донбассе, сообщает СК.

    «В рамках расследования уголовного дела о жестоком обращении с гражданским населением и применении ВСУ запрещенных средств и методов ведения войны на территории Донбасса, установлена причастность к организации указанных преступлений генерал-лейтенанта ВСУ Анатолия Баргилевича», – говорится в сообщении ведомства в «Максе».

    По данным следствия, с апреля 2014 года Баргилевич на различных командных должностях участвовал в карательных военизированных операциях на территории Донбасса. С февраля 2024 по март 2025 года он занимал пост начальника Генштаба ВСУ и в этом качестве организовывал и планировал проведение таких операций.

    СК отмечает, что генерал отдавал подчиненным «преступные приказы» о применении вооружения с высокими поражающими свойствами. В результате была допущена массовая гибель и ранения мирных жителей, включая детей. В отношении Баргилевича вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, он объявлен в международный розыск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ведомства Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Луганске.

    Сообщается, что с 2014 года открыто более 11 тыс. уголовных дел о преступлениях киевского режима.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские беспилотники поразили военные склады в порту Одессы
    FT: Украина осталась без ракет для систем Patriot
    Турецкий эксперт: Поставки оружия ВСУ разрушат отношения Москвы и Анкары
    Переводчик назвал самого популярного русского писателя в Европе
    Звезда сериала «Кухня» поддержала слова об Украине-концлагере
    Пропавшего в Петербурге адвоката нашли мертвым в лесу
    Гастроэнтеролог рассказал об опасности дешевого чая в пакетиках

    Северный морской путь становится глобальным транспортным коридором

    15 августа начался первый в истории регулярный рейс через Северный морской путь (СМП). Китайская судоходная компания Sea Legend Line отправила из порта Нинбо контейнеровоз Dubai Tower. Так Северный морской путь становится не только дорогой для вывоза ресурсов российского Севера, но и транзитным коридором между Азией и Европой. Подробности

    Перейти в раздел

    Японский реваншизм получил пощечину от Путина на Курилах

    «Если Япония не хочет вести самостоятельную, независимую от Запада политику, то Москва не собирается учитывать ее чувства. В условиях, когда позиция японских властей радикализуется, демонстрация шагов доброй воли теряет смысл». Так эксперты комментируют первый визит Владимира Путина на курильский остров Итуруп. Какой сигнал был послан президентом России властям Японии? Подробности

    Перейти в раздел

    В Новосибирске построили ускоритель российской науки

    Россия получила научную установку мирового уровня для исследований на атомном и молекулярном уровне. Синхротрон «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) поколения 4+ станет одним из самых мощных научных комплексов страны и основой для новых разработок в медицине, промышленности, химии и материаловедении. Личное участие президента Владимира Путина позволило реализовать проект всего за несколько лет. При этом российские специалисты из-за санкций самостоятельно создали десятки позиций критически важного оборудования для СКИФа. Подробности

    Перейти в раздел

    «Евротройка» готовит новую войну на Украине

    В Париже, Берлине и Лондоне захотели создать свой формат по урегулированию конфликта на Украине. Европейцы опасаются сценария, при котором Россия и США договорятся за их спиной, а для Европы будущие отношения с Москвой имеют критическое значение. Что европейцы могут предложить России в рамках нового формата и как кулуарная разработка отразится на отношениях внутри НАТО? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    • Океания ударила России в спину

      Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    • Как Украина терроризирует Ближний Восток

      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Запрет на выезд за границу в 2026 году: как проверить ограничение и снять его

      В 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов: ограничение может появиться из-за долгов по алиментам, штрафам, налогам, кредитам, ЖКУ и другим обязательствам. Проверить риски перед поездкой можно через Госуслуги, банк данных исполнительных производств ФССП и уведомления от приставов, а снять ограничение обычно можно после оплаты долга и вынесения приставом постановления об отмене запрета. Рассказываем, как узнать, есть ли запрет на выезд из России, при какой сумме долга его могут установить, как быстро снимают ограничение и что делать, если вылет уже скоро.

    • Как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году: онлайн-сделка, биометрия и электронная подпись

      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

    • Больничный во время отпуска в 2026 году: продлевается ли отдых и как его перенести

      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации