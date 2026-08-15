Украинские беспилотники атаковали диспетчерскую службу в Энергодаре

Мэр Энергодара Пухов сообщил об ударе дронов ВСУ по зданию диспетчерской службы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Украинские войска совершили налет на Энергодар, повредив здание Единой дежурно-диспетчерской службы и легковой автомобиль. Жертв среди населения удалось избежать, уточняет РИА «Новости».

«В ночь с 14 на 15 августа киевским режимом были совершены очередные террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам гражданской инфраструктуры нашего города. В этот раз противник целенаправленно атаковал Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС). В результате попаданий возникло возгорание», - заявил глава городской администрации Максим Пухов.

Сотрудники оперативно потушили пожар своими силами, не допустив распространения огня. Кроме того, днем FPV-дрон ударил по припаркованной на Казацкой улице машине, нанеся ей серьезный урон. Городские службы продолжают работать в обычном режиме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 августа вражеский беспилотник ударил по легковой машине в промышленной зоне Энергодара.

Ранее, в начале месяца в результате прямого попадания квадрокоптеров в пятиэтажное здание погибла мирная жительница города-спутника ЗАЭС. А в июле украинский дрон атаковал городскую автобусную остановку.