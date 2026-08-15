Звезда сериала «Кухня» поддержала слова об Украине-концлагере

Актриса Кузнецова поддержала критику певицы Поляковой украинских военкоматов

Tекст: Мария Иванова

Украинская актриса Катя Кузнецова, сыгравшая в российском сериале «Кухня», выступила в поддержку певицы Оли Поляковой, ранее раскритиковавшей работу территориальных центров комплектования, передает ТАСС. Артистка призналась, что тема мобилизации задела ее лично из-за трагической потери.

«Очень резонансное интервью вышло с Олей Поляковой и очень много людей не могут спать спокойно из-за моего лайка на видео певицы, где она говорила о ТЦК. Более того, оставила там комментарий», – поделилась Кузнецова в Instagram* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской).

Актриса пояснила, что представители военкомата лишили жизни ее 43-летнего друга Романа Сопина. Официальной причиной смерти назвали приступ эпилепсии, однако, по словам Кузнецовой, мужчина не страдал этим заболеванием. Приехавший в больницу знакомый обнаружил на теле погибшего множество гематом, но нарушений в действиях сотрудников военкомата выявлено не было.

Ранее, 11 августа, певица Оля Полякова заявила, что из-за методов мобилизации Украина становится похожа на концлагерь, а общество превратилось в «запуганных мышей». Эти высказывания вызвали широкий общественный резонанс на Украине.

Многие деятели культуры выразили солидарность с позицией артистки.

В мае мобилизованный киевлянин Роман Сопин скончался через сутки после прохождения медкомиссии.