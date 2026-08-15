Рома Зверь объявил об уходе группы «Звери» в творческий отпуск

Tекст: Катерина Туманова

Группа «Звери» берет паузу в концертной деятельности, также коллектив не будет выпускать новые пластинки. Выступление в «Лужниках» в субботу будет последним крупным шоу коллектива перед длительным перерывом, передает РИА Новости.

«Дискография группы «Звери» официально завершена. Последний альбом вышел в 2024 году, и называется он «Фолк». Хочу сказать всем спасибо – всем, кто принимал участие в записи, всем музыкантам, звукорежиссерам и, конечно, публике. Спасибо вам большое!» – заявил со сцены Роман Билык.

Артист пообещал поклонникам обязательно вернуться к гастролям через один или два года и пояснил, что музыкантам потребовалась небольшая передышка.

«Мы возьмем небольшую паузу в концертной деятельности - так что мы увидимся не через год, может быть, через два. Но мы обязательно вернемся с гастролями, я вам обещаю. Просто всем, даже «Зверям», нужна небольшая пауза и передышка. Спасибо большое, друзья!» - добавил фронтмен группы.

Коллектив «Звери» был основан в 2000 году. За время существования музыканты выпустили девять полноформатных альбомов и шесть мини-альбомов, а последней пластинкой стал концертный релиз «Лужники-2024». Группа девять раз признавалась лучшей по версии телеканала «Муз-ТВ» и получала награды MTV Europe Music Awards.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Звери» в 2020 году записали песню о карантине. Рома Зверь в 2019 году получил премию «Ника» за роль Майка Науменко.