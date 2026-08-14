СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на электропоезд в ДНР

Tекст: Вера Басилая

Петренко сообщила в Max, что Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело о террористическом акте после удара украинских войск по пассажирскому электропоезду в ДНР.

По информации следствия, 13 августа украинские военные использовали беспилотник для удара по поезду «Ясиноватая – Успенская» на станции Кутейниково. В результате этой атаки ранения получили шесть человек. В Следственном комитете заверили, что проведут тщательное расследование и привлекут виновных к ответственности.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на железнодорожной станции Кутейниково в городском округе Иловайск при атаке на пассажирский электропоезд Ясиноватая – Успенская ранены шесть человек.

В конце июля Следственный комитет завел уголовное дело о теракте из-за атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус в ДНР.

10 августа ведомство возбудило дело о террористическом акте после удара дронов ВСУ по гражданским объектам в Нижнекамске.