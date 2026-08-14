Суд в Лондоне отказал Потаниной в защите от российского антиискового запрета

Суд Лондона отказал Потаниной в защите от российского антиискового запрета

Tекст: Мария Иванова

Высокий суд Лондона отклонил просьбу Наталии Потаниной о продлении обеспечительных мер против ее бывшего мужа, передает РАПСИ.

Ранее Арбитражный суд Москвы обязал женщину прекратить разбирательства в Британии в течение 15 дней. В ответ она потребовала сохранить лондонский запрет на исполнение этого решения.

Английский судья отметил, что запрашиваемая защита фактически не является временной. Потанина не представила убедительных доказательств недобросовестности действий бывшего супруга. Владимир Потанин обратился в российский суд лишь после исчерпания всех возможностей оспорить процесс в Британии.

Суд также учел активное участие женщины в московском разбирательстве. Она обратилась за защитой в Лондон только после проигрыша дела в России, спустя почти четыре месяца. Установленные ранее меры сохранят силу в течение 21 дня для подачи апелляции.

Предприниматель находится под британскими санкциями с июня 2022 года. Осенью 2025 года лондонский суд разрешил Потаниной добиваться раздела активов мужа, включая 30% акций «Норникеля» и недвижимость. Сумма ее требований составляет около 5 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Московский арбитраж запретил бывшей супруге Владимира Потанина продолжать бракоразводный процесс в зарубежных юрисдикциях.

В августе британский суд обязал бизнесмена ответить на вопросы Натальи Потаниной об активах.

Ранее Апелляционный суд Лондона разрешил экс-супруге претендовать на долю акций «Норникеля».