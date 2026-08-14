У россиянина изъяли незадекларированные сумки Hermes на 6 млн рублей

Таможня в Домодедово нашла сумки Hermes на 6,2 млн рублей

Tекст: Мария Иванова

Таможенники аэропорта Домодедово изъяли у 30-летнего россиянина, прилетевшего из Объединенных Арабских Эмиратов, три незадекларированные сумки бренда Hermes общей стоимостью 6,2 млн рублей, передает РИА «Новости». Мужчину остановили во время выборочного контроля.

«Незадекларированные сумки Hermes общей стоимостью 6,2 млн рублей обнаружили домодедовские таможенники в ручной клади 30-летнего россиянина, прибывшего из ОАЭ... Внимание инспектора привлекли целлофановые пакеты, в которых пассажир пытался пронести три дорогостоящие сумки в фирменных коробках: белую и синюю модели Kelly и черную модели Birkin», – пояснили в пресс-службе ФТС.

Пассажир заявил, что не знал о содержимом пакетов, которые ему передал незнакомец в Дубае, а также сослался на незнание таможенных правил. Проведенная экспертиза подтвердила оригинальность изделий, выполненных из натуральной кожи теленка. В отношении нарушителя возбуждены два административных дела, ему грозит штраф до двукратной стоимости товара с возможной конфискацией сумок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале этого года сотрудники таможни в Шереметьево обнаружили у пассажирки из Дубая незадекларированные украшения Cartier на 5 млн рублей.

В феврале прошлого года в Домодедово таможенники задержали летевшего из ОАЭ пассажира с незадекларированным кольцом за 22 млн рублей.