В США отменили обязательную регистрацию дробовиков и глушителей

Американцам впервые с 1934 года разрешили не регистрировать дробовики

Tекст: Мария Иванова

Решение окружного судьи штата Техас, разрешающее американцам не регистрировать определенные виды вооружения, начало действовать в пятницу, передает телеканал CBS.

Данная норма отменяет требования, существовавшие с 1934 года.

«Некоторые американцы теперь могут владеть короткоствольными ружьями, дробовиками и глушителями, не регистрируя их в федеральных органах власти, после того как администрация Трампа не приостановила действие постановления техасского судьи, вынесенного в этом месяце и оставившего это оружие за рамками регулирования», – говорится в сообщении телеканала.

Суд вынес решение 5 августа, предоставив Министерству юстиции США неделю на подачу апелляции. Поскольку до 13 августа ведомство не оспорило вердикт, он вступил в законную силу. При этом Минюст США заявил, что уважает права граждан на владение оружием и продолжает изучать последствия судебного решения.

Ранее оборот таких видов вооружения регулировался Национальным законом о стрелковом оружии от 1934 года. Владельцы были обязаны регистрировать арсенал в Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табачных изделий и оружия. В прошлом году также был упразднен налог в 200 долларов, взимавшийся при изготовлении или передаче стволов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти планируют провести масштабное смягчение регулирования оборота оружия.

В США предъявили обвинения подозреваемому в покушении на Дональда Трампа за хранение огнестрельного оружия со стертым серийным номером.