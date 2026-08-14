Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
В США отменили обязательную регистрацию дробовиков и глушителей
Американцам впервые с 1934 года разрешили не регистрировать дробовики
Вступившее в силу решение техасского суда впервые за 90 лет избавило граждан США от необходимости ставить на федеральный учет короткоствольные ружья и глушители.
Решение окружного судьи штата Техас, разрешающее американцам не регистрировать определенные виды вооружения, начало действовать в пятницу, передает телеканал CBS.
Данная норма отменяет требования, существовавшие с 1934 года.
«Некоторые американцы теперь могут владеть короткоствольными ружьями, дробовиками и глушителями, не регистрируя их в федеральных органах власти, после того как администрация Трампа не приостановила действие постановления техасского судьи, вынесенного в этом месяце и оставившего это оружие за рамками регулирования», – говорится в сообщении телеканала.
Суд вынес решение 5 августа, предоставив Министерству юстиции США неделю на подачу апелляции. Поскольку до 13 августа ведомство не оспорило вердикт, он вступил в законную силу. При этом Минюст США заявил, что уважает права граждан на владение оружием и продолжает изучать последствия судебного решения.
Ранее оборот таких видов вооружения регулировался Национальным законом о стрелковом оружии от 1934 года. Владельцы были обязаны регистрировать арсенал в Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табачных изделий и оружия. В прошлом году также был упразднен налог в 200 долларов, взимавшийся при изготовлении или передаче стволов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти планируют провести масштабное смягчение регулирования оборота оружия.
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