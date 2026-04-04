Взрыв произошел у здания организации «Христиане за Израиль» в Нидерландах

Tекст: Антон Антонов

Инцидент произошел около 23.30 по местному времени (00.30 мск). По предварительным данным, эпицентр взрыва находился у забора на территории центра. Район вокруг объекта оцеплен, работают экстренные службы, передает ТАСС со ссылкой на De Telegraaf.

Полиция начала расследование случившегося. На данный момент нет точной информации о пострадавших или жертвах. Власти уточняют обстоятельства происшествия и изучают возможные причины взрыва.

Здание центра «Христиане за Израиль» помимо торговых помещений включает в себя студию записи, молитвенное пространство и несколько конференц-залов. Организация основана в 1980 году религиозным активистом Карелом ван Оордтом и выступает информационным центром для протестантской общины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, два человека задержаны после поджога четырех машин скорой помощи еврейской волонтерской организации у синагоги в районе Голдерс-грин на севере Лондона. Власти Германии заявили об угрозе терактов против организаций США и Израиля.