Иран отверг «чрезмерно жесткие и нелогичные требования» США
Иран получил через посредников предложения по урегулированию конфликта, однако они содержат «чрезмерно жесткие и нелогичные требования», сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
«Послания, которые были получены нами через посредников, содержат чрезмерно жесткие и нелогичные требования. Поэтому иранцы относятся к ним с особой осторожностью», – заявил Багаи. Он добавил, что текущие условия делают невозможным принятие подобных инициатив, передает ТАСС со ссылкой на иранский телеканал Al Alam.
Дипломат также подтвердил, что в настоящее время прямые переговоры между Ираном и Соединёнными Штатами не ведутся.
Ранее американский лидер пообещал отбросить Иран в «Каменный век» в ближайшие недели.
Во вторник министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран не направлял официальный ответ на американский план урегулирования, состоящий из 15 пунктов.