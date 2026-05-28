США ввели санкции против контролирующей Ормуз иранской организации

  • Новость часаМинобороны: Над регионами России уничтожили 62 украинских беспилотника
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Разворот в ЕС лишит Армению газа
    В Казахстане подтвердили начало строительства АЭС Росатомом в 2027 году
    Вагенкнехт призвала Мерца спасти Германию и уйти в отставку
    Минтранс предложил ввести постоплату автомобильных парковок
    Норвегия анонсировала размещение в стране ядерного оружия из Франции
    ФСБ: Эстония пытается отойти от договоренностей по границе на Чудском озере
    Зеленский пожаловался Трампу на критическую нехватку систем ПВО
    Премьер Болгарии призвал Европу изменить подход к украинскому конфликту
    Росздравнадзор решил законодательно отменить бумажные рецепты на лекарства
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему россияне заигрались в девяностые

    Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Связи России с соседями ждут приливы и отливы

    Отношения России с ее соседями – это волнообразный процесс. За откатами, которые мы видим сейчас, в будущем последует их возвращение в более выгодное для нас русло. Нужно думать вдолгую и не воспринимать трагически каждый «прилив» и «отлив» в наших отношениях.

    7 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выгодно ли быть одиноким

    Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

    21 комментарий
    28 мая 2026, 06:22 • Новости дня

    США ввели санкции против контролирующей Ормуз иранской организации

    Tекст: Катерина Туманова

    США ввели санкции против иранского агентства по контролю Ормузского пролива, так администрация президента США Дональда Трампа расширила рестрикции против Ирана, добавив процент экономического давления на страну.

    Администрация президента США в среду ввела дополнительные санкции против Ирана в рамках кампании экономического давления, передает Associated Press. Меры направлены против недавно созданного иранского агентства, которое пытается контролировать судоходство в Ормузском проливе.

    Решение было принято после того, как американские войска нанесли удары по военному объекту Ирана и сбили иранские ударные беспилотники. Об этом сообщили официальные лица США на условиях анонимности.

    Эти санкции стали очередной попыткой Вашингтона использовать экономические рычаги наряду с военными действиями, чтобы принудить Тегеран к соглашению.

    Цель США – добиться прекращения конфликта и запустить работу водной артерии, через которую проходит пятая часть мировых поставок нефти и газа.

    Трамп отметил, что сделка близка, однако переговоры все еще продолжаются. Рост цен на энергоносители из-за фактического закрытия Ормузского пролива усилил политическое давление на американского лидера и республиканцев перед промежуточными выборами.

    «Последняя попытка иранских военных вымогать деньги у мировой морской торговли является доказательством того, что «Эпическая ярость» привела к отчаянной нужде режима в деньгах», – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

    Ранее в мае санкции были направлены против Управления по делам Персидского залива и любого лица или организации, сотрудничающих с этим агентством, которые одобряют транзит через пролив и взимают пошлины, которые могут достигать 2 млн долларов за судно.

    США блокируют иранские порты уже более месяца, и Трамп заявил, что блокировка «будет действовать в полную силу до тех пор, пока не будет достигнуто, подтверждено и подписано соглашение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios сообщил о новых столкновениях США и Ирана на фоне перемирия. AP сообщало о крахе жесткой стратегии американского лидера против Ирана. Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива.

    27 мая 2026, 11:51 • Новости дня
    Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тегеран совместно с Маскатом разрабатывает совершенно иной механизм судоходства в стратегически важной акватории Ближнего Востока, заявил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери.

    Багери на полях Первого Международного форума по безопасности под эгидой Совбеза подчеркнул неизбежность перемен. «Что касается конкретно Ормузского пролива, несомненно, условия прохода через пролив и порядок прохода не будут прежними. Появится совершенно другой порядок», – отметил он, передает ТАСС.

    Политик добавил, что до утверждения нового механизма соседние государства продолжат совместные обсуждения. Заявления прозвучали на полях Первого Международного форума по безопасности, который проходит в Подмосковье.

    Багери также затронул тему взаимодействия с Соединенными Штатами. По его словам, непрямые контакты между Тегераном и Вашингтоном все еще продолжаются. При этом вопрос запасов иранского обогащенного урана в повестку этих дискуссий сейчас не входит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители европейских государств инициировали диалог с Ираном для возобновления безопасного движения торговых судов.

    Незадолго до этого Корпус стражей исламской революции в десять раз увеличил зону своих операций в Ормузском проливе.

    Ранее Тегеран и Вашингтон достигли договоренности о постепенном снятии ограничений на проход кораблей.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 22:04 • Новости дня
    Трамп назвал фейк о «влиянии России» на выборы США величайшим обманом истории

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп назвал обвинения в российском вмешательстве в выборы США «одним из величайших и опаснейших обманов» в истории страны.

    Президент США охарактеризовал обвинения в российском вмешательстве в выборы 2016 года как опаснейший обман, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что директор национальной разведки Тулси Габбард смогла обнаружить доказательства сфабрикованности этого заговора.

    «Она вскрыла горы улик, связанных с мистификацией «Россия, Россия, Россия» – вероятно, одним из величайших обманов в истории нашей страны… Эта мистификация «Россия, Россия, Россия» – величайший обман и к тому же очень опасный», – сказал политик на заседании американского правительства.

    В 2016 году американские спецслужбы обвинили Москву в попытках повлиять на исход голосования. Однако в апреле 2019 года Министерство юстиции США опубликовало официальный доклад, подтверждающий полное отсутствие доказательств подобного сговора.

    Директор нацразведки Тулси Габбард заявила об отсутствии попыток Москвы помочь Трампу в 2016 году.

    Она охарактеризовала действия администрации Барака Обамы многолетним государственным переворотом.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 15:50 • Видео
    Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

    По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 09:05 • Новости дня
    Политолог Дизен: Россия может извлечь уроки из конфликта в Иране

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Норвежский политолог Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Neutrality Studies заявил, что России необходимо извлечь урок из конфликта в Иране.

    Конфликт на Ближнем Востоке наглядно продемонстрировал, что успокоить Североатлантический альянс способна только сила, пишет Газета.RU.

    В эфире YouTube-канала Neutrality Studies эксперт подчеркнул необходимость изучения ближневосточного прецедента. «Из войны в Иране Россия может извлечь совершенно новые уроки. Иран не стал отмалчиваться в надежде избежать эскалации. Они видели, что эти атаки могут произойти, и продемонстрировали способность идти по пути эскалации вместе с США», – заявил политолог.

    По мнению Дизена, Вашингтон начал действовать гораздо осмотрительнее после того, как Тегеран подтвердил готовность к жесткому противостоянию. Специалист добавил, что Москве стоит взять пример с иранской стратегии и четко показать балтийским государствам неизбежность ответа за любые атаки по российской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские парламентарии пообещали военный ответ на американскую морскую блокаду.

    Американские советники разработали планы возобновления боевых действий.

    Позже президент США Дональд Трамп заявил о достижении мирного соглашения с Исламской Республикой.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 08:55 • Новости дня
    FT: Доноры не направили ни доллара в фонд «Совета мира» по Газе

    Tекст: Вера Басилая

    С момента подписания устава «Совета мира» по Газе на счета организации не поступило никаких средств, сообщает Financial Times (FT).

    По данным Financial Times, с момента подписания устава «Совета мира» по Газе на счета не поступило никаких средств, передает РИА «Новости».

    Из-за отсутствия финансирования и политической неопределенности реализация проектов по восстановлению палестинского анклава сильно замедлилась.

    «Ни доллара не поступило», – заявил источник британского издания, комментируя текущее состояние счетов организации. В феврале президент США обещал, что участники объединения направят на помощь региону семь млрд долларов, однако эти планы пока не реализованы.

    В середине ноября прошлого года Совбез ООН одобрил американскую резолюцию по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Документ поддержали 13 членов совета, Россия и Китай от голосования воздержались. План предусматривает временное международное управление анклавом и развертывание стабилизационных сил.

    В январе американский президент США объявил о завершении формирования «Совета мира» в Газе.

    Еще осенью прошлого года арабские страны отказались финансировать восстановление анклава на условиях США.

    В феврале Россия первой приняла решение предоставить Палестине один миллиард долларов помощи.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 19:52 • Новости дня
    Рубио: США ожидают скорого заключения соглашения с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время заседания кабинета в Белом доме госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты надеются увидеть прогресс в переговорах по соглашению с Ираном в ближайшие часы или дни.

    «Мы хотим его (соглашения) заключения. Полагаю, что есть определенный прогресс и интерес, и мы посмотрим в ближайшие несколько часов и дней можно ли добиться прогресса», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее Рубио заявил о выгоде для Ирана при согласии на условия США.

    В понедельник Пакистан сообщил о близости соглашения Тегерана и Вашингтона.

    Портал Axios писал, что сделка США и Ирана установит новый нефтяной порядок.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 16:26 • Новости дня
    Премьер Нидерландов назвал войну США и Израиля против Ирана незаконной

    Йеттен: Атака США и Израиля на Иран была нарушением международного права

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выступая на форуме Next Gen: Security Conference в Гааге, премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен впервые дал прямую оценку действиям Вашингтона и Тель-Авива.

    «Правительство Нидерландов совершенно ясно заявляет, что атака [США и Израиля] на Иран была нарушением международного права», – подчеркнул глава кабинета, передает ТАСС.

    На этом фоне Йеттен обратился к союзникам с призывом проявлять «больше реализма» в оценке текущей обстановки. Он также заявил, что, по его мнению, существующая архитектура безопасности НАТО «нуждается в обновлении», не раскрывая возможные параметры таких изменений.

    Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал вершиной лицемерия заявления дипломатов Евросоюза о необходимости соблюдать международное право.

    Кремль указывал на несоответствие действий США международному праву.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 02:44 • Новости дня
    Reuters узнало о новых ударах США по военному объекту Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы США атаковали военную цель в Иране и перехватили несколько беспилотных летательных аппаратов, чтобы защитить коммерческое судоходство в Ормузском проливе, сообщил источник агентства.

    «Вооруженные силы США нанесли новые удары по Ирану, поразив военный объект, который, по мнению официальных лиц, представлял угрозу для американских войск и коммерческого морского судоходства в Ормузском проливе», – сообщил агентству Reuters американский чиновник.

    Официальный представитель ведомства заявил, что американские военные также перехватили и сбили несколько иранских беспилотников, представлявших аналогичную угрозу.

    Напомним, Washington Post узнала о рамочном соглашении между Ираном и США, предусматривающем продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы 26 мая атаковали военные объекты на юге Ирана, а иранское командование ранее предупредило о готовности к решительному ответу на новые удары. Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива. Рубио сообщил, что США ожидают скорого заключения соглашения с Ираном.


    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 17:21 • Новости дня
    Минобороны Нидерландов сообщило о возможной отправке корабля в Ормузский пролив

    Tекст: Денис Тельманов

    Военное ведомство Нидерландов изучает перспективу переброски минного тральщика Zr. Ms. Willemstad для обеспечения свободы судоходства на Ближнем Востоке.

    Министерство обороны Нидерландов рассматривает возможность отправки минного тральщика Zr. Ms. Willemstad в район Ормузского пролива, передает ТАСС. В начале июня судно присоединится к постоянной минно-тральной группе НАТО SNMCMG2 в Средиземном море.

    На этой неделе корабль выйдет из порта бельгийского города Зеебрюгге. При этом «в более поздний момент» судно сможет «оперативно выдвинуться» в сторону Ормузского пролива и получить роль «в обеспечении свободы судоходства».

    Королевство уже участвует в военном планировании потенциальной операции в рамках международной коалиции примерно из 40 стран под руководством Франции и Британии.

    Для обеспечения возможности быстрого развертывания Минобороны параллельно начало оперативную подготовку. Кроме того, власти подготовили к возможному развертыванию объединенную группу поиска, водолазных работ и обезвреживания взрывных устройств, а также изучают возможность предоставления штабного персонала для потенциальной миссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейская коалиция стран подготовилась к началу операции по разблокировке Ормузского пролива.

    Около 40 государств согласовали совместную военную миссию для возобновления коммерческого судоходства. Латвия и Литва выразили готовность принять участие в обеспечении безопасности региона.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 04:02 • Новости дня
    Axios сообщил о новых столкновениях США и Ирана на фоне перемирия

    Tекст: Катерина Туманова

    Иранские военные атаковали торговое судно в Ормузском проливе с помощью четырех дронов, которые были успешно перехвачены американскими силами, после чего американцы уничтожили иранскую пусковую установку БПЛА, сообщил высокопоставленный чиновник США.

    Центральное командование США заявило в заявлении, что его силы «сбили четыре иранских беспилотных летательных аппарата одностороннего действия, которые находились в опасном положении в районе Ормузского пролива», – пишет портал Axios со ссылкой на источник.

    В заявлении ведомства говорится: «Американские войска также нанесли удар по иранской наземной станции управления в Бандар-Аббасе, которая собиралась запустить пятый беспилотник. Эти действия были взвешенными, чисто оборонительными и были направлены на поддержание режима прекращения огня».

    Высокопоставленный американский чиновник отметил, что это уже вторая подобная перестрелка за последние 48 часов. Инцидент произошел на фоне переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не торопится с заключением сделки, предположив, что Иран пытается переждать до промежуточных выборов.

    Напомним, Reuters узнало о новых ударах США по военному объекту Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы 26 мая атаковали военные объекты на юге Ирана, а иранское командование ранее предупредило о готовности к решительному ответу на новые удары. Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива. Рубио сообщил, что США ожидают скорого заключения соглашения с Ираном.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 08:59 • Новости дня
    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации нового лидера военного крыла ХАМАС

    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации нового командира боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Уде

    Tекст: Мария Иванова

    В результате точечного удара по северной части сектора Газа погиб главарь вооруженных формирований палестинского движения Мухаммед Уде, занимавший эту должность около двух недель.

    Вооруженные силы Израиля подтвердили уничтожение Мухаммеда Уде, передает ТАСС. Он был убит накануне в ходе прицельной атаки на севере анклава.

    По информации военных, убитый командовал боевым крылом организации всего две недели. Он занял этот пост после ликвидации прежнего лидера Иззэддина аль-Хаддада, который также погиб при точечном ударе.

    Ранее Мухаммед Уде руководил разведывательным штабом палестинского движения. На этой должности он занимался планированием и координацией масштабного нападения боевиков на израильскую территорию 7 октября 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные атаковали сектор Газа для устранения предыдущего руководителя военного крыла ХАМАС Иззэддина аль-Хаддада.

    Представители палестинского движения признали факт гибели этого высокопоставленного командира.

    Годом ранее военно-политический кабинет Израиля одобрил план расширения военной операции для полной ликвидации радикальной организации.


    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 12:52 • Новости дня
    Рябков напомнил о предложении вывезти иранский уран

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предложение России вывезти высокообогащенный уран из Ирана по-прежнему находится на столе, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Рябков заявил, что инициатива Москвы по транспортировке высокообогащенного урана с иранской территории по-прежнему актуальна, передает РИА «Новости».

    «Наше предложение, о котором неоднократно говорил президент России, вывезти материал в Россию, в последовательности шагов, приемлемой для сторон, чтобы в конечном итоге этот материал был использован для изготовления топлива, для иранских реакторов, – это предложение остается на столе, в полной мере. Мы его не отзываем», – подчеркнул дипломат.

    Замглавы МИД добавил, что потенциальное соглашение между США и Ираном потребует дополнительных консультаций. По его словам, в случае достижения договоренностей схема дальнейших действий с иранским ураном будет детально прорабатываться отдельно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подтвердил актуальность инициативы по вывозу обогащенного урана из Ирана на российскую территорию.

    Власти Исламской республики запланировали обсуждение судьбы ядерных материалов в контактах с Москвой.

    Позже Тегеран согласился на экспорт обогащенного урана российской стороне при выполнении ряда условий.

    Комментарии (0)
    27 мая 2026, 14:15 • Новости дня
    Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля объявила о начале ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

    По данным военных, цели поражаются сразу в двух районах страны – в долине Бекаа на востоке и на юге Ливана, передает ТАСС.

    «ЦАХАЛ наносит серию ударов по объектам «Хезболлы» в долине Бекаа и на юге Ливана», – сказано в заявлении армейской пресс-службы.

    Ранее генсек «Хезболлы» пообещал устроить ад для израильских солдат.

    На прошлой неделе «Хезболла» нанесла десятки ударов за день по позициям израильской армии.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 04:37 • Новости дня
    Пентагон решил создать полигон для испытаний беспилотников в штате Миссисипи

    Tекст: Катерина Туманова

    Американское командование специальных операций расширит Космический центр имени Джона Стенниса для тестирования автономных аппаратов воздушного, наземного и морского базирования, пишет Military Times.

    «В объявлении о конкурсе предлагается, чтобы представители промышленности, академических кругов и национальных лабораторий создали так называемый «Автономный полигон для испытаний боевых возможностей», который будет включать электромагнитные средства и в конечном итоге сможет подготовить вооруженные силы к операциям, охватывающим территорию от «морского дна до низкой околоземной орбиты», – сказано в материале Military Times.

    Американские военные намерены подготовиться к будущим боевым действиям с использованием новых автономных технологий. Проект предусматривает создание специализированной площадки на базе существующего комплекса НАСА. Расположение в штате Миссисипи обеспечивает изоляцию, наличие закрытого воздушного пространства и доступ к воде,

    Инициатива вызвана опасениями отставания американской армии в сфере автономных вооружений. Опыт применения недорогих иранских систем продемонстрировал уязвимость войск США и выявил нехватку эффективных средств противодействия. На развитие отрасли также повлияли конфликты на Ближнем Востоке и спецоперация на Украине.

    Летом 2025 года глава Минобороны Пит Хегсет утвердил меморандум о расширении индустрии дронов. Документ стал развитием указа президента США Дональда Трампа, который предписывал закупать и внедрять высокоэффективные аппараты американского производства.

    В июле SOCOM (Командование специальных операций) и группа SOFWERX проведут совместное мероприятие для отбора перспективных разработчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны США сообщило о размещении лазерного оружия на пяти военных базах. Стоимость связи дронов Пентагона со SpaceX выросла в пять раз. США лишились пятой части дронов MQ-9 Reaper из-за Ирана.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 06:22 • Новости дня
    Армия Израиля атаковала инфраструктуру «Хезболлы» в ливанском Тире

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала наносить удары по инфраструктуре шиитского движения «Хезболла» в районе ливанского города Тир.

    Вооруженные силы еврейского государства приступили к уничтожению позиций шиитского движения на ливанской территории, передает РИА «Новости». «Армия обороны Израиля начала наносить удары по инфраструктуре «Хезболлы» в районе Тира», – говорится в официальном заявлении военных.

    Накануне израильская боевая авиация атаковала 47 населенных пунктов на юге и востоке страны. Под огнем оказались крупные города Набатия и Тир, а также районы в долине Бекаа около крупнейшего национального водохранилища Караун.

    Тир представляет собой важнейший исторический центр с богатым археологическим наследием финикийской эпохи. Беспрецедентная эскалация конфликта создает серьезную угрозу как для местных жителей разных конфессий, так и для уникальных памятников культуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Армия обороны Израиля объявила о начале ударов по объектам шиитского движения в долине Бекаа и на юге Ливана.

    Ранее израильские военные уничтожили около 70 целей «Хезболлы» за одну неделю.

    В конце апреля авиация ЦАХАЛ нанесла массированный удар по жилым кварталам города Тир.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 06:56 • Новости дня
    Израильские военные перехватили воздушную цель над югом Ливана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватили подозрительную воздушную цель на юге Ливана, в районе, где действовали войска ЦАХАЛ, сообщила пресс-служба армии.

    Вооруженные силы обороны Израиля пресекли угрозу с воздуха на ливанской территории, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в зоне непосредственной активности наземных подразделений.

    Пресс-служба военного ведомства подтвердила факт успешной работы противовоздушной обороны. «Некоторое время назад в районах Маайан Барух и Юваль ВВС Израиля перехватили подозрительную воздушную цель, обнаруженную в районе, где действуют военнослужащие ЦАХАЛ на юге Ливана», – говорится в официальном заявлении армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля объявила о начале ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

    Ливанские вооруженные формирования осуществили десятки боевых операций против позиций ЦАХАЛ.

    Бойцы шиитской милиции применили дроны-камикадзе с оптоволоконным управлением для поражения израильских танков.

    Комментарии (0)
    Главное
    Дроны ВСУ атаковали здание гимназии и автомобили в ЛНР
    Россия и Афганистан договорились о военно-техническом сотрудничестве
    Литва начала подготовку к возобновлению всеобщего призыва в армию
    Песков заявил о намерении Европы задушить армянские товары
    Фальков: ИИ приведет к отмене дипломных работ
    Российские космонавты впервые в этом году вышли в открытый космос
    В США набирает популярность переработка умерших в компост для растений

    Роботы вернут молодежь в промышленность

    Как преодолеть дефицит инженеров и промышленных рабочих, особенно сварщиков? Сделать так, чтобы молодежь захотела работать в цехах? Достичь настоящего импортозамещения? Ответы на эти вопросы заключаются в том числе в создании отечественных промышленных роботов. Как растет производство роботов в России и как в связи с этим меняется отечественная промышленная политика? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия начинает раскалывать Украину системными ударами по Киеву

    Постоянные удары по гражданской инфраструктуре и теракт в Старобельске переполнили чашу терпения Москвы. Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в Киеве станут системными. Эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование. Подробности

    Перейти в раздел

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Перейти в раздел

    На роль нового лидера Израиля нашелся кандидат посильнее Трампа

    За пост премьер-министра Израиля развернулась борьба, причем на поединок заявился сам Дональд Трамп, а Биньямину Нетаньяху приходится участвовать прямо из больничной палаты. Схватка жаркая, но исход предрешен. Если, конечно, Израиль намерен сохраниться как государство. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Почему россияне заигрались в девяностые

      Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.

      14 комментариев
    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      Связи России с соседями ждут приливы и отливы

      Отношения России с ее соседями – это волнообразный процесс. За откатами, которые мы видим сейчас, в будущем последует их возвращение в более выгодное для нас русло. Нужно думать вдолгую и не воспринимать трагически каждый «прилив» и «отлив» в наших отношениях.

      7 комментариев
    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Выгодно ли быть одиноким

      Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

      21 комментарий
    Перейти в раздел

    • Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

      По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    • Началось. Власти Украины стали целью

      Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    • Самая приятная женщина США уходит в отставку

      Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации