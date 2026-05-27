Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

Tекст: Валерия Городецкая

По данным военных, цели поражаются сразу в двух районах страны – в долине Бекаа на востоке и на юге Ливана, передает ТАСС.

«ЦАХАЛ наносит серию ударов по объектам «Хезболлы» в долине Бекаа и на юге Ливана», – сказано в заявлении армейской пресс-службы.

Ранее генсек «Хезболлы» пообещал устроить ад для израильских солдат.

На прошлой неделе «Хезболла» нанесла десятки ударов за день по позициям израильской армии.