Липецкий суд арестовал подозреваемого в убийстве отца местного жителя
В Липецкой области суд отправил в СИЗО молодого человека, подозреваемого в причастности к убийству собственного отца, тело которого обнаружили в лесополосе.
Лебедянский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца сыну погибшего мужчины, передает РИА «Новости». По данным прокуратуры Липецкой области, решение об аресте вынесла судья Надежда Коленкина.
«Суд избрал сыну погибшего меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – уточнили в пресс-службе надзорного ведомства региона.
Следствие полагает, что подозреваемый вместе со своим знакомым начали планировать преступление еще в апреле.
В пятницу отец с сыном возвращались на машине из Липецка, но домой не приехали и перестали отвечать на звонки. Родственники забили тревогу и обратились в полицию.
Вскоре в лесу на территории Лебедянского округа обнаружили брошенный автомобиль, а рядом с ним – тело пропавшего мужчины с огнестрельным ранением.
Правоохранительные органы задержали сына убитого и его приятеля. Позднее выяснилось, что смертельный выстрел в голову совершил знакомый молодого человека.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне липецкие полицейские задержали двух подозреваемых в расправе над пропавшим мужчиной молодых людей.
В середине апреля столичные следователи возбудили уголовное дело по факту убийства москвича собственным отцом из охотничьего ружья.
Летом 2024 года московские правоохранители поймали подозреваемого в убийстве своих родителей жителя Оренбурга.