Липецкий суд арестовал подозреваемого в убийстве отца местного жителя

Tекст: Денис Тельманов

Лебедянский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца сыну погибшего мужчины, передает РИА «Новости». По данным прокуратуры Липецкой области, решение об аресте вынесла судья Надежда Коленкина.

«Суд избрал сыну погибшего меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – уточнили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Следствие полагает, что подозреваемый вместе со своим знакомым начали планировать преступление еще в апреле.

В пятницу отец с сыном возвращались на машине из Липецка, но домой не приехали и перестали отвечать на звонки. Родственники забили тревогу и обратились в полицию.

Вскоре в лесу на территории Лебедянского округа обнаружили брошенный автомобиль, а рядом с ним – тело пропавшего мужчины с огнестрельным ранением.

Правоохранительные органы задержали сына убитого и его приятеля. Позднее выяснилось, что смертельный выстрел в голову совершил знакомый молодого человека.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне липецкие полицейские задержали двух подозреваемых в расправе над пропавшим мужчиной молодых людей.

