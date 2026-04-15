Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?0 комментариев
Пенсионер застрелил сына из ружья в центре Москвы
В столице задержан пожилой мужчина, который в ходе бытового конфликта застрелил своего сына из охотничьего ружья, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.
Инцидент произошел вечером 14 апреля в квартире в Товарищеском переулке, указали в ведомстве, передает агентство «Москва».
«По данным следствия, вечером 14 апреля 2026 года фигурант 1949 года рождения, находясь в квартире в Товарищеском пер., в ходе бытового конфликта произвел не менее одного выстрела из ружья ИЖ-12 в своего сына 1973 года рождения. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», – уточнили в СК.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следователи уже осмотрели место преступления и назначили необходимые судебные экспертизы. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.
