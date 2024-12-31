Удар по заводу в Павлограде сорвал сборку ракет и уничтожил полигон для обучения ВСУ

Tекст: Мария Иванова

По Павлоградскому механическому заводу, где осуществляется сборка ракет и обучение ВСУ работе с техникой НАТО, был нанесен удар, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева. Он отметил, что удар сопровождался мощной детонацией и выбросом пламени. На заводе производят детали для ракет, и он также служит полигоном для обучения военнослужащих.

Помимо удара по Павлограду, в ночь на 31 декабря серия ударов была нанесена по городу Шостка в Сумской области. Сообщается, что были поражены около десяти единиц техники и до роты военных ВСУ.

Лебедев уточнил, что удары пришлись на территорию завода Импульс, где находилась группа военных с техникой, готовящихся к выходу.

В результате ударов в Шостке были также поражены склад с оружием и корпус, в котором размещались расчеты БПЛА. Источник сообщил, что в результате атак уничтожены и ранены несколько десятков военнослужащих ВСУ.

По словам Лебедева, удары с детонацией продолжились в течение ночи, в том числе по складам, которыми пользовались боевые подразделения.

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