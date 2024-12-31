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    Российская армия заканчивает год волной успешных наступлений
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Восстановление новых регионов для Зеленского страшнее, чем «Орешник»

    Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.

    6 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин На Украине не должна повториться ошибка Первой чеченской кампании

    Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.

    21 комментарий
    Глеб Простаков Глеб Простаков Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части

    Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.

    8 комментариев
    31 декабря 2024, 09:50 • Новости дня

    Завод в Павлограде подвергся мощному удару

    Удар по заводу в Павлограде сорвал сборку ракет и уничтожил полигон для обучения ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на 31 декабря по заводу в Павлограде, где производятся и собираются ракеты, а также проходят обучение по использованию техники НАТО военные ВС , был нанесен удар, сопровождающийся мощной детонацией и выбросом пламени.

    По Павлоградскому механическому заводу, где осуществляется сборка ракет и обучение ВСУ работе с техникой НАТО, был нанесен удар, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на  координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева. Он отметил, что удар сопровождался мощной детонацией и выбросом пламени. На заводе производят детали для ракет, и он также служит полигоном для обучения военнослужащих.

    Помимо удара по Павлограду, в ночь на 31 декабря серия ударов была нанесена по городу Шостка в Сумской области. Сообщается, что были поражены около десяти единиц техники и до роты военных ВСУ.

    Лебедев уточнил, что удары пришлись на территорию завода Импульс, где находилась группа военных с техникой, готовящихся к выходу.

    В результате ударов в Шостке были также поражены склад с оружием и корпус, в котором размещались расчеты БПЛА. Источник сообщил, что в результате атак уничтожены и ранены несколько десятков военнослужащих ВСУ.

    По словам Лебедева, удары с детонацией продолжились в течение ночи, в том числе по складам, которыми пользовались боевые подразделения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник произошли взрывы в Киеве и объявлена воздушная тревога в десяти областях на Украине, включая Киевскую.

    30 декабря 2024, 11:16 • Новости дня
    ВСУ стянули силы к границе Днепропетровской области

    ВСУ оттянули силы к линии обороны у границы с Днепропетровской областью

    ВСУ стянули силы к границе Днепропетровской области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские военные перебросили значительные силы к границе с Днепропетровской областью, усиленно готовя оборонительные рубежи в Новосергеевке, Новоалександровке и Надеждинке, сообщили в силовых структурах.

    «Противник оттянул довольно существенные силы ближе к границе с Днепропетровской областью», – сообщили в силовых структурах, передает ТАСС.

    Также сообщается, что ВСУ спешно готовят оборонительные рубежи в указанных населенных пунктах, что указывает на подготовку к возможным оборонительным действиям.

    Ранее сообщалось, что  украинские войска начали отступление к границе Днепропетровской области, чтобы сохранить контроль над последними линиями обороны на подконтрольных Киеву территориях ДНР.

    Кроме того, гарнизон ВСУ в поселке Великая Новоселка на запорожской линии фронта находится в полуокружении, так как российские войска контролируют основные подступы и перерезали ключевой маршрут поставок боеприпасов.

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    30 декабря 2024, 12:14 • Новости дня
    КМИС: Украинцы теряют веру в светлое будущее в составе ЕС

    КМИС: Снизилась вера украинцев в процветание в составе ЕС до 55% в декабре 2024 года

    КМИС: Украинцы теряют веру в светлое будущее в составе ЕС
    @ Valeria Mongelli/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Только 55% украинцев в декабре 2024 года верят в будущее процветание Украины в составе ЕС, что значительно меньше по сравнению с 88% в октябре 2022 года, отмечают в статье для Foreign Affairs руководители Киевского международного института социологии (КМИС).

    Как пишет Foreign Affairs, количество украинцев, верящих в процветание страны в составе ЕС, резко сократилось. В октябре 2022 года 88% респондентов были уверены в светлом будущем Украины в составе ЕС. Однако в декабре 2023 года эта цифра снизилась до 73%, а в декабре 2024 года опустилась до 55%.

    Каждый пятый украинец, а именно 19%, считает, что через десять лет экономике страны будет нанесен серьезный ущерб, и значительная часть населения покинет Украину. Эти данные отражают растущий пессимизм среди граждан.

    Кроме того, идея возвращения территорий также стала менее популярной. В мае 2023 года, перед началом контрнаступления ВСУ, только 10% украинцев были готовы отложить этот вопрос. К концу года число сторонников отложения этого вопроса увеличилось до 38%.

    В статье также отмечается, что доля пессимистов, предсказывающих неблагоприятное развитие событий, выросла с 19% в декабре 2023 года до 28% в декабре 2024 года.

    Напомним, опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине.

    Также сообщалось, что по данным опроса аналитического центра «Социальный мониторинг», 64% украинцев выступают за переговоры с Россией для прекращения боевых действий.

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    29 декабря 2024, 09:14 • Видео
    Украина пугает НАТО новой войной с Россией

    Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

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    31 декабря 2024, 09:30 • Новости дня
    Российские войска за год освободили 214 населенных пунктов в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 2024 году российские войска освободили 214 населенных пунктов в зоне спецоперации и в Курской области, значительные успехи достигнуты в Донецкой народной республике, где под контроль перешли 157 населенных пунктов, включая Авдеевку и Угледар.

    В январе российские силы освободили Веселое в ДНР, а также Крахмальное и Табаевку на Купянском направлении, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны.

    В феврале под контроль ВС России перешли Авдеевка, Северное, Ласточкино и другие. Март отмечен освобождением Невельского и Мирного, а апрель – Водяного и Первомайского.

    В мае было освобождено 27 населенных пунктов, включая Клещеевку и Бердычи в ДНР, а также стратегически важное Работино в Запорожской области. В июне добавились Уманское и Артемовка, а в июле – Чигари и Урожайное. Август принес освобождение Артемово и Новгородского.

    Август и сентябрь стали месяцами наиболее активных боевых действий. В августе удалось освободить 19 населенных пунктов, включая стратегически важные населенные пункты Артемово и Новгородское. В сентябре был достигнут самый высокий результат – 36 населенных пунктов.

    К декабрю российские войска продолжили наступление, взяв под контроль более 30 населенных пунктов, в том числе в ДНР, Запорожской области и Курской области.

    Ранее военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в 2024 году наступил существенный перелом в пользу ВС России в специальной военной операции.

    Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что Вооруженные силы России в 2024 году добились значительных успехов на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции.

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    31 декабря 2024, 07:50 • Новости дня
    Губернатор сообщил о массовом уничтожении дронов в Брянской области

    ПВО уничтожили 19 дронов над Брянской областью, сообщил губернатор

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО в Брянской области перехватили и уничтожили 19 дронов самолетного типа, сообщил губернатор Богомаз, отметив, что пострадавших и разрушений нет.

    Как передает РИА «Новости», губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что силы ПВО перехватили и уничтожили 19 беспилотников самолетного типа. Это произошло в результате массированной атаки на регион.

    Богомаз подчеркнул, что благодаря профессионализму российских военных пострадавших и разрушений в регионе удалось избежать. Все атаки были успешно отражены. «Враг совершил очередную массированную атаку по территории нашей области. Силами ПВО министерства обороны РФ перехвачены и уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – написал он.

    Ранее Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую ночь дежурные средства российской ПВО сбили 68 украинских беспилотников. Из них 25 были уничтожены над Брянской областью, 17 над Крымом и 11 над Краснодарским краем. Также сбиты дроны над Смоленской, Тверской, Ростовской, Курской и Калужской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, возгорания на топливно-энергетическом комплексе в Ярцевском районе были вызваны атакой украинских беспилотников, что привело к работе экстренных служб на месте происшествия. В результате атаки дрона были повреждены постройки в локомотивном депо в Сальске, однако никто не пострадал, как сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь.

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    30 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Зеленский уволил глав Киевской и Полтавской областных администраций

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав Киевской и Полтавской областных администраций, Руслана Кравченко и Филиппа Пронина.

    Как передает РИА «Новости», Зеленский подписал указы об увольнении глав Киевской и Полтавской областных администраций, Руслана Кравченко и Филиппа Пронина. Указы были опубликованы на официальном сайте президента Украины. Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук ранее сообщил, что кабмин Украины согласовал данные увольнения в субботу.

    Документ, касающийся увольнения Кравченко, содержит формулировку об освобождении его от должности председателя Киевской областной государственной администрации в связи с поданным им заявлением. Следующим указом Зеленский освободил от должности главу Полтавской областной госадминистрации Филиппа Пронина.

    Причины данных увольнений в опубликованных документах не указаны, что оставляет открытым вопрос о мотивах принятых решений.

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    30 декабря 2024, 14:38 • Новости дня
    Байден объявил о помощи Киеву на 2,5 млрд долларов

    Байден объявил о выделении почти 2,5 млрд долларов помощи Киеву

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Джо Байден заявил о предоставлении Киеву почти 2,5 млрд долларов помощи.

    «Сегодня я с гордостью объявляю о выделении почти 2,5 млрд долларов на помощь Украине в сфере безопасности», – отметил он в своем заявлении, размещенном на сайте Белого дома, передает РИА «Новости»

    Из этой суммы 1,22 млрд долларов предоставляются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

    Ранее сообщалось, что Евросоюз с января 2025 года начнет предоставлять Украине финансовую помощь в размере 1,5 млрд евро ежемесячно.

    Между тем Украина впервые получила 1 млрд долларов от США благодаря замороженным российским активам.

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    30 декабря 2024, 22:10 • Новости дня
    В ЛНР семеро подростков пострадали от подрыва устройства

    В Лисичанске от подрыва устройства пострадали семеро подростков 12-14 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    В Лисичанске семеро подростков получили минно-взрывные травмы из-за подрыва устройства около завода «Стекольный».

    Семеро подростков пострадали в результате подрыва неустановленного взрывного устройства в Лисичанске, сообщает РИА «Новости». Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что все пострадавшие получили минно-взрывные травмы около завода «Стекольный».

    Трое детей госпитализированы в Луганскую республиканскую больницу, остальные четверо находятся в других медицинских учреждениях региона. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко постоянно докладывает Пасечнику о состоянии здоровья пострадавших подростков.

    По словам источника РИА «Новости», возраст детей составляет от 12 до 14 лет. Пасечник отметил, что инцидент находится под его личным контролем, и уточняются подробности происшествия. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ЛНР двое военных ВСУ погибли, подорвавшись на собственном минном поле при перевозке боеприпасов на гражданском грузовике. В Стаханове Луганской народной республики подросток получил травмы, подобрав заминированную детскую игрушку, оставленную у памятника Пушкину. Также сообщалось, что в результате падения украинского беспилотника в ЛНР и последующего пожара погиб пожарный, еще двое спасателей ранены.

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    30 декабря 2024, 23:12 • Новости дня
    ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Льгове

    Многоквартирный дом во Льгове поврежден обстрелом ВСУ, жители расселяются

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате обстрела ВСУ во Льгове Курской области поврежден многоквартирный дом, жители разместились у родственников.

    В ходе ракетного обстрела ВСУ в Льгове Курской области серьезные повреждения получил восьмиквартирный двухэтажный дом, передает РИА «Новости». Все жители этого дома отказались от размещения в пунктах временного размещения (ПВР) и предпочли расселиться по родственникам. В нескольких домах выбиты окна, повреждены стены.

    Александр Хинштейн, врио губернатора, поручил местным властям оказать помощь всем пострадавшим жителям, обеспечив их продуктами, лекарствами и другими необходимыми вещами. По его словам, одна пожилая женщина обратилась за медицинской помощью из-за ранений осколками стекол. Ей оказали медицинскую помощь, но она отказалась от госпитализации. Ее лечение будет проводиться амбулаторно.

    Из-за обстрела пострадали две линии электропередач, что привело к отключению электроэнергии на двух улицах. В настоящее время в большинстве домов электричество восстановлено. Газоснабжение поврежденного дома временно отключено, ремонт начнется после обследования территории саперами.

    На месте обстрела произошло возгорание двух зданий, которые были потушены силами МЧС. Аварийные и коммунальные службы работают на месте, стекла в домах временно затянуты пленкой. Завтра коммунальные службы начнут уборку улиц и засыпку воронок от взрывов. Хинштейн заверил, что ни один житель не останется без поддержки, несмотря на новогодние праздники, объявив, что региональное правительство будет работать без выходных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новой Каховке Херсонской области украинский дрон атаковал автомобиль, что привело к ранению четырех человек. В 2024 году в Запорожской области произошло более 800 атак на гражданские объекты со стороны ВСУ, что вызвало более 240 пожаров из-за взрывоопасных предметов. Бывшим главам администрации президента Украины Игорю Райнину и Андрею Богдану предъявлены обвинения за организацию обстрелов в Донбассе.

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    30 декабря 2024, 23:51 • Новости дня
    Пентагон до ухода Остина назначил заседание по Украине

    Остин перед уходом запланирова провести 25-е заседание контактной группы по поддержке Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    До своего ухода в 2025 году Ллойд Остин планирует провести заседание контактной группы, где западные союзники представят новые меры поддержки Украины.

    Министр обороны США Ллойд Остин намерен провести заседание контактной группы по поддержке Украины до своего ухода с поста в 2025 году, передает РИА «Новости». В мероприятии планируется участие главы украинского министерства обороны Рустема Умерова. Это будет двадцать пятая встреча контактной группы по обороне Украины, на которой западные союзники собираются представить дорожные карты по «эффективной и устойчивой» помощи Вооруженным силам Украины.

    Смена власти в США ожидается 20 января 2025 года, когда пройдет инаугурация избранного президента Дональда Трампа. Вместе с действующим президентом Джо Байденом свои посты покинут и все члены его команды, включая Остина. Между тем, власти США объявили о новой военной помощи Украине на сумму около 2,5 млрд долларов. Средства будут включать списания со складов американской армии в размере 1,25 млрд долларов и закупку новых вооружений на сумму 1,22 млрд долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

    Россия крайне негативно относится к поставкам вооружений Украине, считая их препятствием для урегулирования конфликта и «игрой с огнем». Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что любые поставки оружия для Украины будут рассматриваться как законная цель для российской армии. Кремль утверждает, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативные последствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суммарная военная помощь США Украине при администрации Байдена превысила 66 млрд долларов, из которых 65,4 млрд были предоставлены с начала российской спецоперации.

    Подполковник США в отставке Дэниел Дэвис выразил сомнения в способности администрации США понять, что финансовая помощь Украине не принесет желаемых результатов. Администрация США планирует предоставить Украине военную помощь в 1,25 млрд долларов до января 2025 года, включая боеприпасы для NASAMS и HAWK.

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    31 декабря 2024, 10:10 • Новости дня
    Подполье: Удары в Киеве пришлись по штабу НАТО или иностранным военным

    Tекст: Мария Иванова

    На юго-восточной окраине Киева утром были нанесены три удара, предположительно, по штабу или иностранным военным, о чем свидетельствуют косвенные признаки, такие как оцепление СБУ и присутствие иностранных скорых, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Утром 31 декабря по юго-восточной окраине Киева были нанесены удары, сообщает РИА «Новости». По информации Сергея Лебедева, целью мог быть один из штабов или иностранные военные. По его словам, удары наносились трижды на одном направлении.

    «В четыре утра прилетело на юго-восточную окраину Киева. Конкретики пока нет, но по косвенным данным, таким как оцепление СБУ и присутствие иностранных скорых, можно предположить, что мишенью стал какой-то из штабов или военные НАТО», – заявил Лебедев.

    Отмечается, что подробности происшествия пока не уточняются, и официальные источники не дали комментариев относительно инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в Киеве произошли взрывы. Также сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в десяти областях, включая Киевскую.

    Лебедев также сообщил, что ночью 31 декабря по заводу в Павлограде, где производятся и собираются ракеты, а также проходят обучение военные ВС по использованию техники НАТО, был нанесен удар, сопровождающийся мощной детонацией и выбросом пламени.

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    31 декабря 2024, 01:04 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили два беспилотника над Черным морем

    Севастополь сообщил об уничтожении двух БПЛА над Черным морем силами ПВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы противовоздушной обороны Севастополя перехватили два беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря, предотвратив возможные угрозы.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об уничтожении двух беспилотников над Черным морем,сообщает ТАСС. Инцидент произошел благодаря действиям дежурных средств противовоздушной обороны. Развожаев уточнил, что было слышно громкий звук, что свидетельствует о срабатывании ПВО.

    Развожаев также подчеркнул, что обстановка в регионе находится под постоянным контролем. Это мероприятие стало частью усиленной работы по обеспечению безопасности в воздушном пространстве над Черным морем.

    Подобные инциденты уже случались ранее, и власти Севастополя продолжают принимать меры для защиты региона от возможных угроз с использованием беспилотных летательных аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО успешно сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ в Орловской области, жертв и разрушений не зафиксировано. В Усть-Донецком районе около полудня был сбит вражеский беспилотник, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано. В результате атаки украинского беспилотника пострадал водитель грузового автомобиля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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    31 декабря 2024, 10:10 • Новости дня
    Стало известно о массированном ударе по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска утром 31 декабря нанесли массированный ракетный удар по объектам в центральной и западной части Украины, пишут СМИ.

    Удары наносятся с использованием ракет Х-101, Х-22 и «Калибров», передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника». Детали о последствиях удара не приводятся.

    Напомним, утром в Киеве произошли взрывы, а на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

    Также сообщалось, что в ночь на 31 декабря по заводу в Павлограде, где производятся и собираются ракеты, а также проходят обучение по использованию техники НАТО военные ВС, был нанесен удар, сопровождающийся мощной детонацией и выбросом пламени.

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    30 декабря 2024, 23:35 • Новости дня
    ПВО сбила беспилотник ВСУ в Орловской области

    Силы ПВО уничтожили беспилотный аппарат ВСУ в Орловской области, повреждений нет

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО успешно сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ в Орловской области, жертв и разрушений не зафиксировано, сообщил губернатор региона.

    Силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины в Орловской области, передает ТАСС. По информации губернатора региона Андрея Клычкова, инцидент произошел над территорией Орловщины, однако никаких разрушений или пострадавших не зафиксировано.

    Губернатор сообщил об инциденте в своем телеграм-канале. Он отметил: «В результате очередной вражеской атаки в небе над Орловской областью сбит один БПЛА. Информации о повреждениях или пострадавших нет, оперативные службы работают на месте происшествия».

    На данный момент службы безопасности проводят оперативные мероприятия на месте инцидента для выяснения всех обстоятельств и обеспечения безопасности населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Брянской областью сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате атаки дрона были повреждены постройки в локомотивном депо в Сальске, но никто не пострадал.

    Системы ПВО России перехватили и сбили четыре украинских беспилотника в Ростовской, Брянской и Орловской областях, сообщили в Министерстве обороны России.

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    31 декабря 2024, 09:11 • Новости дня
    В Киеве утром прогремели взрывы

    В Киеве утром прогремели взрывы, по всей Украине объявлена воздушная тревога

    Tекст: Мария Иванова

    Утром в Киеве произошли взрывы, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

    Украинский канал Freedom сообщил, что в Киеве утром 31 декабря прогремели взрывы. Подробности происшествия пока отсутствуют.

    На данный момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    Напомним, 31 декабря на Украине была объявлена воздушная тревога в десяти областях, включая Киевскую.

    Ранее в Николаеве прозвучали взрывы.

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    31 декабря 2024, 08:33 • Новости дня
    В Киеве и девяти областях Украины объявлена воздушная тревога

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Украине объявлена воздушная тревога в десяти областях, включая Киевскую, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры.

    Тревога была объявлена в Киеве, а также в Киевской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Винницкой областях, передает РИА «Новости».

    В Киеве воздушная тревога началась в 07.17 по местному времени (08.17 мск). В Киевской области сигналы воздушной тревоги звучат с 05.41 (06.41 мск).

    Минобороны России ранее сообщило, что с 21 по 27 декабря Вооруженные силы России нанесли массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате чего были поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины.

    На прошлой неделе Вооруженные силы России нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры на Украине.

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    Зеленский душит ближайшего соседа в угоду интересам Америки

    Конфликт Словакии и Украины по вопросу газового транзита получил новое развитие. Братислава пригрозила Киеву остановкой поставок электричества, если транзит российского топлива будет остановлен. В экспертном сообществе отмечают, что Владимир Зеленский намеренно обостряет противоречия со Словакией в угоду США. Какими могут быть последствия этого конфликта и как он отразится на энергосистеме Украины? Подробности

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    Российская армия заканчивает год волной успешных наступлений

    Весь 2024 год российская армия проводила в зоне СВО целую череду наступательных операций. Какие новые тактические приемы и способы управления войсками были опробованы российским Генштабом, и как это сказалось на всей конфигурации фронта? Подробности

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    Провокация в Балтийском море сделана ради попытки нефтяной блокады России

    Финляндия фактически взяла на абордаж и захватила танкер, перевозящий российские нефтепродукты. Запад утверждает, что корабль является частью так называемого теневого флота России и подозревается в повреждении электрокабеля на дне Балтийского моря. Эксперты объяснили, почему подобные обвинения абсурдны и чего на самом деле хотят добиться подобными мерами НАТО и страны Прибалтики. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Украина пугает НАТО новой войной с Россией

      Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

    • Европа поменяла мнение об Украине и России

      Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

    • Илон Маск будет менять власть в Германии

      Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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