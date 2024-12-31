Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.6 комментариев
В Киеве утром прогремели взрывы
В Киеве утром прогремели взрывы, по всей Украине объявлена воздушная тревога
Утром в Киеве произошли взрывы, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Украинский канал Freedom сообщил, что в Киеве утром 31 декабря прогремели взрывы. Подробности происшествия пока отсутствуют.
На данный момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.
Напомним, 31 декабря на Украине была объявлена воздушная тревога в десяти областях, включая Киевскую.
Ранее в Николаеве прозвучали взрывы.