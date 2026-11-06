Глава района Киева допустил появление уличных туалетов из-за блэкаутов

В Киеве предрекли появление уличных туалетов из-за отключений воды и света

Tекст: Вера Басилая

«Только что вышел из КГГА, там сейчас идет заседание Киевского горсовета, так вот один депутат, заместитель Кличко, сказал: похоже, весь город будет копать туалеты», – заявил Бахматов.

По его словам, это связано с длительным отсутствием воды, отопления и электричества, передает ТАСС.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко отмечал, что предстоящая зима станет для киевлян очень тяжелой. Он призвал жителей города заранее готовиться к самым негативным сценариям развития событий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы готовиться к любым ситуациям предстоящей зимой. В понедельник глава Деснянского района Максим Бахматов сообщил о перебоях с водоснабжением и многочасовом отсутствии электричества.

Украинские СМИ сообщили, что Киев практически полностью остался без электроэнергии, улицы города погрузились в темноту.