Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.0 комментариев
Глава района Киева допустил появление уличных туалетов из-за блэкаутов
В Киеве предрекли появление уличных туалетов из-за отключений воды и света
Глава Деснянского района Киева Максим Бахматов заявил, что жителям украинской столицы придется оборудовать уличные туалеты из-за отсутствия воды, отопления и электроснабжения.
«Только что вышел из КГГА, там сейчас идет заседание Киевского горсовета, так вот один депутат, заместитель Кличко, сказал: похоже, весь город будет копать туалеты», – заявил Бахматов.
По его словам, это связано с длительным отсутствием воды, отопления и электричества, передает ТАСС.
Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко отмечал, что предстоящая зима станет для киевлян очень тяжелой. Он призвал жителей города заранее готовиться к самым негативным сценариям развития событий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы готовиться к любым ситуациям предстоящей зимой. В понедельник глава Деснянского района Максим Бахматов сообщил о перебоях с водоснабжением и многочасовом отсутствии электричества.
Украинские СМИ сообщили, что Киев практически полностью остался без электроэнергии, улицы города погрузились в темноту.