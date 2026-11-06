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Транспортный коллапс заставил киевлян искать новые маршруты на работу
«Новости. Live»: Из-за пробок жители Киева тратят на дорогу до двух часов
Жителям Киева из-за возникшего транспортного коллапса и пробок у Южного моста приходится перестраивать привычные маршруты и закладывать на дорогу дополнительное время.
С серьезными проблемами ежедневно сталкиваются автомобилисты и пассажиры общественного транспорта. Из-за заторов на подъезде к Южному мосту через Днепр время в пути значительно увеличивается, при этом метро из-за регулярных перебоев перестало быть надежной альтернативой, пишет «Новости. Live».
Жители левобережной части украинской столицы, где расположено много спальных районов, опасаются оказаться фактически отрезанными от исторического и делового центра на правом берегу. Местные издания отмечают, что на дорогу вместо 20 минут теперь уходит до двух часов, а общественный транспорт ходит с перебоями из-за пробок.
В конце октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении Южного моста и инфраструктуры метрополитена. Эта переправа является одной из ключевых в городе, связывая берега Днепра и автотрассы на Одессу, Чоп и Харьков.
По данным издания «Страна.ua», по мосту идет значительная часть транзита грузов, включая существенную долю военных перевозок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мэр Киева Виталий Кличко сообщил об острой нехватке работников общественного транспорта.
Во вторник Виталий Кличко заявил о крайне сложной ситуации с электроснабжением украинской столицы.
Ранее министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник рассказал о начале строительства дополнительных мостовых переправ через Днепр.