Транспортный коллапс заставил киевлян искать новые маршруты на работу

«Новости. Live»: Из-за пробок жители Киева тратят на дорогу до двух часов

Tекст: Дмитрий Зубарев

С серьезными проблемами ежедневно сталкиваются автомобилисты и пассажиры общественного транспорта. Из-за заторов на подъезде к Южному мосту через Днепр время в пути значительно увеличивается, при этом метро из-за регулярных перебоев перестало быть надежной альтернативой, пишет «Новости. Live».

Жители левобережной части украинской столицы, где расположено много спальных районов, опасаются оказаться фактически отрезанными от исторического и делового центра на правом берегу. Местные издания отмечают, что на дорогу вместо 20 минут теперь уходит до двух часов, а общественный транспорт ходит с перебоями из-за пробок.

В конце октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении Южного моста и инфраструктуры метрополитена. Эта переправа является одной из ключевых в городе, связывая берега Днепра и автотрассы на Одессу, Чоп и Харьков.

По данным издания «Страна.ua», по мосту идет значительная часть транзита грузов, включая существенную долю военных перевозок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мэр Киева Виталий Кличко сообщил об острой нехватке работников общественного транспорта.

Во вторник Виталий Кличко заявил о крайне сложной ситуации с электроснабжением украинской столицы.

Ранее министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник рассказал о начале строительства дополнительных мостовых переправ через Днепр.