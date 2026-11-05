Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.0 комментариев
Медведев оценил влияние победы демократов в США на Россию
Медведев: Результаты выборов в Конгресс США не отразятся на интересах России
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что поражение президента США Дональда Трампа на выборах в Конгресс пока никак не отразится на российских интересах.
«По Украине с нынешней администрацией идут довольно полезные консультации, но не более», – сообщил Медведев на своей странице в соцсети Max.
По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский теперь «и вовсе отморозится и будет просто посылать ослабевшего президента США».
Трамп может отключить Starshield и прекратить делиться разведданными, однако, скорее всего, он не пойдет на конфликт с демократами на фоне угрозы импичмента, полагает Медведев.
Говоря о санкциях, Медведев отметил, что ситуация сложнее из-за обещаний демократов усилить поддержку Киева. Введение новых санкций может стать результатом торга в обмен на отказ от импичмента, что вызовет рост цен на нефть и недовольство в США, а также испортит отношения с Москвой.
Зампред Совбеза подчеркнул, что ситуация непредсказуема для самого Трампа, который, вероятно, будет заниматься ситуативным реагированием на возникающие проблемы.
«Мы же должны, невзирая на всякие выборы в далекой Америке, качественно делать одно дело: громить врага на поле боя до полной Победы», – заключил Медведев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду представители Демократической партии США заявили о намерении провести расследования в отношении администрации Трампа.
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