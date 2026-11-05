Медведев: Результаты выборов в Конгресс США не отразятся на интересах России

Tекст: Вера Басилая

«По Украине с нынешней администрацией идут довольно полезные консультации, но не более», – сообщил Медведев на своей странице в соцсети Max.

По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский теперь «и вовсе отморозится и будет просто посылать ослабевшего президента США».

Трамп может отключить Starshield и прекратить делиться разведданными, однако, скорее всего, он не пойдет на конфликт с демократами на фоне угрозы импичмента, полагает Медведев.

Говоря о санкциях, Медведев отметил, что ситуация сложнее из-за обещаний демократов усилить поддержку Киева. Введение новых санкций может стать результатом торга в обмен на отказ от импичмента, что вызовет рост цен на нефть и недовольство в США, а также испортит отношения с Москвой.

Зампред Совбеза подчеркнул, что ситуация непредсказуема для самого Трампа, который, вероятно, будет заниматься ситуативным реагированием на возникающие проблемы.

«Мы же должны, невзирая на всякие выборы в далекой Америке, качественно делать одно дело: громить врага на поле боя до полной Победы», – заключил Медведев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду представители Демократической партии США заявили о намерении провести расследования в отношении администрации Трампа.

Демократы захотели изменить пять направлений внешней политики США после выборов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на продолжение миротворческих усилий президента США после промежуточных выборов.