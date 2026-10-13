Песков назвал взаимовыгодным соглашение России и США по поставкам дизеля

  • Новость часаКремль заявил о риске срыва топливной сделки России и США из-за санкций ЕС
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    Какими должны быть легитимные выборы на Украине
    Эксперт: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями
    Главком НАТО в Европе раскрыл новую «теорию победы»
    Россия поставила Евросоюзу энергоресурсов с 2022 года на 320,7 млрд долларов
    ВС России освободили за сутки в Доброполье 286 зданий
    Россия осудила задержание танкера DF Peak Францией в Индийском океане
    США отказали Киеву в уступках за прекращение атак на НПЗ России
    Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России
    Lockheed Martin представила самую мощную ракету для Patriot
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский ПВО становится бизнесом

    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Публичная казнь разрушительна для души

    Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

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    Илья Ухов Илья Ухов Цифровая инфраструктура России успешно прошла стресс-тест

    Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).

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    13 октября 2026, 13:21 • Новости дня

    Песков назвал взаимовыгодным соглашение России и США по поставкам дизеля

    В Кремле заявили о выгоде поставок российского дизельного топлива в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Договоренность Москвы и Вашингтона о поставках дизельного топлива отвечает интересам обеих стран, а также мировых энергетических рынков, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «На самом деле это очень взаимовыгодная статья сотрудничества российско-американского. И это отвечает интересам Соединенных Штатов, это отвечает интересам мировых энергетических рынков и отвечает интересам Российской Федерации, поэтому это происходит», – сказал Песков РИА «Новости».

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе состоявшегося 9 октября телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива. По его словам, Вашингтон очень рад получить российское топливо и нуждается в нем.

    Пресс-секретарь российского лидера добавил, что европейские страны, как и другие государства, остаются активными покупателями российской нефти и нефтепродуктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Иран оценил договоренность России и США о поставках дизельного топлива.

    В воскресенье польское издание Mysl Polska назвало дизельную сделку шоком для союзников Украины.

    До этого министерство экономики Германии ответило на это соглашение.

    12 октября 2026, 17:12 • Новости дня
    У России с Японией может появиться сухопутная граница

    Южная часть острова Кунашир выросла в сторону Японии почти на 500 метров

    У России с Японией может появиться сухопутная граница
    @ Сергей Красноухов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Южная часть Весловского полуострова на курильском острове Кунашир за последние годы выдвинулась в сторону Хоккайдо почти на 500 метров из-за намываемого течениями песка.

    Как пишет Shot, в результате таких изменений в будущем у России может появиться сухопутная граница с Японией. На данный момент расстояние между государствами в этом районе составляет около 16 км, передает РИАМО.

    В проливе Измены уже образовались большие песчаные отмели и мелководье. Намытый песок мешает судоходству, поскольку глубина сложного фарватера местами уменьшилась до нескольких метров, из-за чего через пролив могут проходить лишь малые суда.

    Специалисты отмечают увеличение площади и других Курильских островов. Так, после извержения вулкана в 2019 году остров Райкоке вырос примерно на 15%, а остров Матуа после извержения 2009 года стал больше на 2–3%. Кроме того, на Итурупе также находили новые сформированные морем береговые валы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе посол США поддержал Японию в вопросе о Курильских островах.

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    12 октября 2026, 17:38 • Новости дня
    Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией о трудовой миграции
    Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией о трудовой миграции
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации российско-индийского соглашения о временной работе граждан.

    Документ регулирует вопросы временной трудовой деятельности граждан России в Индии и граждан Индии в России «с целью упрощения порядка осуществления ими временной трудовой деятельности», пишет ТАСС.

    Соглашение охватывает в том числе студентов, обучающихся по очной форме в профессиональных и высших образовательных учреждениях, если они работают в свободное от учебы время. При этом правила не распространяются на объекты и территории, требующие специального разрешения для въезда иностранцев.

    Само соглашение было подписано в декабре 2025 года по итогам визита президента России в Индию. Стороны утвердили программы развития стратегических направлений экономического сотрудничества и культурных обменов до 2030 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Путин перечислил ключевые сферы сотрудничества России и Индии.

    В мае глава МИД Сергей Лавров обсудил сотрудничество в космосе с главой МИД Индии.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    12 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    СВР: Брюссель заставляет Венгрию отказаться от сотрудничества с Росатомом
    СВР: Брюссель заставляет Венгрию отказаться от сотрудничества с Росатомом
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила своему аппарату заставить власти Венгрии отказаться от сотрудничества с Россией в атомной сфере, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

    Руководство Еврокомиссии выступило главным заказчиком информационной кампании против корпорации «Росатом» и строительства с ее участием АЭС «Пакш-2» в Венгрии, сообщает СВР.

    Отмечается, что фон дер Ляйен поставила задачу заставить правительство венгерского премьера Петера Мадьяра отказаться от взаимодействия с Россией по мирному атому. В качестве «рупора» кампании выбрано издание Politico Europe, а главным исполнителем назначен журналист Бен Макуч.

    В СВР считают, что таким образом евробюрократы расписались в неспособности западных компаний честно конкурировать с Росатомом, а фон дер Ляйен рассчитывает на «оценку по заслугам» за изгнание российской корпорации и замещение ее на западную компанию.

    «Венгерским властям придется делать сложный выбор – поддаться нагнетаемой Брюсселем информационной шумихе и лишить страну надежного источника электрогенерации, способного на десятилетия вперед обеспечить национальную энергобезопасность, либо проявить принципиальность и отстоять интересы своих граждан», – подчеркнули в Службе внешней разведки.

    Летом венгерская сторона заявила о планах замены компании «Росатом» в проекте АЭС «Пакш-2».

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр не ответил на вопрос о возможном прекращении строительства атомной электростанции «Пакш-2» с участием российской госкорпорации «Росатом».

    Кремль выразил надежду на продолжение экономического сотрудничества с Венгрией, несмотря на внешнее давление.

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    13 октября 2026, 08:30 • Новости дня
    Зеленский вывел Трампа из себя отказом прекратить удары по российским НПЗ

    Atlantic: Зеленский вывел Трампа из себя отказом прекратить удары по НПЗ

    Зеленский вывел Трампа из себя отказом прекратить удары по российским НПЗ
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп пришел в ярость из-за излишней самонадеянности Владимира Зеленского и его отказа остановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

    В Белом доме считают Владимира Зеленского слишком самонадеянным, его поведение выводит из себя американского лидера, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Atlantic.

    По словам неназванного вашингтонского чиновника, Дональд Трамп просит Киев только об одном – перестать наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. При этом глава государства не считает атаки Украины на НПЗ и удары России по украинским электростанциям равноценными. Президент США требовал сначала остановить налеты на российские заводы, однако Владимир Зеленский ответил отказом.

    На прошлой неделе Дональд Трамп отмечал, что Владимир Зеленский имел множество возможностей урегулировать конфликт, но упустил их. В связи с этим американский лидер выразил мнение о необходимости смены руководства на Украине для успешных переговоров с Москвой. Одновременно британский премьер-министр Энди Бернем в ходе телефонного разговора выразил солидарность с Киевом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник от Киева потребовали не вредить американским потребителям.

    В воскресенье Владимир Зеленский отказался прекращать удары по российским НПЗ.

    В субботу США пригрозили лишить Украину разведданных за атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

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    12 октября 2026, 14:40 • Новости дня
    Эксперт: Минобороны создает военный искусственный интеллект

    Аналитик Рожин: Военные нейросети повысят эффективность ударных дронов

    Эксперт: Минобороны создает военный искусственный интеллект
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Искусственный интеллект все глубже проникает в военную систему: от анализа спутниковых снимков и распознавания целей до поддержки принятия решений на командирском уровне. На этом фоне в России запущен сервис для обучения нейросетей. Система призвана не просто ускорить обработку информации, но и заметно повысить точность применения огневых средств, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «Беспилотная революция продолжается, и новые технологические вехи неизбежны. Одним из драйверов становится искусственный интеллект. Нейросети постепенно встраиваются не только в беспилотный контур, но и в военную систему в целом», – сказал военный аналитик Борис Рожин.

    По его словам, такие процессы идут в передовых армиях мира, поскольку за этими технологиями будущее. На этом фоне спикер напомнил, что в России есть решение о централизованном развитии ИИ – как военного, так и гражданского.

    Так, ранее президент Владимир Путин поручил централизованно собирать и обрабатывать информацию для обучения суверенной модели ИИ. «ИИ уже внедряется и используется в боевой работе. Например, наши специалисты тестируют дроны с искусственным интеллектом и отрабатывают их взаимодействие», – обратил внимание собеседник.

    Кроме того, ИИ задействуют для анализа разведданных и сопоставления спутниковых снимков. По прогнозам Рожина, со временем круг задач, которые можно доверить ИИ, будет расширяться.

    «Соответственно, потребуется выработать алгоритмы и правовой режим его применения, решить вопросы секретности и аккумуляции, систематизации боевого опыта», – рассуждает аналитик. Запуск сервиса Минобороны для разработчиков беспилотных систем – один из шагов на этом пути.

    «В перспективе отдельные наработки планируется интегрировать в единую централизованную платформу – своего рода «главный военный ИИ» под управлением Минобороны», – замечает эксперт.

    По его словам, эта система будет обеспечивать военнослужащих инструментарием для поддержки принятия решений по разным направлениям деятельности. Более того, если сейчас к сервису подключены всего 40 организаций, то в будущем их число может заметно вырасти.

    «Ценные решения нередко рождаются в небольших коллективах – в том числе в так называемых «гаражных» проектах. Многие такие команды активно работают над интеграцией своих изделий с ИИ – это особенно актуально для различных типов дронов и наземных робототехнических комплексов (НРТК)», – отметил Рожин.

    В качестве примера он привел НРТК «Курьер» и дрон «Упырь», которые прошли путь от небольших разработок до серийных изделий для Минобороны. Речь идет о формате частно-государственного партнерства. «По этой же модели целесообразно привлекать частные проекты с подтвержденными результатами для развития единой ИИ-платформы ведомства», – считает собеседник.

    Впрочем, процесс обучения нейросетей довольно трудоемкий, продолжает специалист. «Источник данных для него масштабный: с одной стороны, это общедоступные видео объективного контроля (сотни записей ежедневно), с другой – закрытый массив, который системно накапливает Минобороны. Архив ведомства станет основной базой для обучения моделей», – полагает эксперт.

    При грамотном развитии системы она поможет повысить точность распознавания целей, особенно для ударных дронов. «Системы захвата цели работают как минимум три года и умеют классифицировать объекты – человек, автомобиль, бронетехника. Однако эффективность распознавания нужно повышать: различные средства маскировки и камуфляжи способны вводить алгоритмы в заблуждение. Чем лучше нейросеть распознает контуры объекта и верифицирует его, тем эффективнее работа по таким целям», – рассуждает аналитик.

    «Таким образом, сервис для обучения нейросетей военного назначения призван повысить эффективность боевых действий. Система позволит не только увеличить точность применения огневых средств, но и ускорит анализ тактической информации без прямой привязки к человеко-часам. Также она станет инструментом поддержки принятия решений командирского уровня», – заключил Рожин.

    В понедельник Минобороны сообщило о создании сервиса для обучения нейросетей военного назначения. Площадка предоставляет доступ разработчикам беспилотных систем к видео боевого применения FPV-дронов и других БПЛА коптерного и самолетного типов, говорится в публикации ведомства в Max.

    «В настоящее время к сервису подключено более 40 организаций, которые занимаются обучением нейросетей, в том числе для их интеграции в свои боевые беспилотные системы», – отметил Дмитрий Щербинин, замминистра обороны, руководитель проекта.

    Также Минобороны создало единый унифицированный классификатор распознавания данных для машинного обучения систем искусственного интеллекта (ИИ). Это позволяет разработчикам эффективно, структурированно и по единому замыслу работать с базой данных.

    Кроме того, результаты работы создателей беспилотных систем загружаются обратно в сервис, где проверяются на полноту и соответствие формату классификатора. Затем Минобороны использует эти данные для создания и обучения своих нейросетей.

    «Данный подход позволяет повышать устойчивость и адаптивность Вооруженных сил к современным вызовам в сфере ИИ», – отмечает Минобороны. Информационная безопасность проекта гарантируется современными средствами криптографии и аутентификации.

    Днем ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников рассказал, что использование ИИ значительно повышает эффективность противодействия дронам. По его словам, борьба с вражескими БПЛА, направляющимися в сторону Москвы, начинается «на границе СВО».

    Ученый отметил: машинная обработка информации с различных датчиков, включая акустические системы и видеокамеры, помогает фильтровать ложные цели. Это позволяет точно определять направление движения дронов, добавил академик.

    В сентябре стало известно, что новгородский научно-производственный центр «Ушкуйник» разработал экспериментальную сеть акустических датчиков «Паук», способную с помощью обучаемых нейросетей распознавать модели беспилотников и прогнозировать пути их полета.

    Также сообщалось, что холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех» создал радиолокационную станцию «Сокол-08» с алгоритмами машинного обучения. Комплекс предназначен для обнаружения малых БПЛА и роя дронов. Радар способен одновременно обнаруживать до 100 объектов, автоматически отсеивая ложные цели.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Минобороны меняет тактику борьбы с беспилотниками: мобильные группы получают FPV-перехватчики, а сами дроны – ИИ. Эти меры в совокупности с объединением ПВО в единую сеть должны повысить защиту тыловых районов.

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    12 октября 2026, 21:48 • Новости дня
    Новак сообщил о переговорах России и США по поставкам дизеля

    Новак: Россия и США ведут переговоры о поставках дизельного топлива

    Новак сообщил о переговорах России и США по поставкам дизеля
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Минэнерго России и США, а также компании ведут переговоры о поставках дизельного топлива, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «Сегодня уже ведутся переговоры между нашими компаниями и покупателями российского сырья, а также между министерством энергетики России и министерством энергетики Соединенных Штатов Америки», – заявил Новак в интервью «Вестям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Иран оценил договоренность России и США о поставках дизельного топлива.

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    В субботу минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу.

    В пятницу Новак объявил о готовности России поставить 300 тыс. тонн дизеля в октябре.

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    13 октября 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями

    Военный эксперт Кнутов: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями

    Эксперт: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Возможное прекращение обмена разведданными между США и Украиной, а также отключение терминалов Starlink приведут к критическому снижению боеспособности украинской армии. Так, дроны будут «лететь вслепую», а изолированные группы ВСУ лишатся связи с командованием, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Киеве подтвердили, что не получили вовремя данные о пусках ракет России.

    «США располагают одной из наиболее развитых в мире систем спутникового слежения за ракетными пусками. Передача таких данных существенно помогает Украине», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он объясняет: спутники фиксируют подъем бомбардировщиков с ракетами или непосредственно запуск баллистики, информация практически в реальном времени поступает украинской стороне, что дает противнику возможность заблаговременно объявить воздушную тревогу и привести ПВО в состояние готовности.

    Вместе с тем, продолжил собеседник, у Украины есть европейские радиолокационные системы, а также РЛС еще советского производства – они способны с наземных позиций фиксировать и отслеживать, в том числе баллистические и крылатые ракеты, крупные дроны.

    «Однако на протяжении порядка 10 дней ВС России вели целенаправленную работу по радиолокационным станциям. Ослабление первой линии радиолокационного эшелона привело к критическому снижению оперативности: станции второго эшелона не успевают обнаруживать баллистические цели», – рассуждает аналитик.

    Кнутов не исключает, что отсутствие у Украины данных о ракетных пусках с территории России может быть связано с решением США. На этом фоне он упомянул, что ранее главком ВСУ Михаил Драпатый и представитель офиса Владимира Зеленского Павел Палис получали от американских чиновников звонки с требованием прекратить удары по российским НПЗ и угрозами о последствиях продолжения таких атак.

    «Если подтвердится версия об ограничении помощи со стороны Вашингтона, это можно расценивать как определенный сигнал и предупреждение украинской стороне», – считает спикер.

    Как напомнил специалист, в феврале 2025 года США уже приостанавливали обмен разведданными с Украиной, а также рассматривали ограничение доступа ВСУ к Starlink. «Тогда такие меры привели к катастрофе украинского фронта. Я полагаю, что если Штаты вновь примут такое решение, то последствия для Украины окажутся тяжелейшими», – прогнозирует собеседник.

    Во-первых, без американской разведывательной информации украинская сторона лишится данных о системе ПВО России. Это приведет к тому, что российская армия сможет сбивать значительно больше дронов, объясняет Кнутов.

    «США до сих пор предоставляли ВСУ данные о конфигурации российской системы ПВО. Это позволяло планировать маршруты и определять способы обхода средств противовоздушной обороны. Если такой информации у украинской стороны не будет, беспилотники будут лететь фактически вслепую и натыкаться на ЗРК», – детализировал он.

    «Во-вторых, возможное отключение Starlink существенно снизит ситуационную осведомленность украинских подразделений на поле боя. В первую очередь это затронет применение беспилотников. Кроме того, изолированные группы войск противника – например, в районе Волчанского котла в Харьковской области – лишатся канала связи с командованием», – добавил аналитик.

    Как отметил эксперт, в таких условиях украинским подразделениям придется переходить на альтернативные средства и прежде всего на радиосвязь. При этом такие каналы можно эффективно подавлять средствами радиоэлектронной борьбы, а также перехватывать и анализировать передаваемые сведения.

    «Таким образом, одновременное прекращение передачи разведывательной информации и отключение Starlink создаст для Украины крайне сложную оперативную обстановку», – акцентировал он. В итоге, полагает Кнутов, Зеленский будет вынужден уступить Трампу и согласиться на его требования.

    Ранее Воздушные силы ВСУ признали, что не получили информацию о пусках российских баллистических ракет по Киеву вечером 12 октября, и теперь «выясняют причины» отсутствия этих разведданных. Согласно опубликованному заявлению, удар по украинской столице был нанесен около 22:10. По предварительной оценке противника, город атаковали примерно шесть баллистических ракет. Их тип не уточняется.

    В ВСУ отметили, что радиолокационные средства обнаружили баллистические цели непосредственно во время атаки. При этом данные о запусках ракет с территории России заранее не поступили.

    Отметим, Украина использует, в том числе разведывательные сведения, предоставляемые США. Некоторые местные издания предположили, что Вашингтон мог прекратить или ограничить передачу Киеву соответствующей информации.

    Впрочем, киевские власти пытаются держать лицо. Так, советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов (Флэш) заявил, что это не первый случай, когда запуск С-400 не фиксируется разведывательными службами партнеров. По его словам, у ситуации есть «нюансы», а с выводами не стоит спешить.

    Напомним, Зеленский допустил ряд резких высказываний в адрес президента США Дональда Трампа. Он отказался выполнять требование главы Белого дома не наносить удары по российским НПЗ и публично обвинил его в слабости после заключения дизельной сделки с Москвой. Трамп пришел в ярость из-за излишней самонадеянности Зеленского, пишет The Atlantic.

    По информации Financial Times, представители американской администрации пригрозили заблокировать работу механизма PURL, который позволяет европейским странам закупать оружие у Вашингтона и направлять его Киеву, а также прекратить обмен разведданными. Звонки с таким предупреждением поступили, в частности заместителю главы офиса Зеленского Павлу Палисе и главкому ВСУ Михаилу Драпатому.

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    12 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Трамп назвал правильной закупку российского дизеля

    Трамп назвал правильным решением заключить с Россией сделку по дизтопливу

    Трамп назвал правильной закупку российского дизеля
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что договоренность с Россией по закупкам дизельного топлива принесет пользу американскому народу.

    «ЕС заплатил России 250 млрд долларов за энергоносители, а СМИ, распространяющие «фейк-ньюс», не хотят обращать внимание на эту историю. Я сделал верный выбор для американского народа – Америка прежде всего, всегда!» – отметил Трамп, передает «Интерфакс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Конгрессе США пообещали заблокировать сделку Трампа с Россией.

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    В тот же день первая партия российского дизельного топлива отправилась в США.

    В субботу Минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу.

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    12 октября 2026, 22:10 • Новости дня
    Россия поставила Евросоюзу энергоресурсов с 2022 года на 320,7 млрд долларов
    Россия поставила Евросоюзу энергоресурсов с 2022 года на 320,7 млрд долларов
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    С 2022 года Россия поставила в Евросоюз энергоресурсы на 320,7 млрд долларов, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «По данным Министерства энергетики, … цифра значительно больше, чем даже 250 млрд долларов, озвученные американскими коллегами. Эта цифра составляет за период с 2022 года по сегодняшнее время 320,7 млрд долларов. Это тот объем поставок энергетических ресурсов в страны Евросоюза. Если говорить о 2026-м, то только за девять месяцев, по данным Министерства энергетики, уже поставлено в Европу энергетических ресурсов на 21,3 млрд долларов», – сказал Новак в интервью ИС «Вести».

    По его словам, вопреки санкционным ограничениям поставки энергоресурсов продолжаются по отдельным направлениям, по которым были сделаны исключения. Новак отметил, что Россия как надежный поставщик продолжает исполнять подписанные контракты, хотя не по ее вине в последние годы сильно изменилось соотношение экспорта в Евросоюз.

    Вице-премьер подчеркнул, что Россия уже переориентировала большую часть своего экспорта на растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, которые стали основными партнерами страны, и подчеркнул, что Москва продолжает долгосрочно выстраивать отношения с дружественными государствами.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник постпредство России сравнило санкции ЕС с игрой отчаявшегося картежника.

    Европа выступила против планов США возобновить закупки российского дизельного топлива.

    Американский министр финансов Скотт Бессент обвинил Брюссель в лицемерии. Он напомнил, что ЕС с начала боевых действий заплатил Москве больше денег, чем перечислил Украине.

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    12 октября 2026, 18:05 • Новости дня
    Путин утвердил безвизовый въезд в Россию для граждан Вьетнама

    Путин ввел безвизовый въезд в Россию для граждан Вьетнама на срок до 30 дней

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом порядке въезда в страну для граждан Вьетнама на срок до 30 дней.

    Правила будут действовать до 15 октября 2027 года включительно, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал официального опубликования правовых актов.

    Граждане Вьетнама смогут приезжать в Россию без виз с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях. Разрешен и транзитный проезд через территорию страны.

    Уточняется, что безвизовый режим не распространяется на иностранцев, прибывающих для осуществления трудовой и журналистской деятельности, получения образования или постоянного проживания в России. Указ вступает в силу с четверга, 15 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Вьетнама То Лам завершил государственный визит в Россию.

    Путин отметил высокий спрос на российские автомобили во Вьетнаме.

    Азиатская республика присоединилась к проекту российского ядерного реактора МБИР.

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    13 октября 2026, 07:48 • Новости дня
    Трамп заявил о желании остаться на третий президентский срок

    Associated Press: Трамп захотел остаться на третий президентский срок

    Трамп заявил о желании остаться на третий президентский срок
    @ Anthony Behar/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками Республиканской партии в Огайо заявил о желании остаться на посту главы государства на третий срок.

    «Я бы с удовольствием это сделал», – сказал политик в ответ на скандирование толпой лозунга про еще четыре года пребывания у власти, пишет ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    Вторая каденция действующего американского лидера должна завершиться в январе 2029 года. Согласно 22-й поправке к Конституции США, которая была принята в 1951 году, пребывание на посту президента ограничивается двумя сроками.

    Несмотря на законодательные ограничения, Трамп неоднократно допускал возможность добиваться переизбрания. Осенью прошлого года о таких перспективах также заявлял бывший политстратег главы государства Стив Бэннон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Белый дом заявил, что в США были бы рады третьему сроку Трампа. При этом сам Трамп напомнил о запрете переизбираться на третий срок. Тем временем американский лидер рассказал о знании лазеек для нового президентского срока.

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    13 октября 2026, 12:38 • Новости дня
    Премьер Болгарии вызвал посла России после атак дронов на суда

    Премьер Болгарии вызвал посла России Митрофанову после атак дронов на суда

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о намерении вызвать российского посла Элеонору Митрофанову в связи с недавними атаками беспилотников на коммерческие суда в Черном море.

    Два гражданских судна подверглись атаке беспилотников недалеко от болгарского побережья, одно из них затонуло. «Сегодня я вызову на встречу посла России Митрофанову», – приводит слова Радева РИА «Новости» со ссылкой на агентство BTA.

    При этом глава правительства добавил, что в настоящее время у Софии нет веских и четких доказательств для предъявления официальных обвинений в причастности к инциденту какому-либо конкретному государству.

    В начале октября в акватории Черного моря уже фиксировались подобные нападения на гражданский флот. В результате ударов с зерновоза Able под флагом Палау эвакуировали 18 моряков, двое из них получили тяжелые ранения. Экипаж затонувшего судна Alfa Watan, следовавшего под флагом Того, пропал без вести.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что из-за террористических действий киевского режима Черное море стало малопригодным для безопасного судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Болгария запросила помощь Евросоюза и НАТО после атаки на суда в Черном море.

    На прошлой неделе болгарское Минобороны не установило принадлежность атаковавших корабли дронов.

    Президент страны созвала заседание Совета национальной безопасности из-за инцидентов.

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    12 октября 2026, 19:21 • Новости дня
    Путин объявил благодарность главе отдела Московского зоопарка

    Путин объявил благодарность начальнику отдела Московского зоопарка Борисенко

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин объявил благодарность начальнику отдела Московского зоопарка Дмитрию Борисенко за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

    Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

    «За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий объявить благодарность президента Российской Федерации Борисенко Дмитрию Игоревичу – начальнику отдела государственного автономного учреждения города Москвы «Московский государственный зоологический парк», – указано в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Путин объявил благодарность Российскому военно-историческому обществу.

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    12 октября 2026, 22:36 • Новости дня
    Новак рассказал о росте цен на фрахт и страхование перевозок нефти в десять раз

    Новак: Рост цен на нефть во многом вызван стоимостью фрахта и страховки

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость фрахта и страхования при перевозке нефти выросла по отдельным направлениям в пять–десять раз и взяла на себя большую часть роста цен на нефть, заявил вице-премьер России Александр Новак.

    Новак в интервью ИС «Вести» рассказал о темах встречи министров стран ОПЕК+ на полях Мирового нефтяного конгресса в Эр-Рияде.

    «Через Ормузский пролив до сих пор не поступает на мировой рынок порядка 6–7 млн баррелей в сутки, и это действительно существенно вносит свой дисбаланс между спросом и предложением, что наблюдается сегодня такая серьезная волатильность на рынке», – сказал он.

    Он отметил, что также говорили о ситуации, связанной с ростом цен на перевозки в мире. «И фактически вот это повышение цены на нефть, которое сложилось, сегодня министры отмечали, что большую часть этого повышения цены взяли на себя именно рост фрахта и рост стоимости перевозок и страхования», – заявил Новак.

    По его словам, рост цен на перевозку нефти связан с глобальными рисками, недостатком транспортных средств, закрытием Ормузского пролива и военными угрозами, в том числе нападениями на гражданские суда, перевозящие нефть и нефтепродукты.

    Новак отметил, что министры выразили обеспокоенность ситуацией, договорились совместно мониторить ее и работать с международными организациями, включая Международное энергетическое агентство, для стабилизации рынка. Стороны также согласились продолжить встречи для консенсусного обсуждения вопросов и принятия решений по балансировке рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в ОПЕК заявили, что доставка и страховка энергоносителей обходятся дороже трети их цены.

    Цена нефти Brent в понедельник впервые с сентября превысила 106 долларов за баррель.

    ОПЕК+ в понедельник также заявила о намерении улучшать условия судоходства по всему миру.

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    12 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    Батальонам и ротам ВС России решили присваивать имена погибших героев

    Путин разрешил называть роты и батальоны именами погибших героев

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении батальонам и ротам Вооруженных сил России почетных наименований в честь погибших военнослужащих, отличившихся при выполнении боевых задач.

    Согласно документу, почетные наименования в честь деятелей и защитников Родины (посмертно) будут присваиваться за отвагу и мужество личного состава при выполнении боевых, служебных и оперативных задач, передает ТАСС.

    Также такие наименования могут быть присвоены за успехи в полевой, воздушной или морской выучке. Решения о присвоении будут принимать министр обороны и руководители федеральных органов исполнительной власти в установленном ими порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент Владимир Путин присвоил 35-му инженерно-саперному полку почетное наименование гвардейского за массовый героизм и отвагу.

    В ноябре прошлого года звание гвардейского получил 33-й мотострелковый Берлинский Донской казачий полк.

    Летом того же года почетное наименование «гвардейский» было присвоено трем воинским подразделениям России.

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